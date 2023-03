Itaipú ante el desafío 2023: hito versus soberanía

HITO: Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona o de un país.

SOBERANIA: es el PODER ABSOLUTO y PERPETUO de lo que es PROPIO, la soberanía recae en el pueblo. En TIEMPOS de PAZ, se ejerce ADMINISTRANDO lo que es PROPIO, y en tiempos de GUERRA, se la defiende CON LAS ARMAS, tal como lo hicieron nuestros abuelos en el Chaco.

La soberanía no es algo abstracto, como sí lo es en contrapartida la supuesta “binacionalidad indivisa = statu quo indiviso”, tesis argumentada por algunos top leguleyos del derecho galáctico, aunque las Notas Reversales respectivas nunca hayan llegado al Congreso, pero siempre hay alguna acordada erga omnes tras bambalinas.

A lo largo de la década pasada, en numerosos escritos he tratado de (de)mostrar que, llegado el HITO, no hay otra opción (causa) en las binacionales, que ejercer la soberanía. El tema pasa más por un cambio de actitud (1, 2, 3 y 4) que por los resultados pitagóricos de una negociación binacional asimétrica, para ello hay que tener claros los conceptos, elaborar prioritariamente una política de Estado con una estrategia clara, simple y transparente, que acompañe el clamor del sufrido pueblo paraguayo, cuyas madres soportaron con estoicismo espartano un magnicidio, del que aún hoy no hemos podido recuperarnos.

El tema es simple, para ejercer nuestra SOBERANIA desarrollista en las binacionales se debe comprar el 50% de la potencia (Energía) que nos corresponde en IB para el 2024, bajo un nuevo gobierno patriota que priorice el uso de la energía eléctrica como motor de empleo y valor agregado, por sobre los históricos maletines binacionales. Para ello se necesita que la tarifa binacional sea la más baja posible para que se materialice esa compra, todo lo contrario de la teoría renti$ta y maletinera esgrimida por los mi$mos binacionales indivisos, que propugnaron el statu quo por décadas, para beneficio de unos pocos. Está demostrado que tarifa es consecuencia y no causa.

La planilla adjunta (de)muestra los resultados de todo lo actuado por los mi$mos indivisos de siempre vs la nueva propuesta patriótica de cambiar paradigmas a partir del 1 mayo de 2023, con 2 (dos) grandes desafíos prioritarios a presentarse el próximo 15 de agosto de 2023, por parte del nuevo equipo de transición, entre otros, que sería definir: a) El nuevo presupuesto PGN 2024 y b) La nueva contratación de Potencia ANDE IB 2024, ecuación técnica económica. No será fácil romper el statu quo, en materia energética.

Resultados Años 2014 a 2023 – Modelo Rentista = $tatu Quo

Hoy marzo de 2023: La ANDE en 3 décadas de operación comercial de IB, con su locomotora a pedal llegó quemando aceite apenas a contratar el 18% de la potencia de IB, (2154 MW US$ 500 millones anuales, monto mayor a los pagos binacionales recibidos en contrapartida). Los mismos pregonan que no hay rentabilidad con el actual Pliego 21 y el “sháke del apagao”, está a la vuelta de la esquina. Recuerdo bien (14) cuando nos decían sin sonrojarse que el apagao estaba programado para el 28-12-2025, luego postergado por falta de quorum.

La propia ANDE, en su memoria 2021 (Tabla 5.6, Pág. 65) muestra que el sector industrial solo aporta el 1,8% de la facturación (hay que sumarle otros sectores, pero ni así llega al 8%), mientras el gubernamental es 2,6% (alta morosidad). O sea, hoy el Estado, con su burocracia, es una industria ineficiente más, que si no paga por lo menos que ahorre energía.

El primer error estratégico cometido por los mi$mos fue hacer que el flujo de caja de la ANDE (post 2021) para inversiones dependa de un tercero (IB), impidiendo el fiel cumplimiento de su Plan Maestro, aunque anunciaron inversiones históricas y que la soberanía muy pronto será una “realidá”, tal como el logrado en la EBY el 28-12-2019. Según las declaraciones realizadas bajo juramento por el Ing. Pedro Ferreira ante la Comisión Bicameral de Investigación del Parlamento (CBI 2019), el costo medio máximo de ANDE debería ser inferior a 29 US$/MWh, para asegurarle a la ANDE rentabilidad y sostenibilidad económica financiera, manteniendo la misma tarifa actual (Pliego 21). Caso contrario la solución sesuda y simple sería un nuevo tarifazo tal como ya ocurrió en marzo 2017 (Pliego 21 - post-Récord Guinness IB).

Adicionalmente podemos señalarles que el máximo logro binacional en materia energética de la última década fue el funesto y angelical “Acuerdo Cartes Macri’, buscando mantener el actual statu quo de la EBY al 2048, amén de encajarnos una nueva deuda espuria, sin medir jamás el territorio inundado “paraguasho”, que por tratado siempre debe ser inferior a 815 km2 (excluyente). Nuestra contraparte ganó adicionalmente, cuasigratis, un 10% (Aña Cua), sumado al 90% actual que ya posee, ya que la ANDE no ha retirado más del 10% de la producción de la EBY en la última década (hoy menos que en el 2013), bajo la excusa de un supuesto equilibrio/beneficio económico financiero. Hoy nadie sabe la tarifa de la EBY

Hoy en plena CRISIS ENERGÉTICA de la región, la Argentina saca el máximo provecho de la EBY, ya que las autoridades “paraguashas” no entienden que CRISIS = OPORTUNIDAD. Evidencia la ausencia (exprofeso) total de una política de Estado en materia energética, sumado a la falta de estrategias y liderazgos, que todo se traduce en realizar meras tácticas distractoras y temerarias.

“Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo” (Confucio)

Conforme publicaciones aparecidas en la prensa brasilera (5) sobre Itaipú, con la llegada del nuevo director general ejecutivo brasilero Enio Verri, quien menciona que todos los contratos firmados, revalidados o ampliados a partir del pasado 1 de noviembre de 2022 experimentarán una revisión integral. Esos acuerdos fueron firmados por la cúpula militar (bolsonarista), aun hoy enquistada en los ministerios estratégicos (Energía), incluida Itaipú Binacional.

Quedó en total evidencia la “halta he$tratejia binacional indivisa por tarifa halta paraguaia” buscó, poselecciones brasileras, inflar a toda costa los costos de explotación al máximo maximorum, de modo a prolongar el $tatu quo binacional, con el placebo de que la reducción de la alícuota de la deuda (no auditada) sería compensada (suplantada) con mayores obras y/o mayores gastos binacionales (discrecionales). Ya con la tarifa intermedia 2022 de 20.75 US$/KW mes, implicaba unos 270 millones US$, adicionales y discrecionales, producto de la reducción del presupuesto binacional de aproximadamente 9%.

Qué desmadre pasaría con la reducción presupuestaria binacional programada del 43% al 2024 y subsiguientes, por cancelación de la deuda (no auditada), de mantenerse el statu quo actual.

Que con el HITO se ejerza la SOBERANÍA, no desmerita que muchas cosas se pueden reclamar por vía paralela a la contraparte a partir del próximo 16 de agosto del 2023, pero no con los mi$mos indivisos, ya que hay que (de)mostrarles a propios y extraños que el cambio llegó. Brasil está consciente de ello y por eso pretende conformar el nuevo Consejo de Administracion (CDA) de la Entidad con un equipo de pesos pesados (6), todos exministros a sabiendas que, por allí, producto del azar, en la contraparte se encuentren con viejos zorros conocidos, que opten por algún proceso abreviado, pero la ciudadanía (incluyéndome) estará atento.

Nueva Propuesta HITO 2023

Para ejercer nuestra SOBERANÍA plena (50%) nos faltarían solo US$ 200 millones adicionales, monto que puede obtenerse de muchas maneras, y citaremos algunas solo por razones de espacio.

Una manera simple sería, por ejemplo, reducir o anular el actual subsidio a la cúpula (correlí), que maneja el transporte público obsoleto, que sabemos alcanzó en el 2022 la sideral suma de US$ 33,6 millones (7), sin justificación técnica económica alguna dentro del statu quo.

Otra idea sería ponerle metas simples de eficiencia y eficacia a la ANDE, por ejemplo, mejorar las pérdidas totales (2021 del 26,2%) y/o el factor de carga (potencia media/potencia pico) (menor al 0,6), entre otros, que permanecieron cuasiinvariables en toda la década. Estimo que con solo 1% de mejora en esos indicadores se tendría un ahorro similar al caso anterior y con un esfuerzo adicional, sin despeinarse, podría duplicarse.

Adicionalmente debe aumentarse la demanda KWh/día per capita a como dé lugar (8 y 9), ya que mayor consumo de energía equivale a mayor desarrollo (mayor empleo, mayor valor agregado). Un crecimiento del 10% de la actual energía facturada por año fácilmente significaría unos US$ 80 millones adicionales. Hoy, el propio Banco Mundial nos muestra en su portal que nuestro consumo/día per capita está muy por debajo (+50%) de los demás países de la región (con crisis energéticas), a pesar de ser “o maior exportador de EE per capita verde y renovable do mundo”.

https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?contextual=default&end=2014&locations=BR-AR-UY-PY-CL-BO&start=1997

El “no se puede” es apenas un mito

1) No hay suficiente demanda nacional que pueda absorber el mayor retiro de la ANDE de las binacionales.

Según publicaciones de la prensa extranjera, en la última manifestación de interés realizada por la administración Pedro Ferreira en la ANDE (2019), se tuvo por escrito el interés de particulares por adquirir y consumir nuevos 5.862 MW. Sabemos que en la ANDE duermen cajoneados expedientes por una demanda insatisfecha superior al 10% de la actual demanda (consulta previa), que puede duplicarse fácilmente si priorizamos el Chaco menno y sus proyectos de inversión. O sea, DEMANDA hay y suficiente.

Claro que esta nueva demanda latente (manifiesto interés) deberá ser ordenada y realizada para grandes usuarios (50 MW en AT, por ejemplo), por medio de subastas públicas en nuestro territorio, bajo nuestra legislación (imperfecta) y priorizando algunos indicadores nacionales claves, tales como precios ofertados, mano de obra (directa e indirecta), territorio, inversión en infraestructura y fuentes, entre otros. Para esos grandes usuarios deberá indicarse no solo tarifas en US$, sino también que el 50% (mínimo minimorum), por ejemplo, de su fuente sea propia y sostenible en el medio plazo (5 años). Se fomentará la participación público-privada en ERNC, siempre que venga acompañado con algún proceso de valor agregado y empleo.

La ANDE como deber, deberá disponer públicamente en su portal a partir del 16 de agosto próximo la disponibilidad energética existente por cada ES/SE a nivel país, segmentados por niveles de tensión (23 KV) sin excusa alguna y actualizada periódicamente.

La ANDE también deberá establecer metas claras de eficiencia y eficacia; hoy posee un presupuesto irreal en US$ que casi duplica a sus genuinos ingresos por venta de energía, quizás por ello su ratio de endeudamiento patrimonial creció desde el 25,4% (2013) a más del 80% (2022), conforme muestra Memoria ANDE 2021 (Gráfico 10,6 - pág. 143), ya que siempre aluden que no hubo suficiente inversión.

2) Sháke “el apagao” en la siguiente década (potencia y/o energía).

La ANDE no agregó una sola nueva fuente en décadas y ante el hecho no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando el final. Mencionamos precedentemente las obligaciones para todo gran usuario. La planilla que adjuntamos muestra que un menor costo medio garantizará la rentabilidad y por ende mayores inversiones, pero el Plan Maestro y Tarifario deberá ser revisado en el corto plazo. No hacer nada esperando el “apagao” es como tratar de evitar la muerte, a pesar de que nadie muere en la víspera, algunos saben esperarla de pie y combatiendo.

“Duerme con el pensamiento de la muerte y levántate con el pensamiento de que la vida es corta. A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un mismo ataúd”. Antonio Machado

3) La tarifa es insuficiente para garantizar inversiones que den cobertura de calidad al servicio

La planilla (de)muestra que el costo medio binacional de Itaipú se mantendrá por debajo del costo medio crítico para la ANDE (< 29 US$/MWh), motivo por el cual se podría mantener en el corto/medio plazo el actual pliego tarifario (Pliego 21), siempre que no se dispare la tasa cambiaria. Inclusive, de mantenerse, se podría disponer medidas adicionales para que el 90% o más de la población resulte beneficiada con medidas simples

Ampliación de la Tarifa Social hasta 500 KWh mes (mínimo), de los actuales 300 KWh que hoy apenas suman US$ 9 millones anuales y alcanzan a menos de 300.000 usuarios. El último subsidio electoral 2022 (25% - 500 KWh) demostró que se puede llegar al 76% de los Usuarios (1.185.000) por aproximadamente US$ 5 millones mensuales, pagados de los ga$tos sociales de las Binacionales (US$ 60 millones anuales). El subsidio debe ser (re)estudiado y escalonado, en busca de formalización.

Según (11) el estudio del MIC (2017-2020), las mipymes en Paraguay representan el 96% de las unidades productivas y solo el 26% de ellas están formalizadas. El MIC detalla que, de acuerdo con los datos disponibles, en el país existen cerca de 870.000 empresas, de las que 833.420 son mipymes. Detalla que todas las empresas informales son microempresas y que, de este segmento de empresas, únicamente el 23,3% (202.995) están formalizadas. Por ello, como fue el sector más golpeado por la pandemia, a la fecha sin contraprestación real alguna, se propone que todas las mipymes formalizadas ante el MIC, por ejemplo, a modelo y semejanza de lo realizado en Uruguay, accedan a un descuento del 50% (máximo) de su Tarifa de EE consumida fuera de punta de carga (FPC), ya que ello redundará en un beneficio mutuo usuario/ANDE, al mejorar su factor de carga nacional (menor costo medio).

Ambos subsidios mencionados deberían estar topeados a un % presupuestario ANDE, por ejemplo 7% y/o US$ 50 millones anuales, y que la función primordial sea la formalización de los usuarios de baja renta.

La planilla demuestra que la ANDE bien manejada y como buen soldado de esta ESTRATEGIA ENERGETICA NACIONAL hasta puede revertir su statu actual y pasar a ser una empresa modelo y moderna en el medio plazo, a modo y semejanza ds otros entes públicos monopólicos de la región (ENDE Bolivia - UTE Uruguay).

Los esclavos modernos no están encadenados, sino desinformados, adoctrinados y por ende manipulados.

4) Si se ejerce la soberanía (comprando nuestro 50%) no hay nada que NEGOCIAR con la contraparte, sí mucho por reclamar (deuda, auditoria, social, ambiental, resarcimientos, entre otros). La Cancillería debería también tomar la posta, ponerse las pilas y hacer su papel en tiempo y forma, rectificando los rumbos que nunca tuvo (12). Comprando nuestro 50% (causa), todo lo supuestamente negociado anteriormente por décadas, pasa a ser consecuencia (tarifa justa, libre circulación, energía garantizada Vs. excedentes, uso y abuso del desembalse, ere erea). Es pitagórico, heí trato Apuá.

El HITO es el punto de inflexión. No solo nos aseguramos la EE (insumo transversal de la economía), sino con ello todo el flujo financiero asociado. Con este hecho se acaba la discusión seudo leguleyo técnica, que solo podemos crecer por los excedentes (13), tratando de justificar que más y mejor statu quo se logra perfeccionando un contrato firmado por homo deus.

Luego de 5 décadas, ya es hora de ponernos los pantalones largos, ajustar el cinturón negro (el marrón ya fue entregado hace décadas) y ejercer nuestra soberanía. Esta decisión no puede ni debe depender de terceros, debemos honrar nuestras raíces en vida, esos verdaderos héroes que nos legaron una patria con el lema “vencer o morir”. Este 2023 debe ser un hito histórico, tal como lo fue el 14 y 15 de mayo de 1811.

La soberanía no se pide, se ejerce. La soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible.

Primero

Prioritariamente, elaborar una política de Estado con una estrategia clara, simple y transparente, que acompañe el clamor del pueblo paraguayo.

Simple

El tema es simple, para ejercer nuestra soberanía desarrollista en las binacionales se debe comprar el 50% de la potencia (Energía) que nos corresponde...

Nada

La ANDE no agregó una sola nueva fuente en décadas y ante el hecho no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando el final.

Reclamos

Si se ejerce la soberanía (comprando nuestro 50%) no hay nada que negociar con la contraparte, sí mucho por reclamar (deuda, auditoría, etc.)

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay y Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil. axelbenitezayala@gmail.com – Marzo 2023 – Homenaje a mis hijos, por sus logros. https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

