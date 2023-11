Ministerio de Economía está conforme con el Presupuesto 2024 aprobado por Diputados

La Cámara de Diputados la semana pasada dio media sanción al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) del Ejecutivo por un monto de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), sin los aumentos salariales previstos, pero con las modificaciones y superpoderes contemplados para el gobierno del presidente Santiago Peña.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, refirió que están de acuerdo con la versión aprobada por la Cámara Baja.

“La (versión) de Diputados es mejor que la Bicameral, en la que hacían una reasignación del IVA de G. 110.000 millones y no fue identificado de dónde se iba a quitar eso”, dijo.

PGN, sin aumentos para Ejecutivo

Con relación al rechazo a los aumentos salariales, tanto para el Presidente y Vicepresidente como sus ministros, sostuvo que “presentamos una propuesta y ante un pedido ellos tienen todo el derecho a recortar, no tenemos problemas con eso”.

También señaló que no considera como “gastos superfluos” algunos recortes -por valor de US$ 37 millones- que realizó la Comisión Bicameral de Presupuesto, como el pago de jubilaciones a personal militar y policial, así como al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “No me queda muy claro que muchos de esos gastos sean superfluos”, dijo.

Valdovinos también se desligó de las licitaciones convocadas por la Vicepresidencia de la República para compra de ponchos y por el MOPC para adquisición de “chipitas de oro”. “Cada uno debe ser responsable de cómo ejecuta su presupuesto; deberían preguntarle al Vicepresidente”, dijo.

Igualmente, señaló que desde el Gobierno se mantienen en la recomendación de austeridad en el uso de los fondos del Estado.