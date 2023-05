Itaipú 2023, el caso de la energía paraguaya perdida

Llegado el hito 2023 (agosto), la estrategia por parte de la Concertación era simple y pública (12):

1).- Una acción inmediata de corto plazo sería ejercer la soberanía comprando el 50% que nos corresponde por derecho al 2024, luego de cinco décadas. Eso no depende de un tercero, sino de la actitud de nuestras propias autoridades. Para materializarlo, solo se necesita un poco de eficiencia y eficacia en los Recursos Públicos (ANDE), forzar a que los costos de explotación de las binacionales se desplomen, ya que ante la desaparición de la Deuda No Auditada; hizo a Itaipú acreedor de otro Record Guinness, según relataba muy bien el amigo PHD Miguel Carter (1).

2).- Una segunda acción simultánea, y en paralelo, sería reclamar todo lo acontecido y sucedido en las pasadas cinco décadas en las binacionales. Para ello, tal como nos guía Sun Tzu (500ac), lo primero sería designar al general (director técnico), quien comandará un equipo técnico de ilustres y probos; para luego convocar a los mejores jugadores (nacionales y extranjeros), cada uno en su especialidad (no al revés, decreto PE 3173/2019), para que en conjunto se pueda completar el expediente, de forma tal a como lo definen los juristas “lo que no está en el expediente, no existe”, aunque para ello deba recurrirse a pareceres jurídicos internacionales.

El expediente legal y formal así conformado será puesto en la mesa de negociaciones a más tardar seis meses, como insumo y herramienta válida para el futuro canciller y/o el paraguayo de ley, que sea designado como coordinador general de la negociación. Transcurrido un plazo prudencial de 12 meses sin resultados, las instrucciones del nuevo gobierno nacional deberían ser las de comenzar a operar las binacionales a modo y semejanza del otro modelo binacional operativo y de suceso, tal como lo es hoy la Central Binacional de Salto Grande (Argentina y Uruguay).

La ANDE sería un peón clave en esta jugada estratégica y no como sucede ahora que trata de jugar a ser una pieza mayor, pero cae rápida y fácil en jaque mate pastor marrón. Un soldado no juega a ser General.

Necesitamos de Políticas de Estado, no más Políticas de Gobierno. “Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. La verdadera sabiduría no la otorga un título, sino lo que haces con lo que has aprendido a lo largo de tu vida”. Pa$tor ArJoao.

Todo esto a sabiendas de que toda negociación lleva su tiempo y forma, en la que los resultados no son inmediatos y teniendo siempre en cuenta los antecedentes históricos, tal como el Acuerdo Lula-Lugo de julio 2009, que tuvo resultados recién después de mayo 2011 (aumento por la Cesión de Energía, protocolizado mediante canje de notas reversales). Si no hubo mayores resultados bilaterales fue debido a que ese acuerdo (primer escalón) fue cajoneado desde agosto 2013 a la fecha, por los mi$mos indivisos.

Desde fines 2013 a la fecha, la actual línea de gobierno (vermelhao) prefirió mantener el “$tatu Quo” como elemento principal de negociación, ya que no supo aprovechar el uso de la energía eléctrica como motor de desarrollo nacional y apelando siempre a mayores dádivas (maletines), como algunas que otras obras – binacionales - encubiertas como ga$tos $ociales, que solo abultaron los costos de explotación binacional y, por ende, inciden en las tarifas que, al final, terminan siendo cubiertos por los consumidores finales paraguayos y brasileños; aunque de forma desproporcionada.

No haré juicio de valor sobre la estrategia renti$ta, pasada, presente y/o futura, pero los resultados hablan por sí solos. Ya escribí algo al respecto para sapiens, y lo he denominado la Década Perdida (2). Cualquier estratega, incluidos egresados del IAEE, sabe que la peor estrategia es no tenerla y que nuestras autoridades solo se dejaron llevar por la táctica de la distracción, muchas $aladas y/o dulce$, según sea el paladar indiviso temporal, todas oportunas y de corto plazo con amplio respaldo del Marketing Binacional Indiviso.

Por eso, Itaipú (IB) pasó hoy de ser un simple generador binacional a un “$uperministerio paraguaio”, como un superantibiótico de amplio espectro que atiende desde lo social, ambiental, salud, educación, trabajo, obras. Ahora, inclusive el Plan Maestro ANDE depende de las decisiones y dádivas binacionales. Me recuerda, el último llamado binacional, para una veintena, inútil presentarse sin referencia, pero se postularon 17.755 jóvenes ilusos, solo para conseguir lamentos y chocar con la realidad paraguaia indivisa.

Hoy, tal como el MOPC, los entes públicos tienen más leguleyos fungiendo de administrativos que técnicos; sin embargo, hay dictamen jurídico para todo.

Por ese motivo hoy no hablaré de energía (3), ya que no hay nada nuevo en la galaxia indivisa; nuestro único tren electro-energético monopólico sigue siendo a pedal; donde las autoridades indivisas viven y piensan dentro de su caja (vagón IP 66 con AA), mientras el pueblo sigue esperando pacientemente en la estación, para colmo en la intemperie, la llegada del progreso y de la “integración plena”; mientras escuchan por radio/TV las ventajas de la electromovilidad verde vía apps, pero leen por la prensa escrita que los subsidios a “tram$portistas amiwis” alcanzaron US$ 128 millones en la última década.

Así transcurre el día a día no Paraguai, seguimos desperdiciando el Bono Energético que debería dar trabajo, salud y educación, al Bono Demográfico, y llegará la hora en la que casi todos los correlís dirán y escucharán una sola palabra: “fidemundo, fidemundo...”.

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”, A. Einstein.

Por todo lo expuesto hoy hablaré de hechos, y me remitiré específicamente a la nota DM/UGRE/I/Nº 018/2023 – Protocolo Itaipú 01116623 del 13.03.2023, firmado por el “diretor geral paraguaio embaixador Manuel M. Cáceres”, dirigido a su colega el canciller Julio C. Arriola, sobre un pedido de informes remitido por el Congreso Nacional sobre Costos de Itaipú.

El pedido de informes era simple y materia obligada, ya que publicaciones aparecidas en la prensa brasileña (4) sobre Itaipú con la llegada del nuevo director general brasileño Enio Verri, mencionaban que todos los contratos firmados, revalidados o ampliados a partir del pasado 1 de noviembre 2022 experimentarán una revisión integral. Si el río suena, piedras trae.

La pregunta obligada en consecuencia fue: “cantidad y montos de los contratos firmados, modificados o ampliados a partir del 1 de noviembre 2022, a la fecha, firmados tanto por el exdirector general brasileño Anatilicio Risden Junior, como por su par paraguayo, que involucran obras y/o gastos, incluidos compras que atañen al lado paraguayo, cualquiera sea su porcentaje de importancia”.

La respuesta binacional, emitida por el diretor financiero “adjunto”, Fabiano D, fue desafiante y temeraria, ya que manifiesta que, “debido al tenor de este pedido de información, se recomienda su revisión por parte de la Dirección Jurídica, previa remisión a la institución solicitante, a fin de que puedan ser verificados el alcance y las implicancias para la entidad (¿?).

Vale la pena recordar que la prensa brasileira aclara suficientemente quién es el verdadero diretor financiero “executivo”, el Sr. André Pepitone da Nóbrega (5), reconfirmado en el cargo, o sea el patrao, aunque no el significativo.

Sin embargo, la escasa información suministrada por la binacional en respuesta a ese pedido de informe puede llevar a que los sapiens ayuden a detectar singularidades que realizó la actual administración, según el dicho “No eres lo que dices, eres lo que haces”.

Quizás por ello, el Parlamento, cansado de que se le niegue información estratégica país (6), periódica y sistemáticamente, debido a los falsos axiomas leguleyos 5G, aprobó un proyecto de declaración que insta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a expedirse en la brevedad posible sobre lo resuelto en el A.I. 40 del 11 de febrero del 2022, en el que hace lugar al pedido de inconstitucionalidad que promovió la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el que suspende los efectos de la Ley 6763/2021, que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de la IB y de la EBY, hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad.

Aun hoy, (7) algunos juristas nacionales recuerdan otra acción de inconstitucionalidad similar que plantearon leguleyos indivisos amancebados en nombre de las binacionales para accionar en connivencia con significativos jueces, por ejemplo “… contra la Ley N° 1161/97, que reglamenta las obligaciones de la administración nacional de electricidad (ANDE), vinculada con los artículos 186, 195, 281 y siguientes de la Constitución Nacional y a su calidad de parte integrante de los entes binacionales Itaipú y Yacyretá”, año: 1997 – Nº 968. Acuerdo y Sentencia número: doscientos ochenta.

La siguiente planilla contiene toda la información suministrada por la binacional, la cual fue ampliada para ponerla en contexto para todo lector sapiens, quizás algún lego en temas financieros binacionales. Una planilla, de reciente publicación, contiene todos los datos suministrados para los rubros gastos denominados de Re$ponsabilidad $ocio-Ambiental (2019-2022), conforme la RCA 023-2006. Mayores detalles “in extenso el capítulo IV” del libro de mi autoría “Cuentas Claras conservan la Amistad”. El lector–Colección Libro Blanco.

Si hacemos un poco de historia, lo primero sería preguntarnos por qué los gastos de explotación se cuadruplicaron desde el cambio de las reglas de juego (no del Tratado) en el 2003 y sin intercambio de Notas Reversales. Ahora es peor, la planilla demuestra cómo esos gastos se incrementaron desde el 22,5% con la “tarifa halta” de 22,6 US$/KW mes (2019)” al 34,6%, ya con la “tarifa hintermedia” de 20,75 U$S/KW mes (2022)” y quizás supere el 50% al 2023 con otra “tarifa hintermedia hestimada”. Hay que recordar que el 2019, año de la “significativa acta bilateral”, el 50% del Consejo de Administración fue integrado por “hacademico$ en Blanco”.

Sin embargo, la eficiencia y la eficacia de la Gestión Binacional Indivisa se traduce en el resultado positivo o negativo de la cuenta “Saldo de la Cuenta de Explotación”. El anexo C establece taxativamente que el ingreso anual deberá ser igual al costo del servicio establecido. El superávit o déficit en su ejercicio económico deberá ser necesariamente corregido en el siguiente, por ello, llama la atención que el resultado de esa cuenta sea negativo por varios años, a pesar de que la tarifa en potencia haya caído en un 8% (tarifa intermedia). Esto implicaría que crecieron los ga$tos $ociales (discrecionales y prebendarios) mucho más que lo presupuestado, ya que la tarifa no bajó lo que debió haber bajado, conforme el Anexo C (incumplimiento del Tratado). Se evidencia una vez más que “la tarifa es consecuencia y no causa”.

Conclusión

Llama poderosamente la atención que el ítem 456 de “Superapollo hiperestático a ONG’s” y otros, se haya incrementado 6,4 veces, pasando de unos US$ 22.272.700 (2019), a unos US$ 142.353.700 (2022), pasando a constituir el 66,4% de los Gastos de Responsabilidad Social Ambiental de Itaipú, lado paraguaio.

Quizás esto explique por qué se trata de ocultar toda información binacional galáctica relativa al tema, salvo publicitar algunas obras ejecutadas por “ONG Amiwis”. Eso explica por qué tendría que ser protegido/ocultado por la Dirección Jurídica Binacional, la que recurrirá hasta la Corte Suprema de Justicia, si necesario fuere...

Sabemos los antecedentes, por ejemplo, del (ex) diretor jurídico Luis Breuer, que cuando al ser consultado sobre la NR 228/2005 exclamó, sin sonrojarse: “La Nota Reversal, aunque no haya sido remitida al Congreso, es legal”. O cuando Magnolia Mendoza de Ovelar (Apuá) justificaba la contratación directa de estudios jurídicos externos por cifras millonarias en US$, a pesar de que la dirección a su cargo estaba atiborrada de leguleyos.

En el caso de obras, tenemos ejemplos muy claros de la cooperación binacional indivisa. Por ejemplo, los famosos pozos artesianos (9) en los que la Itaipú pagó el doble por pozos, realizados a través de su ONG ADIRI por G. 22.407 millones para la construcción de 46 pozos (no 100% identificados), y que al final, fueron subcontratados a su propio funcionario binacional Tito Livio Ramírez, ex diretor de Agua y Embalse. Tiembla el Acuífero Guaraní.

Tampoco sorprende que la binacional le haya entregado US$ 2 millones a otra ONG de dudosos antecedentes (10) “Asociacao Novo Horizonte”, para construir empedrados, emulando los recordados “empedrados chinos de 500 mil US$/Km” durante la gestión del exministro José Alberto (Icho) Planas. Recuerdo también a otro José Alberto (Aña Cuá) Alderete, “ex diretor geral”, hoy quizás a punto de ser reflotado por el Pacto Cicatriz, pero que en el 2019 quedó pegado y fue rajado a causa del Acta Bilateral del 2019. La cicatriz podrá desaparecer, pero la memoria perdura.

Pero no todas las ONG hicieron obras binacionales indivisas, algunas hicieron promoción al “$tatu Quo Binacional Indiviso”, tal como Foro Dende (11); pero también recuerdo, que tocaron específicamente el buen uso de los Ga$tos $ociales (https://dende.org.py/prueba-2/).

“… En este sentido, a corto plazo y hasta la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, el Poder Ejecutivo debería reglamentar una política de asignación con criterios de selección de proyectos y prioridades basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del país, e instruir la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Hacienda y la Itaipú Binacional para la transferencia de los fondos a cuentas especiales del Tesoro y transferir la ejecución de los proyectos a las entidades públicas responsables de cada área, en línea con lo aprobado en la Ley de Presupuesto para el presente año … Agregarle otras funciones a la Itaipú la desenfoca de su misión fundamental, desnaturaliza a la empresa y, considerando el importante tamaño relativo que tiene en nuestro país, su administración se irá politizando cada vez más. Esto sería un grave error…”.

Evidentemente, el error ya estaba cometido y era solo llorar sobre la leche derramada.

“El primer método para evaluar la inteligencia de un líder es observar a los hombres que le rodean”, Nicolás Maquiavelo.

Hace muy poco (13) nos enterábamos que “IB define tarifa 2023 y Paraguay duplica beneficios”, “‘espe$tacular, he’i indiviso”, pero me llama la atención que la RDE y RCA respectivas se hayan realizado en un único acto en simultáneo, tal como aconteció con el Acta Bilateral del 2019, cuando la alta parte paraguaia solo tradujo y firmó el documento. Me preguntaba si los costos de explotación (2022) fueron 1070,1 millones y ahora, con la nueva “Tarifa hintermedia” (2023) de 16,71 US$/KW mes” será aún mayor, (sic) “… este acuerdo representa además una apuesta al fortalecimiento de las inversiones socioambientales, ya que cada margen (Paraguay y Brasil) accederá a un monto de más de 400 millones de dólares para implementar proyectos y dar continuidad a obras y programas de alto impacto para la población”. “Moopio che aikuaata”.

Ergo, los nuevos costos de explotación 2023 serán aún mayores, por ende, mayor presupuesto binacional para similares costos medios resultantes, a pesar de tarifas más bajas. Esto mantiene el $tatu quo y nos aleja de ejercer la soberanía al 2024. Por eso, a pesar de haber mayores caudales, se regula la producción y por ende se sube el costo medio resultante, vertiendo Agua, o sea Energía, o sea US$.

La estrategia Brasil siempre fue simple, le ahorca financieramente a la ANDE, pero no le mata, porque necesita que siga haciendo lo que siempre hizo, ya que se cree que lo mejor para la ANDE es lo mejor para el país. Punto para la tesis rentista. Set Point. Game Over. Qué pasó del Think Tank Paraguaio, “Shame shá”.

La soberanía no se pide, se ejerce. La soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

Los esclavos modernos no están encadenados, sino desinformados, adoctrinados y por ende, manipulados.

Ejercer

Una acción inmediata, de corto plazo, sería ejercer la soberanía comprando el 50% que nos corresponde por derecho al 2024, luego de cinco décadas.

Reclamo

Una segunda acción simultánea, y en paralelo, sería reclamar todo lo acontecido y sucedido en las pasadas cinco décadas en las binacionales.

Súper

Por eso, Itaipú (IB) pasó hoy de ser un simple generador binacional a un “$uper ministerio paraguaio”, como un súperantibiótico de amplio espectro...

¿Por qué?

Si hacemos un poco de historia, lo primero sería preguntarnos por qué los gastos de explotación se cuadruplicaron desde el cambio de las reglas de juego.

