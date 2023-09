Peteĩ pukavy para Pou

Nuestra última comunicación fue un intercambio de sarcasmos recriminatorios por algún tema político. El amigo Pou siempre en pie de guerra, aunque con el corazón de lucha siempre in the right place. «No todo lo débil es alarmante» heʼi el primer verso de un Pou-ema. Lo cual es muy cierto, porque sólo del hacerse vulnerable y atacable puede nacer una fuerza tan poética, literaria y humana (y política, claro) como aquella que encontramos en ese autor. El vasto imaginario de EP supo compilar y combinar metáforas, léxicos, ritmos, culturas, ñe’ẽkuéra… de una forma tan antropofágica, andradeamente falando, y tan irreductiblemente suya, que puede dar vértigo al leer y releer, y que por partes también da risa, porque la escritura de Pou tiene gracia, aunque no pocas veces el remate de un poema nos golpea en la cara y hace que con esa misma risa nos atragantemos. La desopilante, deslumbrante y significativa capacidad sintetizadora de su poética se puede apreciar in nuce en la genialidad de un título de libro como Pombero Tamaguxi. Pero es el título porã de otro poemario que hoy me habla y me conmueve y que también dice mucho, creo, sobre la vida y la obra de Edgar Pou: Pukavy under. Va ese saludo con tesay y sonrisa.