IPS y Copaco reclaman al Estado el pago de más de US$ 587 millones

El Instituto de Previsión Social sostiene que el Estado le adeuda US$ 540 millones correspondiente al aporte que debía haber realizado desde su creación, mientras que Copaco menciona una deuda de G. 343.347 millones (US$ 47,1 millones al cambio vigente) por el uso del servicio telefónico, de acuerdo con los datos divulgados por las entidades.

La deuda reclamada por el IPS fue recordada el último jueves por Carlos Pereira, consejero del IPS en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al responder sobre la situación financiera que atraviesa la entidad y las deudas que arrastra con los proveedores de insumos, medicamentos y servicios.

El ente previsional adeuda unos US$ 600 millones a los “proveedores” y otros US$ 962 millones a “otros proveedores”, por lo que Pereira puso en contexto ambas partes y dar a entender que si el IPS cobrara lo que se le adeuda, la situación financiera sería otra.

Pereira señaló que el IPS debía cobrar en los referidos conceptos unos US$ 1.137 millones: US$ 547 millones por aporte de obreros y US$ 540 millones como aporte del Estado.

El monto que pide Copaco

Copaco, por su parte, en noviembre del año pasado durante el estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, presentó una nota al Congreso solicitando la inclusión dentro del presupuesto del Ministerio de Economía G. 343.347 millones (US$ 47,1 millones al cambio vigente), lo que finalmente no fue atendido por los legisladores.

La telefónica estatal argumentó su pedido de inclusión de fondos en el PGN del Ministerio de Economía, para que la cartera pueda honrar las deudas históricas que no fueron abonadas en su oportunidad por las diferentes entidades del Estado, por el usufructo del servicio telefónico que fueron prestados en los periodos que abarca desde la creación de la exAntelco hasta su transformación en Copaco S.A en 2001.

Señala que en el contexto de este proceso fueron transferidos algunos activos y pasivos al Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de proceder a la venta de las acciones de Copaco S.A al sector privado, acto administrativo que finalmente quedó derogado.

Explicó que del patrimonio (activo) total de la ex Antelco, posteriormente Copaco, que fueron transferidos al Ministerio de Hacienda, fueron parcialmente devueltos, no así los créditos (deudas de entidades del Estado) que corresponden a la deuda histórica que el Estado paraguayo mantenía con la ex Antelco.

Copaco está actualmente en una difícil situación financiera, según los datos oficiales su deuda es G. 833.000 millones (US$ 117 millones), de un ingreso mensual de G. 58.000 millones que registraba anteriormente, cayó a G. 19.000 millones por mes, de acuerdo con los números del mes de enero, con lo que no cubre ni los salarios del personal.