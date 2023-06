Recomiendan que salario mínimo sea de G. 2.680.000

Tras la reunión de este mediodía entre los sectores de los trabajadores, empleadores y del Ministerio del Trabajo se determinó recomendar el reajuste del salario mínimo vigente en 5,1%, lo que equivaldría a G. 130.000 más.

El ingeniero Enrique Vidal, representante de los Empleadores en la reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), dijo que el único voto en disidencia fue el de los empleados, pues el sector empresarial y la cartera de Trabajo estuvieron a favor del 5,1%.

La suba se basa en el Índice de Precio del Consumidor (IPC) que elaboró el Banco Central del Paraguay (BCP). De esta manera el sueldo mínimo quedaría en aproximadamente G. 2.680.000. Actualmente el sueldo base es de G. 2.550.307.

El sector obrero había solicitado que el incremento sea del 25%.

Salario mínimo debió subir 25%, dice sector de trabajadores

Al término del encuentro, el vocero de los trabajadores, Ramón Ávalos confirmó el reajuste, pero dejó por sentado en un acta que no está de acuerdo con el 5,1%, que regiría desde el 1 de julio.

“Sugerimos un estudio técnico de cálculo, no se tuvo en cuenta en el análisis final y la realidad no se compadece con lo que es el actual salario, pues la pérdida del obrero es de G. 645 mil mensuales”, ratificó.

Para Ávalos esta decisión es una burla, por no tener un mayor porcentaje. Explicó que no encontraron dentro de la reunión un argumento del BCP. “Nos traen un papel de 3 líneas, donde dice que la variación es del IPC es del 5 %, no había argumentos que expliquen ese 5,1%”, lamentó.

Detalló que el informe realizado por los sindicatos fue con números tomados del 1 de junio de 1989 a la fecha. “En todos los gobiernos se tenía como referencia el IPC de cada año y con nuestro economista se hizo los cálculos que revelan la necesidad que se suba el sueldo un 25 % más.

Amenaza de posible huelga general

Consideran que el decreto presidencial ya estaría listo, para que se dé solamente este 5,1%. Con esta indignación, Ávalos comentó que informarán a los presidentes de centrales sindicales, y de forma gremial para tomar decisiones.

“Haremos reuniones, no descartamos un congreso general, después hacer movilizaciones o llegar a una medida de fuerza más drástica como una huelga general.

Empleadores admiten que hay mucho por mejorar

Vidal indicó en otro momento hay cuestiones que mejorar y que están en permanente contacto con los representantes de los sindicatos.

“Pasa mucho por la informalidad, contrabando, y varios factores, mientras más sean los formales, y obreros tendrán mejores ingresos. Apenas el 10 % del sector formal, gana el salario mínimo”, el 57 % de grandes empresas ganan mucho más del salario mínimo, alegó. Resaltó que el informe del BCP es serio y confiable. Sostuvo que el reporte de los sindicatos estuvo desfasado.