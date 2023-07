Choferes en “negro”: Transporte, empresarios e IPS “plantan” a trabajadores en reunión tripartita

La Federación de Trabajadores de Transporte (Fetrat), cuyo presidente es Gerardo Giménez, lamentó que hoy no se haya podido desarrollar una reunión tripartita debido a la ausencia de los representantes del Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Óscar Stark; del Instituto de Previsión Social (IPS), dirigido por Vicente Bataglia, y de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), a cargo de Juan José Vidal.

Asimismo, tampoco acudió gente de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), cuyo vocero es Andrés Mallada, pues sólo se presentó César Ruíz Díaz, del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam). El encuentro estaba programado en la sede de la Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y dirigido por el viceminsitro de Trabajo, Luis Orué.

Se trata de la reanudación de un encuentro desarrollado el 15 de junio pasado, ocasión que se declaró un cuarto intermedio para que las autoridades realizaran fiscalizaciones aleatorias para corroborar las denuncias de que se violan los derechos laborales de los choferes. En esa ocasión, las autoridades habían informado a ABC que se volverían a reunir el 6 de julio.

Referente a la falta de concurrencia, el viceministro de Transporte respondió que no recibió una convocatoria y reiteró su compromiso de colaborar para canalizar las denuncias de los trabajadores.

Por su parte, el titular de Dinatrán señaló que el encuentro “sólo atañe” a las concesionarias de Área Metropolitana, zona que no corresponde su jurisdicción. Evitó brindar más declaraciones.

En cuanto al representante de Ucetrama, señaló que ayer, miércoles, mantuvo reunión con autoridades del Consejo de Tarifa y ningún intengrante mencionó del encuentro de hoy. “Sinceramente no sé qué pasó”, dijo a ABC.

La nueva convocatoria fue fijada para el próximo lunes 10 de julio, se reportó.

“La nueva convocatoria se firmó en el acta”

El viceministro de Trabajo, Luis Orué, alegó que todos los participantes de la reunión anterior habían firmado el acta en donde figuraba el día y hora en que se reanudaban las conversaciones, tras la declaración de cuarto intermedio. Añadió que así, no es necesaria una “nueva convocatoria”.

En cuanto a las fiscalizaciones que se había comprometido desarrollar, mencionó que se levantaron indicios de una serie de presuntas infracciones a partir de las entrevistas a los choferes desarrolladas en la calles, en conjunto con funcionarios de Dinatran y VMT.

Indicó que los reportes recabados señalan que los conductores no acceden al pago mensual del salario, no cuentan con seguro social y trabajan más de las 8 horas, tiempo máximo estipulado por el Código Laboral.

Asi mismo, señaló que se detectaron indicios de que los choferes eran inducidos por sus patrones a responder que acceden a todos los beneficios obligatorios, por lo que también sea profundizará.

Mencionó que en total hay 14 las empresas de transporte público a ser sumariadas a partir de estas fiscalizaciones, entre las cuales se encuentran varias firmas que cobran subsidios. Evitó detallar cuáles son.

De confirmarse las infracciones, los empresarios se exponen a la aplicación de multas de 10 a 30 jornales por cada infracción por cada trabajador.

Con relación a las declaraciones del titular de Dinatran, Orué respondió que hasta la semana pasada, sus fiscalizadores participaban de los operativos. “Nosotros no tenemos la potestad para detener los colectivos, por eso las verificaciones en las calles se hacen en conjunto”, afirmó.

Por otra parte, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) también realiza veificaciones de la situación tributaria de los transportistas que cobran subsidios y reportó su sospecha de evasión. El informe final todavía no se difundió.