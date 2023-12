Tres componentes de la corrupción en la Ley de Superintendencia, según Pedro Ferreira

Los tres componentes de la corrupción, discrecionalidad, falta de transparencia e impunidad, integran el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, según explicó el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Ferreira.

“La discrecionalidad en este caso se da porque las personas que van a reglar en la Superintendencia, donde podés poner la plata, dónde no, lo van a hacer a discreción. Segundo, en alguna de sus cláusulas les prohíbe dar información y tercero, hablando de impunidad, hay una cláusula que ya tocaron tres veces, pero cada vez está peor, simplemente tocan por tocar, que habla de que no se le puede procesar a cierta autoridad de la Superintendencia, entonces están los tres componentes de la corrupción”, indicó en conversación con Ancho Perfil en ABC Cardinal.

Lea más: Ley de Superintendencia de Jubilaciones busca dar “chequera en blanco” al Gobierno para “meter la mano en la lata”, denuncian

Dijo que aunque no exista todo el control que tenga que haber, aunque exista algo de discrecionalidad, si por lo menos hay punidad, la gente se cuida un poco, pero la Superintendencia de Pensiones puede cortarle de alguna manera al IPS o a cualquiera de las otras cajas todas las posibilidades que tenga de inversión, salvo comprar bonos del tesoro.

Gobierno quiere financiarse sin justificarse

Ferreira criticó que todo el proceso de la ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones está mal, está viciado y no aborda los problemas reales de los trabajadores, sino que se aborda exclusivamente la necesidad del actual gobierno de financiarse con dinero que no requiere una justificación plena.

“Viste que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o las multinacionales en general con plata, todos lo que te prestan dinero te dicen ‘si yo te voy a prestar, pero quiero que no cortes árboles, quiero que tal cosa’, lo cual, por un lado, le deja al Gobierno con poca maniobra para algunos usos que tenga la plata, pero, por otro lado, también garantiza que la plata no se use para cualquier cosa, como para pagar sueldos”, precisó.

Lea más: Superintendencia de jubilaciones: Peña ignora críticas y reafirma que no retrocederá en el proyecto

Dijo que en el caso de un bono del Estado, si compra el IPS, el dinero ingresa directamente al Ministerio de Hacienda y lo usa para lo que quiera, y que este Gobierno quiere ese tipo de fondo.

Superintendencia depende totalmente del Poder Ejecutivo

Criticó que en ninguna cláusula de la ley presentada existe algo que mejore el control, siendo que todos los que lo defienden, argumentan que se busca mayor control; sin embargo, solo se crean dos consejos del IPS iguales con la misma gobernanza, uno encima del otro, que al final “solo se van a pasar la pelota”.

“Yo escuché y leí repetidas veces manifestaciones del Gobierno que dicen lo contrario, ‘No, no vamos a usar los fondos’, entonces tranquilo; artículo primero de la Ley de Superintendencia: no se van a usar los fondos para comprar bonos del tesoro, ni ningún fondeo del Estado y cualquier otro artículo que diga lo contrario es nulo. Por eso digo que está muy mal el proceso, porque se está hablando de la plata de 80 años de ahorro de los trabajadores, sin confianza no se puede tratar un tema así”, afirmó.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: plantean al Senado que tema sea discutido recién el próximo año

Consideró que la Superintendencia copia los mismos organismos y la forma de elección que tienen los consejeros del IPS, lo que permite al Poder Ejecutivo dar órdenes, y considerando que tres son ministros, aunque duren cinco años, pueden ser cambiados por decisión del Presidente de la República en sus cargos en el Poder Ejecutivo. “No hay ninguna duda que este organismo es una dependencia total del Poder Ejecutivo, inclusive más de lo que hoy en día tiene el Consejo del IPS”, afirmó.

Ley pretende crea un “bicicleteo” entre IPS y Estado

Pedro Ferreira dijo que en toda experiencia de la historia de los sistemas de pensiones y jubilaciones, cuando empiezan a dar fondos al Estado, quiebran.

“Si alguien me convence que cuando un sistema de pensión le empieza a prestar plata al Estado, mejora el sistema de pensiones, me callo, pero todos los casos que yo conozco no es bueno prestar al Estado porque no devuelve, y cómo no devuelve y encima quiere plata a tasas bajas, y como la plata de los trabajadores no tiene la rentabilidad que requiere, a la larga quiebra el sistema”, agregó.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: lo ideal es que dependa del BCP, pero es un primer paso, dice Barreto

Afirmó que conversando con presidentes de los bancos de seguridad social de varios países cuando era presidente del IPS, ellos dijeron que el gobierno que presta, lleva la plata y el siguiente gobierno, para que le devuelva, piden más, convirtiéndose en una bicicleta.

Ninguna caja a cargo de Hacienda tiene fondos

Ferreira explicó que la ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones convierte el sistema en un sistema de caja dependiente del Ministerio de Hacienda, lo que hoy en día ya funciona y es una fracaso.

“¿Cuáles son las peores cajas hoy en día? Las que están bajo supervisión del Ministerio de Hacienda, ¿o no? Las cajas que están peor, que ya no tienen ahorros, son las que ellos están supervisando. Todas las que no están bajo supervisión del Ministerio de Hacienda, sobreviven. Aparte, vamos a crear una institución que todavía no tiene ningún tipo de tradición en nuestro país, las instituciones nuevas no necesariamente salen bien. Creamos un Ministerio de la Mujer y no es que por eso deja de haber problemas de femicidios, o se genera un Ministerio de Juventud, y por eso no es que tengan trabajo”, refirió.

Lea más: Senador Leite critica que Gobierno no socializara el proyecto de Superintendencia de Jubilaciones

Dijo que en caso de buscar mayor control, la Contraloría General de la República tiene un síndico dentro del IPS que controla, pese a que en un momento de nuestra historia en que las sindicaturas la mayoría de las veces quedaban a cargo del Partido Liberal, que en vez de controlarle bien al Partido Colorado en gobierno, funcionaba más como cómplice, pero eso no significa que institucionalmente no haya la figura.

Eliminar posibilidad de compra de bonos dejaría sin sentido ley

Ferreira dijo que si a la ley que presentó el Gobierno se le elimina la posibilidad de comprar bonos del tesoro, la ley deja de tener sentido.

“Le sacas los bonos y ¿para qué quiere este gobierno entonces esta ley? Los bonos y el hecho de los fiduciarios, porque son dos figuras, 40 por ciento los fondos entre los dos. Para mí que es por eso, y si no es eso, vamos a suponer que yo esté equivocado, entonces mañana cambien eso, no se va a comprar bonos del tesoro y no se va a poner fiducia para obras públicas, por lo menos van a ser sinceros y va a haber coherencia entre el discurso que dicen y lo que está escrito”, aseguró.

Lea más: Superintendencia es necesaria, pero sin tocar los fondos jubilatorios, dice Samaniego

Agregó que todo lo que escuchó hablar al ministro de Economía respecto a los problemas que se subsanarían, son problemas del siglo pasado, ya que desde junio del 2003, hace más de 20 años, el IPS no pierde un solo guaraní, al igual que la caja de la ANDE, debido a una reglamentación que realizaron durante su administración al frente del IPS.

“Si es una rueda que nos lleva al precipicio, pongamos todos los palos”

Ante las acusaciones del presidente de la República, Santiago Peña, quien dijo que los opositores a la ley que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones solo buscan poner palos en la rueda, Ferreira indicó que se deben poner todos los palos, si es que la rueda te lleva al precipicio.

“Si es una rueda que nos lleva al precipicio, creo que hay que poner cuanto más palos hayan. Pongamos palos, ¿cuál es el apuro? Ustedes se acuerdan cuando Obama trató el problema de pensión en los Estados Unidos. Yo seguí el proceso de Brasil, ellos tardaron, pero por lo bajo 5 años en dialogar con los obreros. Se dialoga porque es plata de los obreros, el futuro de los obreros y si van a hacer cambios mucho más importantes que estos, que según ellos es para controlar nomás, entonces tienen que ganar confianza de los obreros y los jubilados y no trabajar a espaldas”, aseguró.

Lea más: “Bachi” Núñez insiste en que proyecto de Superintendencia de Jubilaciones se trate este año

Dijo que el Gobierno no puede presentar la propuesta diciendo que proviene de los trabajadores, ya que en las manifestaciones, donde hay 6.000 trabajadores y jubilados en contra, no hay una un solo trabajador o dirigente, ni siquiera los que firmaron un acuerdo con el Gobierno, que digan que están a favor.

“Él está con el ruido de su topadora y no le escucha a nadie porque él tiene el poder de su topadora, y lo que pasa es que si te vas a un precipicio y todo el mundo te alerta, lo mismo te vas a caer al precipicio, aunque tengas una topadora, es un momento de que tomes sabiduría. Si la Iglesia le dice (al Gobierno) ‘escuchen’, y si todo el mundo dice ‘escuchen....’”, finalizó.