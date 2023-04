¡Noche de libros! Mar Paraguayo y tres títulos más el viernes en el centro de Asunción

Este viernes 21 de abril, a las 19:00 horas, la Editora Iluminuras, de Brasil, presentará la edición crítica y conmemorativa de la mítica novela Mar Paraguayo, del desaparecido escritor Wilson Bueno, en el Ateneo Paraguayo (Nuestra Señora de la Asunción 820, entre Humaitá y Piribebuy). Además, el sello editorial Arandurã presentará la novela Gambito, de Alberto Molina; desde Buenos Aires, la Editora de los Bugres nos traerá el poemario Maravillosos Transdelirios, de Douglas Diegues; y –last but not least– será lanzada en una edición artesanal del nuevo libro de Jorge Kanese el Kolor amArillo.

Mar Paraguayo, de Wilson Bueno

Publicada en Brasil, escrita en una mezcla de portugués, castellano y guaraní y reeditada (sin ser traducida) en Chile, México y Argentina, Mar Paraguayo, la novela de culto del prematuramente desaparecido escritor paranaense Wilson Bueno (Jaguapitã, 1949 - Curitiba 2010), se convirtió inmediatamente en un objeto literario transnacional no identificado. La edición que llega ahora a Paraguay y que se presentará este próximo viernes ha sido realizada por la misma editorial que la publicó hace tres décadas, la mítica Iluminuras, para conmemorar el trigésimo aniversario de la primera edición, actualmente agotada.

Wilson Bueno nació el 13 de marzo de 1949 en Jaguapitã (Paraná), y creció en Curitiba. Poeta, cronista, periodista, novelista, Bueno publicó más de 16 libros en sus 40 años de carrera literaria. A los 16 años de edad fue contratado por el diario Gazeta do Povo, de la capital paranaense. A los 18, se mudó a Río de Janeiro. A los 23, comenzó a trabajar en la Radio Globo, donde llegó a ser jefe de redacción; después pasó a trabajar en O Globo, y aún encontró tiempo para fundar un suplemento en la Tribuna da Imprensa. De vuelta en Curitiba, montó con el poeta Reynaldo Jardim el diario Curitiba Shopping, del cual fue editor desde el número 3 hasta el número 79. Bueno trabajó en el Jornal do Brasil, en la revista Idéias, firmó crónicas dominicales en el diario O Estado de São Paulo y fue el editor de la época gloriosa de la legendaria revista cultural Nicolau. El primer libro de Bueno, Bolero’s Bar (1986), recopilación de cuentos, fue presentado por el poeta Paulo Leminski. En 1991, publicó Manual de zoofilia. En 1992, su obra más reconocida hasta hoy, Mar Paraguayo, edición de Iluminuras al cuidado de Samuel León. En 2007, A Copista de Kafka, y en 2011, Mano, a Noite Está Velha. El lunes 31 de mayo de 2010, la vida de Wilson Bueno terminó trágicamente: crimen de latrocinio (asesinato seguido de robo) cometido por un garoto de programa (prostituto). El Tribunal del Jurado reconoció la culpa imputada al reo confeso en lo tocante al homicidio; sin embargo, fue absuelto, lo que generó indignación entre familiares y amigos, además de sospechas de homofobia en el juicio.

En esta edición conmemorativa por los 30 años de Mar Paraguayo, los lectores encontrarán el texto de 1992, revisado (cotejado con el original mecanografiado, y con la ortografía de las voces en guaraní uniformada de acuerdo a los criterios de transcripción del material bibliográfico con el que Wilson Bueno trabajó durante la escritura de la novela). Los criterios de transcripción y revisión se encuentran expuestos por el catedrático Adalberto Müller en las «Notas lanzadas al Mar Paraguayo». En la «Pequeña historia bibliográfica de Mar Paraguayo», el escritor Douglas Diegues revela a los lectores algunas de las fuentes de creación de la obra, comenta diferentes ediciones extranjeras e ilumina ciertos aspectos del proceso de escritura de Bueno. En la tercera parte se presentan tres lecturas clásicas de Mar Paraguayo (de Adrian Cangi, Reynaldo Jiménez y Andrés Ajens) publicadas originalmente en las ediciones argentina y chilena. Todo esto forma parte del interesante aparato crítico incluido en esta nueva edición de un libro que no solo marcó el ambiente literario de los años noventa en Brasil sino que dejó en buena parte de la literatura latinoamericana posterior la impronta de una voz singular, potente y transgresora.

Wilson Bueno

Mar Paraguayo

Iluminuras, 2022

Gambito, de Alberto Molina

Además, el viernes la editorial Arandurã presentará Gambito, del escritor pedrojuanino residente en Yby Yaú Alberto Molina, «una novela retro» que refleja «la signifikativa komplejidad de la frontera brasiguaya», en palabras del poeta Jorge Kanese. Ambientada en Pedro Juan Caballero / Punta Porã, Gambito –nos informa la gacetilla de prensa– es un cóctel preparado con elementos de novela negra, ficción pulp y series de Netflix, agitados con buenas dosis de Cervantes y Dashiell Hammett on the rocks. Escrita en castellano brasiguaio, un jopará fronterizo próximo al portunhol salvaje, trasunta la influencia estilística de autores multilingües como Jorge Kanese, Douglas Diegues, Cristino Bogado y, por supuesto, de Wilson Bueno.

Gambito es una compilación, realizada por el catedrático brasileño Adalberto Müller, de las notas dispersas de Alberto Molina. Molina recuerda hechos ocurridos en la frontera Punta Porã / Pedro Juan Caballero en la década de 1960 en estas notas, escritas con la característica dialectal de la zona, por lo cual el compilador ha añadido a la edición un pequeño glosario.

El protagonista de Gambito podría ser un pariente del mismo Alberto Molina: traficante de café y whisky asociado con el rico contrabandista Hanache, a cuya secretaria brasiguaya galantea en secreto, Agustín Enrique Molina es un intelectual diletante, lector de filosofía griega y excelente jugador de ajedrez. De hecho, a menudo no está claro si sus partidas de ajedrez forman parte de la historia, o si la partida de ajedrez es la forma de su pensamiento. Todo en la frontera puede ser falsificado. O traducido.

Alberto Molina

Gambito

(Comp. Adalberto Müller)

Asunción, Arandurá, 2023

Maravillosos Transdelirios, de Douglas Diegues

Desde Buenos Aires, la Editora de los Bugres nos trae un nuevo libro del poeta Douglas Diegues. Un libro, en este caso, desde su elaboración, a un tiempo individual y colectivo, propio y ajeno. ¿Son traducciones estos Maravillosos Transdelirios? Si es cierto lo que dice Ezra Pound acerca de que traducir es traicionar, lo son. Recordemos que Borges, traductor de «La carta robada», elimina partes del cuento original de Poe para mejorarlo. Pero nunca valdría la pena traicionar –nos aclara el texto de solapa de Maravillosos Transdelirios– «un soneto de Augusto dos Anjos para dejarlo peor que el original, piensa Diegues, mientras traduce poemas y fragmentos que le sirven para divertirse como un niño en el gran basural que es el siglo XXI, usando todas las herramientas disponibles: Google Translator, dicionários on line, dicionários antigos, etc…».

¿Qué son los transdelirios de Douglas Diegues, traducciones, transliteraciones, transcreaciones, transformaciones, transmutaciones, transfusiones, transustanciaciones, transgresiones, trans…? Al cabo, al autor no parece importarle demasiado la etiqueta que elijamos. Transdelirando todos estos escritos de las más diversas procedencias y autorías al portuñol selvagem, lo único que cuenta, afirma Douglas Diegues, es «que el resultado no sea algo peor que el original». Sobre todo, cabe añadir, cuando se trata de traducir –o de transdelirar– de lenguas que existen a lenguas que no existen. «Las traducciones al portuñol selvagem –prosigue explicándonos el texto de las solapas de Maravillosos Transdelirios– también parten del princípio de la descreación de la obra, o mejor, de la creación de una nueva obra, pues toman la obra de origen casi apenas como un pretexto».

Cuenta R. H. Blyth, en uno de los tomos de A History of Haiku, que una vez Shunzei le preguntó a Mototoshi qué ejercicios eran necesarios para avanzar en el camino de la poesía, y Mototoshi le contestó: «La luna pálida sobre el pasto alto de un campo seco». Entre los transdelirios de este libro encontramos las palabras de maestros del haiku como Matsuo Basho o el monje borracho Taneda Santoka. Eso sí: «Antes de transdelirar los haikus que están en este libro –dice la solapa–, Diegues estuvo más de 20 años observando atentamente “la luna pálida sobre el pasto alto de un campo seco”». Se trata, al fin, de crear una obra paralela donde las llamas de la lengua original sigan crepitando en portuñol selvagem.

Douglas Diegues

Maravillosos Transdelirios

Buenos Aires, Editora de los Bugres, 2023

el Kolor amArillo, de Jorge Kanese

Finalmente –last but not least–, la noche del viernes también se presentará el libro más reciente del poeta, narrador y microbiólogo paraguayo Jorge Kanese (a.K.a. Xorxe Kanese, a.K.a. Jorge K, a.K.a. Kapitán Kanese, a.K.a Kapitom Xorxe Kanese, a.K.a Jorge Canese…). Dicen que el Kolor amArillo le costó siete años de vida al autor, pero que valió la pena, porque el resultado es un Kanese más Kanese aún que el propio Kanese –ese que algunos llaman «el gran poeta ruso del Paraguay»–. Al parecer, una vez más Kanese se renueva y renueva el lenguaje de la poesía paraguayensis con sus infatigables sobredosis de amor y de humor.

Ilegible (para muchos) –y legible (para pocos)–, como todo lo escrito por este autor en «idioma kanese» –idioma del cual es el único hablante–, el Kolor amArillo es un libro redactado en varias lenguas al mismo tiempo, todas las cuales tienen como base la estructura de esa otra lengua, de su jopará propio, con sus reconocibles signos vitales de humorismo expresionista, despiadada agudeza, salvaje honestidad e intenso calor humano. En este libro, en resumen, Kanese sigue en lo suyo: deformando a sus anchas las lenguas oficiales y riéndose sonoramente de la dictadura estronista, de sus cárceles y de sus torturadores y, sobre todo, de sus ubicuos, inconfesos legados y persistencias. La edición artesanal de el Kolor amArillo que será presentada el próximo viernes por la noche ha sido cosida a mano con hilos de caraguatá de mujeres nivaclés y realizada bajo el cuidado y la responsabilidad del «poeta de ninguna parte», el brasiguayo Douglas Diegues.

Jorge Kanese

el Kolor amarillo

Edición artesanal, 2023

