Gobierno sigue sin un plan para las deficitarias Copaco y su satélite Vox

Mientras la situación financiera de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y su satélite Hola Paraguay (Vox) sigue empeorando, el Gobierno aún no tiene un plan para estas telefónicas. El titular de la estatal, Óscar Stark, dijo en enero último, cuando asumió en el cargo, que en 15 días tendría una hoja de ruta a seguir, pero eso hasta ahora no ocurrió.

Hay fuertes rumores de que el Estado pretende librarse de la telefónica Vox, que no fueron confirmados ni descartados por Stark. Quien s sí afirmó ayer es que aún no presentó ningún plan ante la Comisión Nacional de Empresas Públicas (CNEP) y que están haciendo los “últimos ajustes” para presentarlo en la reunión de dicha dependencia en abril.

“Aún no presenté (el plan), estamos haciendo los últimos ajustes. Lo presentaré en la próxima reunión del Consejo de Empresas Públicas, la primera quincena de abril”, manifestó Stark, quien ya había dicho en febrero último que en ese mes iba a presentar una hoja de ruta ante el CNEP, pero aún no lo hizo.

En este sentido, el alto funcionario señaló que la última reunión de este consejo fue en enero y que en esa ocasión “solo se presentó (informes sobre) la situación y se pidió información”.

Cuándo se le insistió qué se hará concretamente con Copaco y Vox, el alto funcionario se limitó a decir: “Estamos preparando varias alternativas para presentar al CNEP”.

Pérdidas y deudas de Copaco

Según los datos oficiales, la deuda de Copaco es de G. 833.000 millones (US$ 117 millones) y de un ingreso mensual de G. 58.000 millones que tenía la compañía hoy ya cayó a G. 19.000 millones por mes, que es la cifra de enero último, con lo cual no cubre ni los salarios de su personal. El año pasado, la telefónica pública registró una pérdida de US$ 28 millones, según el balance preliminar.

En cuanto a la situación de Vox, que ofrece el servicio de telefonía móvil, ya tiene un patrimonio neto negativo de más de G. 100.000 millones (casi US$ 14 millones), según los datos oficiales y una deuda de más de US$ 50 millones.

El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, había señalado semanas atrás que, con el desarrollo que tiene el mercado de telecomunicaciones en el país, con la presencia de tres importantes empresas privadas operando en todos los segmentos, no se justifica la presencia del Estado a través de una empresa pública en este rubro.

Barreto explicó que los activos valiosos de Copaco deberían ser puestos a la venta vía licitación pública o licitar la incorporación de un operador privado que se encargue de reestructurarla.