Más deuda del IPS: US$ 962 millones a otros proveedores

Sobre lo que está atravesando el seguro social del país, el consejero Carlos Pereira refirió que el IPS se encuentra en una “situación comprometida”.

El consejero indicó que la deuda con la previsional es de US$ 547 millones por aporte de obreros que sumado a la deuda del Estado, que es de unos US$ 540 millones, da como resultado a cobrar US$ 1.137 millones.

Lea más: IPS debe unos US$ 600 millones a farmacéuticas, que reclaman desesperados atención del Gobierno

Pereira confirmó por otro lado, que actualmente la deuda del IPS derivados de la compra de insumos, medicamentos y otros servicios, alcanza US$ 600 millones, tal como había referido Rocío Figueroa, vocera del gremio farmacéutico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El consejero puntualizó que el IPS también acumula una deuda que alcanza los US$ 962 millones con otros tipos de proveedores. “IPS tiene 700 mil trabajadores activos, pero la informalidad del 63% permite que tengamos 65 mil empleadores inscriptos nada más. Estamos trabajando para incrementar las recaudaciones del ente, buscando formalizar a aquellos que no están pagando y cobrar a los que están en mora”, afirmó Pereira.

Conforman mesa técnica para buscar solución

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el IPS establecieron una mesa técnica de trabajo con el objetivo de honrar las deudas de la previsional y mejorar su sistema informático, según un informe que emitió la cartera el último miércoles.

Lea más: IPS sumido en el caos, sin oxígeno, medicamentos ni insumos de oficina

La mesa técnica se acordó en una reunión con la participaron el ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, y el presidente del IPS, Jorge Brítez, en donde se analizó las diversas cuestiones financieras.

El informe de la cartera no da mayores detalles de como se estaría pagando la deuda de la previsional.