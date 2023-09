Petropar: tren de molienda de Troche costará el doble de lo que debía, según Eddie Jara

El presidente de Petropar, Eddie Jara, confirmó ayer que hace 5 años ya realizaron un análisis para la construcción de un nuevo tren de molienda para la alcoholera de la estatal de Mauricio José Troche Troche (Guairá) y que, en ese entonces, tras análisis realizados, llegaron a la conclusión de que la obra no debía costar más de US$ 14 millones.

Sin embargo, el extitular de la estatal, Denis Lichi (ANR), actual Gobernador de Cordillera, adjudicó el montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en diciembre del 2021 por G. 195.299 millones (US$ 27,1 millones al cambio actual). A este monto, a través de una adenda, se agregó un aumento de G. 3.405 millones más (US$ 472.916).

Lea más: Planta de Troche de EISA se convierte en otro elefante blanco de Petropar

En este caso fue beneficiada la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, y la firma ya cobró US$ 6.000.000 en concepto de anticipo, pero los trabajos no concluyen hasta ahora.

“Nosotros, cuando habíamos averiguado con una empresa de renombre en Brasil, de nombre Dedini, te estoy hablando 5 años atrás, este tren de molienda nuevo iba a costar un poquito menos de US$ 10 millones, y traer e instalar iba a costar, qué sé yo, dos, tres, cuatro millones más. O sea, estamos hablando de la mitad de lo que yo vengo a encontrar ahora”, expresó ayer Jara en entrevista con ABC Cardinal.

Asimismo, enfatizó que, en ese entonces, envió a técnicos de la petrolera a Brasil y que los precios que encontraron eran bastante inferiores a lo que hoy estará costando el tren de molienda. “Los montos eran muy, muy inferiores a lo que estos finalmente terminaron adjudicando en el gobierno pasado”, expresó.

Lea más: Petropar adjudica tren de molienda a la oferta más cara, 12% por encima del precio de referencia

Petropar: empresas privadas montan por US$ 12 millones

Al mismo tiempo, Jara indicó que empresas similares del sector están invirtiendo como máximo US$ 12 millones en ingenios similares. “Más de un empresario del sector de ingenios alcoholeros, me han hablado, o sea, me han dicho verbalmente que ellos están construyendo también fábricas nuevas, obviamente el tren de molienda nuevo, porque forma parte de la fábrica, y estos activos no pasan de 10, 12 millones de dólares. Entonces, hay un valor de mercado que llama la atención con respecto a esto que hoy estamos encontrando en Petropar”, expresó.

El presidente de Petropar también resaltó que actualmente tiene a un equipo que está realizando una investigación interna y que de detectarse indicios de hechos punibles lo denunciarán a la Fiscalía “con nombre y apellido”. Resaltó que este informe estaría en 30 días más.

Además, confirmó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya está haciendo una evaluación contractual, donde incluso ya tienen presencia de funcionarios de esta institución en la planta de Troche.

Lea más: DNCP sancionó a EISA, contratista de Petropar para nuevo molino de Troche

EISA subcontrató a Ocho A por problemas financieros

Asimismo, Jara indicó que mantuvo una reunión tanto con la empresa EISA como con la subcontratista de dicha firma en esta obra, Ocho A, del senador Luis Pettengill, a los que informó que por ahora no realizará ningún pago.

“Yo tuve una reunión la semana pasada con los representantes de EISA y su subcontratista y les informé que yo no iba a pagar ningún certificado obra, no iba a adelantar nada, porque ese era uno de los temas que ellos venían a plantear. Esto mientras no se terminen de dilucidar estos temas, tanto la investigación interna que tenemos, la evaluación contractual de la DNCP y los puntos que la Contraloría sacó, tema que también yo me enteré hace pocos días”, expresó.

Recordemos que la empresa EISA había subcontratado a finales del año pasado a la empresa Ocho A, para poder seguir con las obras. “Le comuniqué la semana pasada, tanto al proveedor adjudicado como al subcontratado, porque creo que todos saben, que este contrato se le adjudicó a una empresa llamada EISA, pero después, porque tuvo problemas, tanto problemas de inhabilitación como problemas financieros, terminaron subcontratando a una segunda empresa”, expresó Jara.

Obra debía culminar en marzo, pero se prorrogó

La resolución N° 4778/22, con fecha del 22 de diciembre del año pasado, que tiene la firma del extitular de la DNCP, Pablo Seitz, con la cual se dio por terminada una investigación de oficio a este contrato, indicaba que el plazo de finalización total de la obra debía cumplirse en marzo de este año.

En ese entonces, Seitz advirtió que si dicha empresa no concluía las obras en marzo ya se tendrá una causal de rescisión del contrato. Empero, la obra sigue sin culminar hasta hoy y el contrato tampoco se rescindió. Es más, Petropar hasta dio una prórroga a la empresa. Según había dicho Eddie Jara en una entrevista reciente, la empresa debe culminar la obra en noviembre de este año, pero la empresa confirmó ayer que este plazo ya no se cumplirá.

Lea más: Fiscalía investiga presunta estafa en obra de espigón norte del aeropuerto

“Obra avanzó 65%”

El empresario Alberto Palumbo, dueño de EISA, informó ayer que el tren de molienda de Mauricio José Troche ya registró un avance del 65% y que culminará recién para la zafra del próximo año, sin especificar una fecha específica.

Esto significa que el empresario ya descartó que los trabajos se culminen en noviembre de este año, como anunció hace poco el titular de Petropar, Eddie Jara.

Respecto a los retrasos de los trabajos, indicó que ninguna obra del país culmina en el plazo porque se tratan de trabajos complejos y que “no es como redactar una nota”.

También mencionó que los pagos por parte de Petropar no van acordes al avance de la obra y que la empresa ya tiene invertidos US$ 11 millones en el proyecto del tren de molienda.

Lea más: Resurge tufo a negociado con tren de molienda de Petropar

En la planta de Troche solo se pudo notar la construcción de un tinglado y hasta ahora no se instalaron los equipos que debían ser fabricados en Brasil, según fuentes de la compañía. En este sentido, Palumbo señaló que algunos de los equipos ya están en camino y otros siguen en fabricación en San Pablo.

La empresa EISA tienen antecedentes de varios incumplimientos durante el Gobierno anterior, como por ejemplo, en la ejecución de la obra del espigón norte del Aeropuerto Silvio Pettirossi, obra que incluso está siendo investigada por la fiscalía. La firma incluso fue sancionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en este caso con una inhabilitación.

La DNCP también ya había sancionado el año pasado a la empresa EISA, con una inhabilitación de seis meses, por abandonar la construcción de escuelas en varios puntos del país, que le adjudicó el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Pero el Tribunal de Cuentas contencioso administrativo, segunda sala, hizo lugar el 8 de setiembre del año pasado a una medida cautelar solicitada por la firma, con la cual se le suspendió esta sanción.

Petropar ya sabía de estos antecedentes, pero aún así le adjudicó el montaje del nuevo tren de molienda para la alcoholera Troche, que hasta ahora sigue sin culminar y donde la Contraloría ya reveló varios incumplimientos del contrato firmado.