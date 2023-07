Un caballo espectral atraviesa la noche: lanzamiento del libro Mandyju, de Cristino Bogado

Un caballo espectral atravesará la noche de este próximo viernes, sería un título más detallado. Sin duda, el segundo presidente constitucional de Paraguay y conductor del ejército paraguayo durante la Guerra Grande habrá tenido más de un caballo, pero para la memoria popular el legendario caballo del Mariscal siempre será uno solo, su favorito, ese al que por su blancura López llamó Mandyjú –que significa algodón, en guaraní–, ese al que por su blancura nosotros reconocemos como compañero de López en todos sus retratos ecuestres –los que firmaron Juan Manuel Blanes (1864), Guillermo Da Re (1893), Héctor Da Ponte (1946), etcétera–. El nombre de ese animal mítico –más mítico ya que histórico– da título al nuevo libro del poeta y narrador Cristino Bogado, también conocido como Paranaländer en su vida paralela de periodista cultural.

Publicado por el sello editorial AranduBooks, Mandyju (Lambaré, 2023) es una recopilación de poemas y cuentos (veinticinco poemas y seis cuentos en total), con prólogo y texto de contratapa del antropólogo Joaquín Ruíz Zubizarreta. Podemos comentar brevemente, sin spoilers, que este prólogo ya es un desafío / invitación / juego literario y a la vez un mapa del libro, encriptado o en clave, para el lector. El diseño general del volumen estuvo a cargo de Marisa Nachif y la portada es una obra del poeta Douglas Diegues realizada sobre una foto del catálogo de la famosa Punk Art Exhibition (Washington DC, mayo-junio de 1978), la primera exposición de arte punk de la historia.

Lea más: Poema Rendy, de Cristino Bogado

«Un mix de Eliot y Pato Fu»

Cabe señalar que la inspiración de la portada no es el único vínculo de Mandyju con la escena pop internacional de diversas décadas; así, por ejemplo, «Casi», uno de los veinticinco poemas reunidos en el libro, «versiona» –muy libremente– la canción «Quase» de la banda brasileña indie Pato Fu, incluida en el álbum Isopor, de 1999 –y es al mismo tiempo, nos revela el autor, «un modesto homenaje a uno de los poetas de mi adolescencia, Eliot (ojo, traducido por el católico Valverde). Ergo, “Casi” es un mix de Eliot y Pato Fu».

Con permiso del autor, reproducimos ese poema como un adelanto del libro en exclusiva para nuestros lectores:

«Casi (Tatú ro’o metafísico)

Casi es un adverbio metafísico Casi metafísico Casi ganador Casi hermoso Casi campeón Casi feliz Casi terminado Casi 18 años para la primera peli porno Casi millonario el día de navidad Casi por un número cenicienta en este cuento cruel Casi púber dice el erotómano para su camisa delante de la visión alada Casi casi el cazador con la presa definitivamente perdida Casi la muerte el orgasmo la pistola la bala en la ruleta rusa Casi viento la frescura del agua y de la felicidad Casi habita en una tierra de nadie que colinda con lo posible aún no frustrado por un lado y con lo posible Casi imposible por el otro Casi es una goma elástica que coquetea con la plenitud y acaba rechazando al fracaso Casi es el límite del paraíso la frontera del placer la gloria la grandeza la forma lo perfecto lo acabado la sustancia última la revolución el edén recuperado la libertad casi tatu ro’o casi Witkacy casi todo Casi me besa Casi le habla Casi me engañó Casi me moja Casi le quema Casi no suena escucha here comes the sun Casi compra el globo aerostático Casi rió en un ataque de locura Casi cayó en el vicio la inocencia en el mercado negro la especulación la generación Casi ve El Pueblo hojea Puertitas Supersexy Casi mau Casi mutante Casi pato Casi fu Casi gracioso Casi inglés Casi un bufón Casi poético».

Versiones y perversiones

Mandyju es un libro original, pero también, al mismo tiempo, es un libro «agradecido», es decir, que reconoce influencias y preferencias y dialoga con ellas constantemente, un libro de guiños, de alusiones, de versiones, de recreaciones… y de traducciones. Tanto traducciones de poemas ajenos realizadas por el autor –así, por ejemplo, encontramos una versión guaraní / jopara de «Yo crío una mosca», antiguo poema quechua recogido en la zona de Ayacucho, Cuzco y Apurímac por el escritor peruano José María Arguedas (1911-1969)– como traducciones de poemas del autor realizadas por otros escritores –así, encontramos versos de Bogado vertidos al portugués por el novelista y traductor brasileño Adalberto Müller–.

Con todos estos elementos, no hace falta tener una bola de cristal para predecir que Mandyju sorprenderá como un explosivo cóctel de sustancias aparentemente incompatibles, desde los mitos populares hasta los gestos rupturistas de la movida underground, desde la tradición hasta la vanguardia, para terminar sumándose a esa paradoja poética que es la tradición de la vanguardia. Tradición anti-tradición más que adecuada para Cristino Bogado, poeta que se declara no-poeta, escritor que encuentra su mayor influencia en la atmósfera de Paraguay, o, para citar sus propias palabras, en «el environment parawayensis, su ritmo, su murmullo variopinto y jopara, su humor cínico, un ser –de moléculas bellas– que de alguna manera sobrevivió al agujero negro del estronismo».

Lea más: Pindó Kuñakaraí: «Una máquina de risa»

El lanzamiento de Mandyju nos convoca este próximo viernes a las 7 y media de la noche en el Ateneo Paraguayo para escuchar las palabras del autor y de los presentadores, Rebeca Romero, César Zapata y Carlos Vera Abed, y para brindar por la literatura y los fantasmas –en especial, por el del legendario caballo blanco al que rinde homenaje el título de este libro–. Y mientras tanto, hasta el viernes, los editores de Mandyju han habilitado la preventa para todas las personas interesadas en adquirirlo a precio promocional solicitándolo a los teléfonos 0981-961448 y 0971-223947.

Sobre el autor

El escritor Cristino Bogado es redactor de la sección cultural del diario El Trueno y conductor del programa de entrevistas Paranaländer Desencadenado, que se emite todos los viernes de 16:00 a 17:00 horas por Twich (canal LilaPlayTV) y Facebook Live (página de El Trueno). Se dedica a provocar el debate público sobre todo tipo de temas desde hace décadas, comenzando con su (extinto) blog Kurupí y continuando con actividades como los encuentros Kamba Leche (2013), en el recordado bar Planta Alta del centro de Asunción, las charlas Turlututu (2017), en el barrio Las Mercedes, las Tertulias Nocturnas, en el Centro Cultural de España (2018-2021) o el ciclo de conferencias Lenguas de la Poesía Paraguayensis (2021), realizado en línea, entre otras. Obras suyas forman parte de importantes antologías de poesía, como Neus vom Fluss (Berlín, 2010) o Porque el país no alcanza (México, 2010), y de prosa, como En región. Antología del cuento político latinoamericano (Buenos Aires, 2011) o Los chongos de Roa Bastos. Narrativa contemporánea del Paraguay (Buenos Aires, 2011), por mencionar algunas. Como editor, tiene publicados, entre otros títulos, Años de Jugo Loco (2007, poemas), Revista Guarania / 100 años (2020, ensayos) y Lenguas de la Poesía Paraguayensis (2022, ensayos). Como poeta y narrador, tiene publicados, entre otros libros, Dandy ante el vértigo (2004, poesía), La filosofía del pop (2009, ensayo), Amor Karaiva (2012, miscelánea), Puente Kaí (2015, poesía), Pindo Kuñakarai (2018, novela), Iporãkaka (2019, relatos), Poema Rendy (2021, poesía) y Sueño Aché (2022, artículos).

Presentación del libro <i>Mandyju</i>, de Cristino Bogado

Día: Viernes 21 de julio.

Hora: 19:30.

Lugar: Ateneo Paraguayo (Nuestra Señora de la Asunción 820, casi Humaitá).

Entrada libre y gratuita. Estamos todos cordialmente invitados.