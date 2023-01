Clark Ashton Smith (1893-1961) fue un escritor de relatos de terror –la posteridad ha querido conservar de él ante todo esta faceta–, poeta, escultor, dibujante y pintor de lo insólito. De familia pobre, solo hizo la primaria; no tenía bachillerato. Tuvo que trabajar casi toda su vida cortando madera y como albañil para mantener a sus padres y solo cuando ellos murieron pudo casarse con su novia, Carol, en 1954. Una dicha final y breve, pues él murió solo siete años más tarde. Sin embargo, hoy es miembro del «sector vip» de la narrativa fantástica en lengua inglesa del siglo XX. Clark Ashton Smith perteneció al Círculo de Lovecraft con el nombre de Klarkash-Ton y aportó al horrible panteón de sus inmundas divinidades el atroz dios negro Tsathoggua y la primordial Hiperbórea.

<b>NYCTALOPS</b>

(Clark Ashton Smith)

Ye that see in darkness

When the moon is drowned

In the coiling fen-mist

Far along the ground—

Ye that see in darkness,

Say, what have ye found?

—We have seen strange atoms

Trysting on the air—

The dust of vanished lovers

Long parted in despair,

And dust of flowers that withered

In worlds of otherwhere.

We have seen the nightmares

Winging down the sky,

Bat-like and silent,

To where the sleepers lie;

We have seen the bosoms

Of the succubi.

We have seen the crystal

Of dead Medusa’s tears.

We have watched the undines

That wane in stagnant weirs,

And mandrakes madly dancing

By black, blood-swollen meres.

We have seen the satyrs

Their ancient loves renew

With moon-white nymphs of cypress,

Pale dryads of the yew,

In the tall grass of graveyards

Weighed down with evening’s dew.

We have seen the darkness

Where charnel things decay,

Where atom moves with atom In shining swift array,

Like ordered constellations

On some sidereal way.

We have seen fair colors

That dwell not in the light—

Intenser gold and iris

Occult and recondite;

We have seen the black suns

Pouring forth the night.

<b>NICTÁLOPE</b>

(Versión libre en español: M. Álvarez)

Vos que veis en lo oscuro

cuando la luna se ahoga

en espiras de niebla pantanosa

tan lejos en la tierra,

vos que veis en lo oscuro,

¿qué habéis encontrado?

—Hemos visto extraños átomos

que se aman en el aire,

polvo de amantes extintos,

separados sin esperanza,

polvo de flores marchitas

en mundos de otros espacios.

Hemos visto pesadillas

volando desde los cielos,

como murciélagos mudos,

hacia los durmientes que sueñan.

Y hemos visto los pezones

florecientes de los súcubos.

Y hemos visto los cristales

del llanto de la Medusa.

Y hemos visto a las ondinas

en decadencia estancada

y locos bailes de mandrágoras

en lagos henchidos de sangre.

Y hemos visto a los sátiros

renovar viejos amores

con lunares ninfas de cipreses,

pálidas dríadas de tejo

en la hierba del cementerio

bajo el rocío del ocaso.

Y hemos visto la oscuridad

donde se arruinan las cosas muertas

cuando el átomo con el átomo

gira en brillante y veloz danza,

ordenadas constelaciones

de un camino sideral.

Y hemos visto colores puros

que no habitan en la luz,

y oros más intensos, y arco iris

recónditos y escondidos;

y hemos visto los soles negros

que están trayendo la noche.