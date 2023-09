Niño Kurupí Eterno

Padre Celestial,

vidas como las nuestras no son posibles en Este Mundo,

vidas como la tuya son una puñalada certera en la sacristía cruel del «deber ser»…

Has procreado, has amado, has fornicado, has peleado, has luchado... pero por sobre todo seguís siendo El Mejor Productor de este Universo…

Has inventado idiomas para ser médium del mundo que te inventó:

los Estados del Universo debieran apadrinar un poco este tipo tan «atípico» de vidas para que puedan vivir más y mejor y dar cabalmente todo lo que tengan para dar (esto es un contrasentido en sí mismo, ya que si Pou hubiera estado cien por cien subvencionado seguramente no hubiera tenido toda la libertad espiritual y creativa que tuvo).

Y LA ESENCIA DE POU es ser PADRE: fue casi mi padre carnal en la semana que duró el festival poético/artístico/cartonero del 2011 en Asunción: se acordaba, entre decenas de personas que éramos... ¡DE QUE YO NO PODÍA TOMAR GASEOSA POR MI GASTRITIS!

Ahora, compañero poeta kurupí de mate cocido tibio y chipaguazú multicolor,

ahora el dolor es inmenso, pero cada vez que cierro los ojos y el «más allá» me invoca, nunca me olvido de que hoy y siempre… ¡SOS MI PADRE CELESTIAL!