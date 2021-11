Sobre las transcripciones y traducciones de las piezas de Kosmofonía Mbya-Guaraní

No fue fácil transcribir y traducir, a lo Ezra Pound, entre los primeros meses del 2004 y mediados del 2005, vocablo por vocablo, los cantos-rezos, los cantos-infantiles y las demás palabras grabadas por Guillermo Sequera y publicadas originalmente en el cedé Paraguay / Cosmofonía Mbya Guaraní junto con memorables piezas del repertorio musical original mbya-guaraní, para después, con esas transcripciones y traducciones, organizar el libro Kosmofonía Mbya-Guaraní (São Paulo, Mendoza & Provazi, 2006).

Las primeras versiones de Kerechú Pará habían quedado muy dulzonas. Le dije que teníamos que trabajar más, traducir palabra por palabra, pues esa primera versión aún no era publicable. Ella estuvo de acuerdo conmigo, y tuve entonces que volver a Asunción más de una vez para reunirme con Kerechú Pará, y así, por una de esas extrañas coincidencias del destino, conocí, en la casa de Kerechú, en la periferia de Asunción, donde se encontraba hospedado, al gran Karaí Miri, que mucho me impresionó, por la nobleza de su teko eté, por su talento de rabelero y por el tono de la pronunciación de su guaraní, muy distinto de la manera en la que habla normalmente un paraguayo.

Karaí Miri nos aclaró los significados de varias palabras que Kerechú no podía descifrar del todo, porque muy pocos paraguayos urbanos, incluidos los maestros de guaraní paraguayo formados en el famoso Ateneo, pueden comprender del todo la lengua mbya.

No puedo dejar de mencionar aquí la valiosa colaboración del profesor mbya Ramón Barboza, que tuvo la buena voluntad de llevarse el material a su casa y la paciencia para revisar las traducciones y después enviármelas por intermedio de nuestros queridos amigos en común Roberto Ayala Hornung y Patricia Ayala, que fueron quienes me lo presentaron. La traducción de las palabras mbya de Kosmofonía Mbya-Guaraní fue un trabajo realizado prácticamente a ocho manos. Solamente después de la confirmación de Karaí Miri acerca del significado de algunas palabras mbya, me animé a hacer la primera versión al portugués brasileño. En este momento estoy preparando las versiones al castellano paraguayo, que aparecerán en la segunda edición impresa del libro.

* La reedición digital e interactiva de Kosmofonía Mbya-Guaraní, publicada por la editorial Jasuká con apoyo de la revista de poesía Erratica, se puede descargar de forma totalmente gratuita en: https://erratica.com.br/kmg/

Guillermo Sequera / Douglas Diegues

Kosmofonía Mbya-Guaraní

Transcripción y traducción: Douglas Diegues, Kerechú Pará y Ramón Barboza

Jasuká, 2021

108 pp.

douglasdiegues@gmail.com