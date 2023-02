En 38 años de producción de Itaipú el Paraguay recibió US$ 4,14/MWh

En los mercados de energía eléctrica de la región, según recientes publicaciones de sus medios informativos, Argentina pagó al Brasil un promedio de US$ 93,3 por cada MWh que importa.

ámbito.com del Uruguay, a su turno, publicaba que los precios de exportación de energía eléctrica oscilan entre US$ 200/MWh y US$ 80 o US$ 85 por esta unidad. US$ 2.000 si la energía proviene de una fuente térmica, y de US$ 80 a US$ 85 por MWh si la misma proviene de excedentes de energía eólica en esta coyuntura en que los sistemas eléctricos de la región reciben los golpes de las olas de calor y sequía.

Dibujado el contexto de referencia, recordemos que, de acuerdo con los registros de la entidad paraguayo/brasileña, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y fuentes del sector Energía de nuestro país, en el período de referencia –1984/2022– Itaipú registró una producción acumulada de 2.900.828 GWh (1 GWh = 1.000 MWh).

De esta cantidad, tal como lo consagra el Art. XIII del Tratado (La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico ... será dividida en partes iguales entre los dos países ...), pertenecían al Paraguay 1.450.014 GWh, o sea el 50% o la mitad del total que produjo la central en el período comprendido entre 1984 y 2022.

Aprovechamiento paraguayo

A las premisas de referencia debe añadirse otro dato de extraordinaria relevancia, el concerniente al consumo del Sistema Interconectado (SI) de nuestro país en el lapso de estudio: 259.778 GWh, apenas el 8,95% de la producción acumulada de la central paraguayo/brasileña o apenas el 17,9% de la mitad paraguaya de esa producción.

La mitad paraguaya de la producción acumulada de Itaipú en el período de referencia fue de 1.450.014 GWh y, repitamos, de ese total que utilizó en su sistema, “para su propio consumo”, 259.778 GWh, la parte que no pudo consumir –el excedente paraguayo en Itaipú–, en este caso la cantidad que quedó del 50% paraguayo –incluyendo sus pérdidas– es la energía cedida.

La injustificable generosidad paraguaya

Si del 50% paraguayo en Itaipú restamos el consumo de la ANDE conoceremos la cantidad de energía que el Paraguay “cedió” al sistema brasileño en esos 38 años. Restemos entonces 259.778 GWh de 1.450.014 GWh y estaremos en condiciones de ponerle números a la injustificable generosidad paraguaya: 1.190.659 GWh.

En otras palabras, en esos 38 años nuestro país “cedió”, no vendió, el 82,1% de la energía eléctrica que correspondía en Itaipú a nuestro país. Una cantidad con la que se hubiera podido atender la demanda paraguaya durante 60 años, claro si la tasa nacional de consumo se mantiene en el nivel que alcanzó durante el ejercicio 2022: 19.737.646 MWh.

En general las cifras de Itaipú se vuelven inaprehensibles para el ciudadano de a pie, en particular también la cantidad que cedió al Brasil en esos 38 años: 1.190.659 GWh, razón por la cual nos proponemos despejar la siguiente incógnita: ¿cuánto recibió o cuánto le pagaron al Paraguay por tan extraordinario caudal de energía?

Si extraemos de la Memoria 2021 de Itaipú la cifra correspondiente, US$ 4.789.200.000, correspondiente a los pagos al Gobierno paraguayo en el lapso comprendido entre 1985 y 2021 y le sumamos la remesa del año pasado, US$ 145.065.700 obtendremos la suma total que recibió nuestro país en concepto de compensación por cesión de energía: US$ 4.934.265.700″.

¿Es justa esta cantidad pagada desde Brasil por la energía paraguaya?

El paso siguiente en la búsqueda de esa conclusión será dividir el la suma que nos pagaron en concepto de compensación por cesión de energía por la cantidad de MWh que cedimos a los brasileños.

Realicemos esa operación y veremos el resultado que nos permitirá responder con mayor precisión la pregunta que nos formulábamos sobre la justicia o la injusticia de los pagos al Paraguay por su energía: 4.934.265.700/1.190.659.000 = US$ 4,14/MWh.

En otras palabras, por el “gran negocio” de la “cesión de energía”, muy distante del “justo precio” del Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, la República del Paraguay recibió, según el tipo de cambio vigente, 30 guaraníes con 11 céntimos por KWh, por debajo inclusive de las categorías sociales del pliego de tarifas de la ANDE.

Cancelaron el Justo Precio del Acta de Foz

Los datos del contexto del material (segundo y tercer párrafo) sobre los precios que pagan a nuestro país en Brasil por nuestro excedente energético en Itaipú prueban una vez más lo lejos que quedó del “justo precio” que habían prometido al Paraguay por su excedente energético en Itaipú, compromiso que figura en el Acta de Foz de 1966, se lo menciona con meridiana claridad en el considerando del Tratado de Itaipú, pero se lo soslaya sin justificación alguna de los artículos del Tratado, así como de su Anexo C.

No debe olvidarse que el pretendido “justo precio”, inclusive hasta 1986, según el Art. XV del Tratado, negociado por la dictadura del general Alfredo Stroessner y aprobado por la mayoría abrumadora de diputados y senadores colorados y procolorados, integraba el costo del servicio de electricidad de Itaipú.

Finalmente, reiteremos, el especialista paraguayo/norteamericano Miguel Carter, quien tomó la posta que había dejado el financista norteamericano Jeffrey Sachs en 2013, advertía al Paraguay que entre 1986 y 2021 debió recibir US$ 77.300 millones por la energía que cedió al Brasil.

Recordemos que para llegar a esa conclusión no le fue fácil, que Carter estudió el comportamiento de cinco mercados de la energía en Brasil en todo ese lapso y que los 77.300 millones es apenas el promedio de las sumas que hubiera recibido nuestro país si el principio del justo precio hubiera regido en la hora de la distribución de los beneficios de Itaipú, así como una dosis de patriotismo en los negociadores paraguayos.

