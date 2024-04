¿A cuánto asciende la deuda de Argentina con Paraguay y con Yacyretá?

El director ejecutivo paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez, dijo que del monto de referencia, US$ 123 millones, adeuda el gobierno argentino al Tesoro paraguayo, en tanto que por “gastos de funcionamiento” de la EBY, debe US$ 85 millones.

Debe puntualizarse empero, que sobre el atraso argentino con el Paraguay en concepto de compensación por cesión de energía hay una diferencia de US$ 7 millones entre la suma que mencionaba la Cancillería nacional el miércoles último y la dio a conocer en la víspera el director paraguayo de la EBY.

Pese a las ampliaciones de Benítez de la información del Ministerio de Relaciones Exteriores del miércoles 3 de este mes, sigue en duda si la deuda argentina con la EBY, de US$ 85 millones, debe atribuirse solo a las remesas argentinas a las dependencias de la entidad emplazadas sobre la margen derecha del río Paraná o si se refería a la mora argentina en pagar la parte que le corresponde por suministro de energía eléctrica.

En lo atinente a la segunda categoría de remesas argentinas, Benítez explicaba que en enero de este año recibieron US$ 12 millones, en febrero US$ 8 millones y US$ 6 millones en marzo.

Fuerte recorte de las remesas desde Argentina

Añadió que en el período anterior, sin especificar que se refería a la administración de Nicanor Duarte Frutos en Yacyretá, cuando los desembolsos eran de US$ 22 millones, US$ 23 millones y de hasta US$ 25 millones”, información que remató con la siguiente frase: “imagínese el nivel en que estamos hoy”.

Si los gobiernos de Santiago Peña y Javier Milei designaron nada menos que a sus ministros de economía para que estudien las deudas en cuestión y preparen una “propuesta de solución rápida y definitiva”, deberían aclarar a cuánto asciende la deuda de Argentina con Yacyretá por suministro de energía, porque según los últimos informes, Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Electrica S.A) paga solo US$ 14/MWh suministrado y que los US$ 37/MWh faltantes debe cubrir el gobierno argentino, hecho sobre el cual hay serias dudas no solo en nuestro país, sino también en Argentina, según publicaciones periodísticas.

También debería aclararse, en ese contexto la deuda de la ANDE y, finalmente, retomar el mandato de Tratado que exige la revisión del su Anexo C 40 años después de su entrada en vigencia.