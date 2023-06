SET detecta gastos de transportistas por G. 10.000 millones sin respaldo

El director de Fiscalización Tributaria, Juan Ballena, afirmó ayer a ABC que varias empresas de transporte público del Área Metropolitana estarían falseando sus datos de gastos para declarar pérdidas y así, evadir el pago de impuestos. Se trata de una de las principales conclusiones tras la revisión documental que viene desarrollando la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) desde hace más de un mes.

La SET, cuyo titular es Óscar Orué, fiscaliza a 20 concesionarias del Área Metropolitana ante inconsistencias entre los ingresos declarados al momento de pagar impuestos y los que informan a la hora de cobrar subsidios.

Según informó Ballena, hasta el momento se ha constatado de manera global que los transportistas declararon unos G. 10.000 millones -US$ 1,4 millones- como “gastos”, pero no cuentan con documentos respaldatorios. Indicó que el principal rubro de posibles gastos falsos es el pago de salarios del personal.

Teniendo en cuenta que son 20 las firmas fiscalizadas, señaló que una de ellas no presentó la documentación requerida y se le sancionó con el bloqueo de su Registro Único del Contribuyente (RUC), mientras que a otras firmas dos no se le constató ninguna anomalía, al menos todavía.

En cuanto a las irregularidades identificadas en las 17 empresas restantes, detalló que la más común es la de gastos abultados.

Cabe recordar que las empresas hacen declaraciones juradas de sus gastos e ingresos al momento de cumplir con las obligaciones tributarias básicas, pero ahora lo que se está desarrollando es una revisión documental de esas declaraciones. La investigación se inició luego de denuncias sobre cobro de subsidios de las compañías de este rubro por “pasajeros fantasma”.

Choferes sin seguro social del IPS

En cuanto a la obligación de cumplir con el salario establecido en la ley, Ballena identifició incongruencias sobre datos del salario de choferes y el pago del seguro social al Instituto de Previsión Social (IPS).

“En las declaraciones juradas figuran salarios y pago del seguro social pero no figuran en las planillas del IPS al cruzarlos, ni tampoco encontramos facturas”, dijo.

De esta manera, toma fuerza la denuncia de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), de que los choferes no cuentan con la cobertura de salud ni cobran el sueldo que les corresponde legalmente, pues el Código Laboral estipula que sea el salario mínimo legal vigente más 30% de plus (G. 3,5 millones). Fetrat dijo que muchos cobran “por redondo” y cuando nuestro diario consultó al respecto al IPS, recientemente, la respuesta fue que la institución no tiene capacidad para el control de todas las firmas, porque “no puede parar a cada colectivo” para controlar la situación de cada chofer.

“Detectamos que se declaran gastos de IPS y salario de personal pero no hay documento respaldatorio. Entonces, la sospecha es que se paga menos al personal al momento del pago, el abono es menor a lo que corresponde o figura y/o se entrega recibo común”, explicó.

También constató que una firma reportó distribución de utilidades con los empresarios pero se declaró con pérdidas. “Es ilógico”, recalcó.

Stark defiende Tarifa Técnica

El viceministro de Transporte, Óscar Stark, por su parte, defendió ayer el sistema de billetaje, señalando que desde su implementación “se mejoró” en el pago del subsidio a transportistas. Este sistema proporciona información para el cálculo de la tarifa técnica (que calcula los costos operativos).

Asimismo, alegó que la Tarifa Técnica es “muy sólida”, alegando que al momento de la creación del beneficio, se tenía en cuenta sólo declaraciones juradas de flota de buses para estimar la cantidad de pasajes a ser subsidiados. Sin embargo, hoy se pone en duda que los datos de esos componentes de la TT sean reales.

Rechazan aumento del pasaje

El presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), Jorge Mendelzon, cuestionó la propuesta de los empresarios del transporte público de aumentar el precio del pasaje “para disminuir la presión sobre los subsidios”. Recalcó que existe desconfianza con relación a las gestiones, y sobre todo, ante la pésima prestación.

“Es muy preocupante y despierta muchas dudas todo lo que venimos leyendo y escuchando sobre este subsidio al transporte, más aún sumado al servicio pésimo e irresponsable que prestan”, afirmó el empresario.

En este contexto, opinó que sería oportuno la aplicación de una auditoría general de todo el sistema y que la misma incluya la apertura de procesos administrativos e incluso judiciales si así amerita.

“Pienso que lo más saludable es la realización de nuevas licitaciones para los diversos itinerarios. Hay una gran crisis de confianza y pienso que atrás de estos multimillonarios subsidios hay rastros de mucha corrupción”, aseguró Mendelzon.

Por otra parte, señaló que toda la ciudadanía merece transparencia y que conozca el esquema de subsidios a las empresas, sobre todo considerando que todos los contribuyentes del país están pagando esa ayuda estatal al sector transportista del Área Metropolitana.

Subsidios es un “fracaso”

Mendelzon calificó de “fracaso” la aplicación de un subsidio al pasaje que paga el usuario del transporte público del Área Metropolitana. El beneficio fue creado en 2011, por el entonces presidente Fernando Lugo.

“Considero fue un fracaso y un gran perjuicio para el Fisco, y por ende todos los ciudadanos del país que pagamos impuestos”, dijo.

Añadió que la suba del boleto en este momento será un problema para los pasajeros e impactará en la inflación que tanto se lucha para contener.