Opama urge avances en investigación de “pasajeros fantasmas”

Mauricio Maluff, miembro de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), criticó el nulo avance de la Fiscalía en la investigación sobre el millonario cobro irregular de subsidio gracias a “pasajeros fantasmas”.

“Respecto a la denuncia al viceministro anterior y al técnico que fueron imputados, yo no vi ningún avance recientemente”, lamentó.

“A mí me llamaron a dar una audiencia testificada sobre el caso del viceministro Sánchez, pero eso fue hace dos o tres meses y no he tenido noticias de ningún avance desde eso”, puntualizó Maluff.

Opama había destapado que se utilizaban tarjetas para generar validaciones de pasajeros fantasma y, en consecuencia, cobrar subsidios indebidos, lo que sería una práctica “común y generalizada” de los transportistas.

Según los cálculos de la investigación de la organización, en total serían más de G. 2.380 millones lo que gastaron estas tarjetas en más de 1.500 viajes fantasmas.

Opama: cambios en el sistema del transporte público no serán en el gobierno saliente

Por otra parte, el activista también hizo un análisis del funcionamiento del sistema de transporte público. Aseguró que no cree que un cambio real ocurra en este gobierno saliente.

“Avances significativos del servicio no van a haber, si no hay una acción fuerte de parte del gobierno, dudo que suceda en el gobierno saliente”, señaló.

“El gobierno entrante va a tener que tomar acciones bastante drásticas por el sistema de transporte”, afirmó.

Destacó que como organización están en constante diálogo con los usuarios del transporte y que finalmente la intención es generar una gran manifestación para lograr un cambio significativo en el sistema de transporte.

“Hay que organizarse. Y estamos en ese proceso ahora. Estamos hablando con la gente uno a uno en las paradas”, aseguró Maluff.

