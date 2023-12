Auditoría del MOPC revela descontrol en contrato del centro de monitoreo

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) constató ya en el gobierno de Mario Abdo Benítez una serie de incumplimientos en la ejecución del contrato de instalación del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico, por lo que ameritaba una revocación de dicho acuerdo y la correspondiente ejecución de pólizas.

Sin embargo, esa gestión no la realizó el entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, durante la administración de Arnoldo Wiens al frente de MOPC. El contratista fue el consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos Ortega, que fue adjudicado mediante una licitación pública nacional (ID 368.264), por el monto de US$ 3,9 millones.

Las inacciones fueron detectadas por la Dirección de Auditoría del MOPC, en la administración que sucedió a la de Sánchez en el VMT, vale decir, la de Óscar Stark, a cuya máxima autoridad se reportaron los resultados en el Informe Final N° 01/2023 del 10 de agosto de 2023, al que accedió ABC vía Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), ante la falta de respuesta por parte de la citada cartera.

De hecho, esa investigación se realizó a pedido del exviceministro Stark, quien reemplazó a Sánchez tras el escándalo de subsidios a pasajeros fantasma, en abril pasado.

Entre las anomalías que cita el informe se encuentra el incumplimiento en la entrega de ítems del software del centro de monitoreo, el cual concentra toda la información generada mediante el cobro electrónico. Los componentes que sirven para control en tiempo real de las frecuencias de los colectivos y auditoría no fueron entregados por la contratista (y hasta hoy no se dispone de este servicio).

También menciona que hubo desembolsos, que debían realizarse con la contraprestación del suministro de los bienes, pero no se aprecia un reporte técnico que permita confirmar el nivel de funcionamiento del centro de monitoreo.

La auditoría del MOPC puntualiza que también hubo adendas al contrato original pero que fueron rechazadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pues las mismas pretendían modificar el cronograma de entregas de los bienes.

Para los auditores, en ese entonces ya se tenían elementos que indicaban el incumplimieto de contrato, por lo que correspondía rescindirlo ejecutar las pólizas, en 2022. Pero eso no sucedió.

MOPC sigue “esperando”

Pero no solo el exministro Wiens evitó ejecutar la póliza y nada hizo para terminar el centro de control y monitoreo del billetaje. También la ministra actual, Claudia Centurión, reconoció que no realiza gestión alguna para que el CCM funcione en 100%. Las declaraciones las dio durante una reciente conferencia de prensa, en el marco de los 100 días de gestión del gobierno del presidente Santiago Peña.

La ministra señaló que aguarda el resultado del nuevo sumario que está realizando Contrataciones a la proveedora, la tercera investigación en el marco de este contrato por parte de la DNCP.

Mientras tanto, el CCM no cuenta con el software para control en tiempo real de la frecuencia de buses ni la información de relevancia para auditoría del sector. A ser insistida sobre la falta de control a los transportistas, Centurión sólo se ratificó en que espera los informes para tomar las decisiones.

Más subdisios con nulo control de frecuencias

A través del reciente decreto N° 710, el presidente Santiago Peña aumentó los subsidios mensuales para transportistas, sin exigir más frecuencias de buses ni renovación de flota. La decisión tomó en medio de quejas de pasajeros por excesivas demoras de los colectivos y que les obliga a viajar hacinados.

Si el centro de monitoreo funcionara al 100%, las reguladas se podrían comprobar en tiempo real y de forma irrefutable.