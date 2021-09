¿Crecerá el país en este 2021?

1).- Demanda de energía eléctrica en 2021 subió apenas 1,8% y el suministro de Itaipú se redujo un 4,95% - https://www.abc.com.py/nacionales/2021/08/23/demanda-de-energia-electrica-en-2021-subio-apenas-18-y-el-suministro-de-itaipu-se-redujo-un-495/...

2).- En seis meses, ANDE gastó ya 70% de la suma que le asignaron para comprar electricidad en todo el año - https://www.abc.com.py/nacionales/2021/08/19/en-seis-meses-ande-gasto-ya-70-de-la-suma-que-le-asignaron-para-comprar-electricidad-en-todo-el-ano/

El primer link es el fiel reflejo de la (grave) situación económica que atraviesa nuestro país, inclusive prepandémica (2019 con un 0% del crecimiento del PIB) y ni hablemos de pandemia (2020-2021, ambos negativos).

Hay estudios teóricos (sin vacunas) al respecto y es bien sabido que con países subdesarrollados como el nuestro, el crecimiento económico país es directamente proporcional a su propio consumo de energía; más consumo equivale necesariamente a más crecimiento económico, así de simple y si ese consumo energético es nacional, enhorabuena, porque no hay que importarlo (exportando US$). La energía es transversal a toda la economía. Eso entendió perfectamente Bolivia (por ejemplo, sin hacer juicio de valor en lo político) en la década pasada, logrando duplicar su consumo de energía eléctrica, pero cuadruplicando el consumo del gas natural nacional, aun a costa de su exportación por monedas, tal como ocurre con nuestra cesión binacional (GWh), acciones que se reflejaron claramente en su PIB.

Este mes leíamos que el BCP subió un cambio en las estimaciones de crecimiento del PIB 2021 (3,5% a 4,5%), ellos creen que los sectores Secundario y Terciario crecerían per se, pero olvidan que gran parte de los servicios públicos son suministrados por monopolios públicos de servicios básicos ANDE, Petropar, Essap, Copaco, etc., que siguen haciendo lo mismo mientras las “mipymes”' nacionales agonizan en UCI. https://www.ultimahora.com/bcp-eleva-45-su-pronostico-crecimiento-del-pib-este-ano-n2953201.html

Muchos binacionales paraguaios, indivi$os (BPI) dirán, puede que sea Energía país en general y no precisamente Energía Eléctrica (E°E°) ANDE en particular, ya que la ANDE sigue haciendo obras y parecería que se prepara con todo para IB 2023 (trafómetro, entre otros), por ello aprovechando que el VMME actualizó su Balance Energético Nacional (BEN) 2020 en su portal, se puede analizar la evolución País. https://www.ssme.gov.py/

Los datos duros muestran que el consumo energía país (Ktep) del 2020 son similares a los del 2017 (tamaño torta), aunque la porción de E°E° ANDE se haya incrementado un 25% en los últimos cinco años. Entonces la pregunta obligada es: ¿el país creció realmente desde el 2017 a la fecha o se desaceleró (frenó) desde el 2018? La percepción ciudadana concuerda plenamente con estos datos, entonces, ¿por qué creceríamos este 2021 si los mismos siguen haciendo más de lo mismo, una y otra vez. “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, A. Einstein (dixit).

Uno de los cuadros nos muestra que, sin embargo, el consumo de E°E° país creció, pero la siguiente pregunta sería: ¿es suficiente para impulsar la economía nacional (PIB) al 4,5% o solo la sectorial? Por ello, veamos y analicemos el siguiente cuadro, más sectorial ANDE, camino a IB 2023 (fuente VMME).

La planilla con datos duros nos muestra lo siguiente:

El SIN (Sistema Interconectado Nacional) creció en ocho años (2013/20) solo un 45% en el Interanual, por ende, jamás llegará a duplicarse en una década, como solían opinar ciertos colegas BPI (crecemos un Acaray por año – 900 GWh), pregoneros del apagao (IPP$E). No se menciona, por ejemplo, la E°E° no facturada (fuente), que en promedio superó el 25% (1 de 4) en el último quinquenio.

- Aún hoy 2021, con la peor crisis hydro de la región en casi 1 siglo, cedemos más E°E° que la que consumimos.

- Aún hoy 2021, con la flamante LT 500 KV – 2000 MVA EBY-VHA (0 millas desde 2018), se sigue trayendo menos E°E° de la EBY, de lo que se traía en el 2013 (ocho años atrás), total no hay sincronía (tampoco apuro).

-Aun hoy, 2021, con la peor crisis hydro de la región, las (únicas) exportaciones de E°E° de ANDE a la ARG no han crecido proporcionalmente a la exportación de E°E regional (ARG, UY, BR). Los medios extranjeros hablan de Integración Regional, pero sin la inclusión del mayor exportador de E°E° do mundo

1.https://oglobo.globo.com/economia/para-enfrentar-crise-hidrica-brasil-busca-integracao-energetica-com-os-hermanos-argentina-bolivia-uruguai-25169484

2.https://www.elobservador.com.uy/nota/apuntamos-a-que-la-energia-electrica-de-uruguay-pueda-llegar-al-mercado-chileno–20218235010

Pensar que el Paraguay ocupó sin suceso alguno (cero estudios realizados sobre integración energética regional vía Paraguay), las secretarías ejecutivas de OLADE y CIER.

- Escuché hace poco decir que en febrero 2021 se tuvo el último pico de la demanda (3.777 MW); sin embargo, no mencionan que en términos de Energía los niveles son ligeramente superiores al del 2020; eso implica que el Factor de Carga del SIN PY ANDE empeoró.

Entonces el SIN ANDE crece realmente, porque parece que lo hace desordenado y con freno de mano puesto, tratando de poner reversa en vísperas de IB 2023. Entonces, uno se pregunta quién es el maquinista que guía la locomotora de vapor (atravesando la era de la leña) que lleva y reparte con tracción a pedal, los vagones de E°E° de las binacionales a lo largo y ancho del país (99,9% cobertura), porque seguramente se creyó el cuento del apagao 2025, luego 2029, agora 2033, por parte de los mismos BPI.

Llama la atención que ninguno de nuestros TOP académicos (Becal & Conacyt) estén enterados de este y otros temas transversales, camino a IB 2023 y solo piensen en modo estocástico que es una mera cuestión tarifaria (potencia o energía o ambos) para mantener el $tatu quo, cuando que la “tarifa es consecuencia y no causa”.

El MRE también parece desconocer el tema, ya que ni un solo trabajo “técnico” del GAS, incluido “Helementariedades”, abordan temas transversales camino a IB 2023, en su portal. (https://www.mre.gov.py/index.php/revision-del-anexo-c-del-tratado-de-itaipu)

Conclusión general:

Sabemos que el Brasil pasa por la mayor crisis hídrica y energética de los últimos 91 años; para contenerla en parte, el Gobierno estudia un nuevo ajuste tarifario. Entonces es de ilusos y/o imbéciles, o ambos, pensar que la negociación bilateral será un wintowin; “un empate gostoso” o “melhor $tatu quo indivi$o”, sin contar previamente con elementos objetivos. Como estamos y estaremos en crisis, nos conformaremos con más puentesinhos y caramelitos maravilhosos.

Si queremos un nuevo Paraguay al 2023, todo documento y datos de las binacionales y de ANDE deben salir a la luz tarde o temprano, porque solo de la verdad se puede construir los escenarios reales presentes y futuros. Simple el tema, cambiamos de locomotoras o de maquinistas o ambos, la clave Itaipú 2023 es y será la educación.

Insisto, no es un tema de tarifas, es un tema de soberanía mediante la posesión de la energía (propia y ajena). Se sabe que “La Energía más cara es la que no se tiene”, aunque sea “Hopinable”, he’i Leguleyo Binacional. Simple el tema: “La Soberanía se ejerce, no se peticiona”.

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2021/08/22/todos-los-documentos-de-binacionales-a-la-luz/

axelbenitezayala@gmail.com – Setiembre 2021 / Homenaje a mi padre a 38 años de su partida terrenal.

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

¿Win?

... Entonces es de solo ilusos y/o imbéciles, o ambas cosas, pensar que la negociación bilateral -Paraguay/Brasil - será un wintowin”.

Insisto

Insisto, no es un tema de tarifas, es un tema de soberanía que llega a concretarse mediante la posesión de la energía (propia y ajena).

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay y Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel–UFRJ- República Federativa del Brasil.