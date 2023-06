Transporte promete informar pagos de subsidios

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Óscar Stark, prometió la publicación de una actualización de información de los desembolsos mensuales realizados a las empresas de transporte público, tras la actualización de la Tarifa Técnica (TT) correspondiente a febrero y marzo.

Esta semana, el Ejecutivo publicó el Decreto N° 9484 con el cual estipuló que el valor del servicio del bus convencional es G. 4.711 y G. 4.205 de febrero y marzo; mientras que del diferencial, G. 5.636 y G. 5.000, respectivamente. Asimismo, fijó que se mantenga para los pasajeros el precio del pasaje en G. 2.300 y G. 3.400, por las mencionadas prestaciones, respectivamente.

De esta manera, con el documento presidencial ya se dispone del dato de cuánto es lo que va a pagar el Gobierno como asistencia por cada boleto vendido, según la información generada por el billetaje electrónico.

Cabe recordar que la TT es el cálculo de los costos operativos del servicio y define los recursos necesarios para cubrirlos, una parte paga el usuario y la diferencia, salda el Estado con dinero de todos los contribuyentes del país.

En los últimos tres años, el Gobierno triplicó los desembolsos en subsidios a transportistas del Área Metropolitana, con recursos de los contribuyentes del país. En 2020 fueron abonados US$ 10 milones; en 2021, US$ 21 millones; y 2022, US$ 39 millones, se informó.

Instan a actualización automática de subsidios

La Dirección de Acceso a la Información Pública (AIP) del Ministerio de Justicia (MJ), a cargo de Mario Ovelar, había emitido el Dictamen DAI N° 01/202 con el cual instó al VMT a la publicación de los desembolsos de subsidios con actualización automática, ante el evidenciado interés público.

En el citado documento, Ovelar recalcó que la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental y Acceso a Información Pública reglamenta el artículo 28 “Del Derecho a Informarse” garantizado por la Constitución Nacional.

Por lo tanto, no se considera necesario más expedientes de AIP requiriendo reportes de los subsidios. Sino que el dato debería estar online, permanentemente, para el acceso por parte de la ciudadanía.