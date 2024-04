Régimen aduanero permite reexportar combustibles al mercado boliviano

Ante la complicada situación de varios camioneros bolivianos varados en la ciudad de San Antonio (Central), donde tres choferes ya fallecieron por diversas causas esperando la carga de combustibles en sus camiones cisternas, surge la consulta del marco legal que se está aplicando para la reexportación de carburantes al país vecino.

Desde Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informaron ayer que sigue vigente el régimen de depósito aduanero, previsto en la ley 2422/04, que es el código aduanero, que permite a las empresas nacionales la reexportación de carburantes a Bolivia, sin que estos emblemas locales paguen el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por estos productos.

Con esta modalidad, las importadoras ingresan al país el combustible mediante la figura del Ingreso a Depósito Aduanero (IDA), con la cual no pagan el ISC, si es que destinan el producto a la reexportación, pues este tributo solo se aplica si el carburante es comercializado a nivel nacional.

“Estas empresas usan un régimen de depósito aduanero que es suspensivo, que significa que los tributos se encuentran suspendidos hasta que se haga una nacionalización de la mercadería, momento en el cual se pagan los tributos para comercializarlo dentro del territorio de la República. Pero este régimen aduanero también permite la reexportación, para lo cual está libre de gravamen aduanero”, explicó a este diario el director adjunto de la DNIT, Francisco Sánchez.

Sánchez indicó que la facturación a Bolivia se tributa en la renta que paga la empresa local, pero que la venta en sí “está libre de gravamen aduanero”, o sea, no se abona el ISC. “No está fuera de la ley la reexportación, aplican lo establecido. Este régimen aduanero no solamente tiene Paraguay, sino que lo aplican todas las aduanas a nivel mundial”, expresó.

¿Controlan si producto libre de impuestos sale del país?

El funcionario también explicó que la modalidad IDA permite que los combustibles “sean descargados en los tanques de estos emblemas” y que estas empresas “van fraccionando ya sea para su nacionalización o reexportación”.

Aclaró que la reexportación ya es un trato entre privados, pero que la DNIT hace el despacho sobre el mismo y controla que el producto llegue a destino final, en este caso, Bolivia.

Cuando se le consultó cómo controlan si realmente este producto libre de impuestos sale del país, indicó que se colocan precintos electrónicos a los camiones, los cuáles se sacan en el último puesto aduana de la frontera.

Asimismo, Sánchez señaló que, además de esto, exigen una garantía a la empresa que realiza la reexportación, por la totalidad de los tributos eventualmente aplicables, y que “se verifica que estas mercaderías ingresen íntegramente al territorio boliviano y oficialicen su despacho de importación en Bolivia”.

Acotó que una vez realizada la comunicación de la aduana de Bolivia se procede a la cancelación del régimen y devolución de la garantía depositada, que generalmente es una póliza de seguro.

Escueto comunicado de emblema

El emblema Puma Energy, que según los camioneros bolivianos no les está entregando el producto, aparentemente por retrasos en los pagos por parte del Gobierno Boliviano, no ha explicado los motivos en las demoras en la entrega. En un escueto comunicado, se limitó a señalar que “las etapas de nominación y programación para las cargas de camiones cisternas son ajenas a la responsabilidad de la empresa”.

“El servicio que ofrece la terminal de Puma Energy es el de almacenamiento de combustible para productos de consumo local y declarados en tránsito a través de una operación responsable y segura”, acotó, sin aclarar nada sobre la comercialización de gas a Bolivia.