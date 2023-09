Paraguay, la gran rotonda energética

Esta semana, el viceministerio de Minas y Energía (https://www.ssme.gov.py/) subió a su portal con mucho atraso el Balance de Energía Neto (BEN 2022) y un resumen rapidito insípido e incompleto del BEU 2021, pero si no hay nada que mostrar, significa que seguís parado en la misma rotonda regional, esperando que alguna vez pase algún samaritano que dé un aventón para llegar al desarrolli$mo, ya que los patriotas fueron extinguidos o radiados.

Los nuevos datos 2022 vienen a demostrar lo que sabíamos, tal como lo he expresado exactamente un año atrás sobre la década energética perdida, manifestaciones atinadas que hoy las puedo debatir con altura pero, aclaro, sin el salario de “consejeiro binacional indiviso”.

El artículo (1) denominado “‘Cuando dicen que la Industria local creció tanto, hasta la UIP debería desconfiar”, de fecha 25 de setiembre 2022, fue realizado como una respuesta pitagórica y espontánea a otro artículo (2) de tinte amarillista titulado “Industria – local – creció 6 veces en el PIB en la última década, pero falta más previsión”. La misma UIP de hoy aplaudía a rabiar.

No haré el copy & paste de los paper’s señalados precedentemente, que están disponibles en la web para lectores sapiens, solo agregaré nuevos datos, ya que creo que “DATOS matan RELATOS”, tal como hoy ocurre en Yacyretá (EBY), donde tampoco todo es teórico, ni se pasa de la “raya”, ni está basado en resultados wintowin académicos, tal como el rimbombante paper’s del 2018 “PARAGUAY 2023, a 5 años de prender o apagar el país”, (3) traducido y publicado en varios idiomas, premiado y categorizado NIVEL PRONII (TOP). El Acta Bilateral fallida de mayo 2019, obligó al ejecutivo MAB (Moõ piko che aikuaapáta) a recurrir con urgencia a la Academia y quizás por ello invitó a tres académicos (TOP) a formar parte de su Estado Mayor Binacional Energético, ya que teóricamente sabían, pero hoy, 2023 con 0 logros, el país está apagado o con pocas luces, o ambos. Para empatar nomás, ya le tenemos a nuestra Selección Nacional, al que siempre le falta un Chiqui. Cualquier necio puede saber. Lo importante es entender. Albert Einstein.

Tampoco repetiré los boletines de la Cappro, ya que en su portal están los respectivos informes mensuales hasta JULIO 2023, donde relatan que es el cuarto mes en la caída del procesamiento y que la utilización se mantiene en el 61%, acorde al freno de mano aplicado por acción o inacción por parte del ejecutivo anterior, como regalito para sus mismos correlís que le sucedieron.

Sabemos que la humanidad sapiens es una devoradora insaciable de energía, por ello constituye un recurso estratégico país. Ahora, los líderes mundiales nos piden que seamos verdes (descarbonización), aunque Paraguay aporte el 0,09% al calentamiento global.

Las nuevas instrucciones son que los países pobres (solo) se endeuden más a cambio de riquezas naturales, produzcan alimentos y energía barata para los países ricos, mientras ellos desarrollan tecnología y patentes, acelerando la brecha social y por ende la pobreza. Es bien sabido que, en países subdesarrollados y/o emergentes, el crecimiento económico país es directamente proporcional al consumo de energía (primaria); más consumo equivale necesariamente a más crecimiento económico, así de simple e independiente del uso final, aunque aún no lo entiendan, ñane correlí. La energía es transversal a toda la economía, mientras el mundo se polariza entre (muy) ricos vs (muy) pobres.

Sabemos también que la demanda energética (primaria) de un país es un dato duro medible y que está muy relacionada con el PIB, con su capacidad industrial y con el nivel de vida alcanzado por sus habitantes, solo hay que saber relacionarlos mediante indicadores adecuados, para convertir datos en información. Pero qué sucede cuando las propias autoridades del país maquillan esos indicadores económicos/energéticos, inclusive llegando a usar hasta PMMA (vyrochúko).

En el proceso de crecimiento económico de un país, la industria va aumentando en importancia, lo mismo que el sector transportes, entre otros, y paralelamente se consumen importantes cantidades de energía. A eso se va uniendo el proceso natural de la creciente mecanización de las actividades económicas (valor agregado) y el aumento del uso de energía residencial o doméstica (confort). ERGO: No hay maquila sin consumo de energía.

También, por todo eso y por su carácter de “insustituible”, la energía es un factor geopolítico y geoeconómico, que protagoniza las relaciones y la convivencia humana, con sus conflictos y sus logros; claro, hay que tener estrategia y generales con actitud para ejecutarlas, como bien enseñaba Sun Tzu (500ac). “Muchos cálculos llevan a la victoria, pocos cálculos llevan a la derrota”.

Me preguntaba por qué nuestra Cancillería sin MALA FE apuesta al Mercosur, hace poco salió a favor de Argentina & Brasil cuando Uruguay intentó patear el tablero (queriendo un TLC con China), quizás Paraguay lo hizo porque el 70% de sus exportaciones van justamente al Mercosur. Pero, pienso (a veces lo hago) porque Brasil empujó y logró que Argentina ingrese a los BRICS, y no pidió que el Mercosur en pleno lo haga (aunque algunos irmaos, le hayan cedido por migajas sus bellezas naturales (Saltos del Guairá). Entonces, no es difícil suponer que ambos vecinos estarán aliados mañana ante cualquier decisión que se tome en adelante en las binacionales, que impida que podamos ejercer la soberanía sobre nuestro 50%.

No es como se dice o piensa el pila, que si la ANDE retira más EE de la EBY le favorece al Brasil o viceversa de Itaipú, ya que la historia demuestra que hubo dos ganadores y un único perdedor, justo el que se pasó de la raya. “Si no tienes estrategia normalmente acabas formando parte de la estrategia de otro”, prueba de ello es que hasta el propio Plan Maestro de la ANDE depende de la contraparte. No será Ju$to, pero tampoco será lo Zacarías.

Tal como fue señalado anteriormente, este paper no pretende ser una tesis de ingeniería económica para académicos con altura (TOP) o para “new Chicago boy’s”, pero si quizás sirva para comenzar a romper paradigmas por parte de una nueva generación de paraguayos, a quienes les pido paciencia y sabiduría, ya que el tema fue desarrollado (4) pero desde otra óptica, ello quizás obligue al lector sapiens, lego pero no lelo, a releer esos artículos, entre otros, por ejemplo, denominado ¿Crecerá el país este 2021? en el que pueden agregarle 2022, 23, 24, ere eréa o hasta que el apagão nos alcance con el Gato Félix, ya que como nada fue realizado a la fecha en materia energética, por el imperio del $tatu quo, ergo, nada cambiará en el corto plazo.

La planilla que incorporamos a este espacio expresa, en datos duros y oficiales, nuestra realidad 2017-2022, (Gestión Maritus – Fuerza Republicana), años anteriores (era HC) también están en las referencias señaladas. No haré juicio de valor alguno, salvo lo obvio, para que el lector lego, pero sapiens, pueda sacar sus propias conclusiones naturalmente, ya que no hay nada peor que escuchar una mentira, cuando ya se sabe la verdad.

a) En lo macro país, (Administración MAB).

La oferta de Energía Primaria (Eprim) se redujo casi un 14% en ese periodo, con una de las peores sequías hídricas del siglo, pandemia y otras penitencias impuestas por el supremo a su pueblo, ya que no olvidemos que, si el pueblo judío debió vagar por el desierto 4 décadas, ¿al Paraguay evidentemente le tocará hacerlo por el doble? hasta que aprenda.

Mientras que el consumo o demanda (Eprim) se mantuvo, la exportación de nuestros excedentes energéticos se redujo al 43%, hecho que repercutió directamente en las transferencias recibidas de las binacionales al BCP, que cayeron casi en un 50%, pero lastimosamente nunca hubo Plan V(larga). Los gastos públicos se pasaron de la raya, pero no brotó ni una sola espora cognitiva a cambio.

Aún se mantiene el ratio oferta / demanda. Quizás por ello la oferta no agregó una sola nueva fuente energética en dicho periodo y ahora el parlamento/gobierno piensa maquillar la ley 3009, para ver si consigue algún inversor advenedizo y/o incauto.

Si bien la torta energética es la misma, las porciones han cambiado – Electricidad – ANDE ya es 20% e imagino con la recuperación de la soberanía apeligra el 50% en el corto plazo, siempre que no se pase de la “raya”.

El Consumo de EE local ANDE se incrementó (25%), el de derivados decreció un misero 3%, (importando, exportando US$). La biomasa (100% local, a costa de deforestación) decreció también, agravando el (re)conocido apagón forestal de la década pasada, implica que muy poco o nada se hizo en materia de reforestación a la fecha).

Los datos duros confirman que seguimos siendo un país pobre, o de bajos ingresos, o de pobreza energética elevada, ya que el ratio resultante (Eprim país/día/hab) es de unos 27,5 Kwh/día per cápita, pero ahora, camino al desarrolli$mo según los Chicago Voy’s, pero con casi el mismo equipo energético que manejó sin sonrojarse el renti$mo ¿esperaremos sentados los logros?

La EE ANDE nacional, abundante, verde y renovable cubre apenas el 20% de las necesidades energéticas básicas de nuestro país. Esto implica que mucho más del 50% de nuestra matriz energética país no es renovable, ni sostenible, ni verde, aunque usted no lo crea.

Los ratios mostrados evidencian también que el valor agregado país es muy bajo (US$/KWh), pero como desconozco el costo medio anual de la Eprim, no pude calcular ese efecto multiplicador, pero estimo “a priori” que no superaría 1 (pti) dígito (+1, pero menos 9), cuando el de nuestros vecinos llegaría fácilmente a 2 (dos) dígitos, por ello invito a la academia TOP PRONII a calcularlo con altura (multicriterios) y publicarlo.

Según la ANDE, el consumo anual de EE por habitante es de 1.896 KWh/hab, increíblemente el departamento de Boquerón consume 1,86 veces más que el departamento Central. Se evidencia la acción de los Menno en producir valor agregado, a pesar de que allí la demanda insatisfecha supera con creces la oferta ANDE. Evidentemente, allí esta radicada la parte productiva y no en el Alto Paraná con la maquila. Casualmente, la ANDE no registra el porcentaje de pérdidas de EE en dicho departamento, pero en el listado la menor es Guaira (CLYFSA) con solo 1,5%. (pág 81 – Memoria ANDE 2022)

b) En lo sectorial EE ANDE (100% local, limpia y renovable)

Sobre la ANDE no tengo mucho que agregar, ya lo hice y mucho, hace poco con otro paper (5) ¿En 2024 escucharemos el requiem por la ANDE? Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo y para colmo con los mi$mos. Albert Einstein.

El consumo de EE ANDE país se incrementó al igual que la EE facturada en un 26%, ya que muchísimos indicadores operativos se mantienen en la década (las pérdidas totales, el factor de carga, entre otros); sin embargo, la EE industrial se redujo en un 16% en el periodo señalado, alcanzando solo el 11% del total facturado, quemando aceite, a pesar que la cobertura País es del 99,9%. Evidentemente, la industria local no movió el amperímetro, si el “trafometro”.

Quizás por ello, permítanme dudar de las cifras citadas (6) en el articulo Alto Paraná tiene el 48% de las maquiladoras del país (podrían generar más de 100.000 empleos).

Justamente, Alto Paraná es el segundo departamento con mayores porcentajes de pérdidas históricas (28% - 2022, pág 81 Memoria ANDE), pero donde solo se factura el 11,17% de la EE Facturada (pág 69 Memoria ANDE). Evidentemente, la maquila será todo un éxito, ya que el 56% de las exportaciones de las maquiladoras tienen como destino el Brasil y por la cercanía del puente, Alto Paraná es el elegido por la mayoría con intenciones de exportar al Brasil”. Algo huele mal en Dinamarca, heí Chespirito.

Conclusión: Además de no tener estrategias país, nossas autoridades siguen confundiendo lo estratégico vs lo operativo (7 – 2016), los “New Chicago Voy’s Energeticos” deben comprender que estrategias es igual a lLogros (8 – 2019), aunque sea con los mi$mos, quienes intentarán hacer más de los mismo y con las sabidas distracciones, siguiendo el Manual de linguista y filosofo estadounidense Noam Chomsky, que invito a leer (Las 10 estrategias de manipulación masiva). Personalmente ya hice mi humilde aporte a la patria (9 y 10) pre y post hito IB 2023.

La Soberanía NO SE PETICIONA, SE EJERCE. La Soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Es inaceptable y se pasa de la “raya”, que la soberanía solo pueda ser ejercida de lunes a viernes, en horario de shopping (8).

Esta actitud es una verdadera afrenta a nuestros gloriosos ancestros, que defendieron el Chaco, nueve décadas atrás y durante casi todo setiembre de 1932, con mucho valor y penurias, justamente para no tener hijos desgraciados y bastardos, que ahora solo saben mendigar ante las binacionales. “Si se devolviera todo lo robado, no habría hambre en el país”, he’i Cardenal Adalberto Martínez.

Setiembre 2023. Homenaje a los verdaderos héroes de la patria quienes ofrendaron su vida en Boquerón.

Consumo

Crecimiento económico país es directamente proporcional al con- sumo de energía (primaria), más consu- mo, más crecimiento económico.

Yacyretá

“DATOS matan RELATOS”, tal como ocurre en la Entidad Binacional Yacyretá, donde tampoco todo es teórico, ni se pasa de la “raya”.

20%

La EE ANDE, nacional, abundante, verde y renovable, cubre apenas el 20% de las necesidades energéticas básicas del país.

Ni verde

Esto implica que mucho más del 50 por ciento de la matriz energética del país no es renovable, ni sostenible, ni verde, aunque usted no lo crea.

¡Error!

Nuestras autoridades, además de no contar con estrategias para el país, siguen confundiendo lo estratégico con lo meramente operativo. .

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

