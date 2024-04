La empresa eléctrica estatal post hito 2023

Un viejo dicho dice “escucha menos lo que dicen y atiende más lo que hacen”, cuáles fueron y son los resultados de las jugadas previas que realizan los altos estrategas del Gobierno, con una pieza fundamental (pero peón y monopólico al fin) como lo es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en este juego estratégico de la energía binacional, cumplidos los hitos Entidad Binacional Yacyretá (EBY) 2014 e Itaipú Binacional (IB) 2023), en que solo ganamos experiencia con los mi$mos, ya que se llegó a disponer de menos del 10% de la producción histórica en ambas binacionales.

Ahora el problema es el power-crunch predatado, aunque muchos paraguaios pregonan mantener el $tatu quo por otro hemisiglo (estrategia deal-braker).

Sin estrategia y confundiendo roles

La Historia nos (de)muestra que siempre hemos sido derrotados en estas lides “bina$ionales”, inclusive con el Jaque Mate Pa$tor, justamente porque no tuvimos Estrategia y porque hemos confundido roles al aceptar in prima facie el renti$mo maletinero y dejar que el soldado juegue a ser general, donde pululan los “prosor dotor”, con$ultores y/o gurús energéticos ($hamanes), todos visionarios del corto plazo ($tatu quo).

SUN TZU (500ac): “Todos los hombres pueden ver las tácticas, pero lo que nadie puede ver es la estrategia que hace que de estas observaciones evolucione a la victoria”.

Al respecto, hace ocho meses, el new gobierno está en manos de “Chicago Voy’s”, los cuales, supuestamente, vinieron con otra mentalidad y preparación del norte, de allí que el primer discurso de nuestro novel mandatario, por ejemplo, en la Fundación Getulio Vargas del Brasil (FGV), haya hablado sobremanera del “desarrolli$mo” (usar nuestra Energía Eléctrica (EE), para dar valor agregado), en detrimento del “renti$mo” (que nuestros vecinos la usen, y le den valor agregado).

Todo es precalentamiento, pero con freno de mano

Perfecto, aplaudimos de pie la idea, sumado a que su new ministro de Industria y Comercio (MIC), el empresario y licenciado Javier Giménez Calvo García de Zuñiga, haya hablado, en sintonía, en el discurso inaugural de una meta quinquenal de 500.000 nuevos empleos, en la que el MIC tendría el rol de motor económico, sostenido por el crecimiento de la infraestructura, la tecnología y la capacitación, aunque a la fecha todo es precalentamiento con freno de mano.

Como buenos “Chicago Voy’s”, su primera acción fue hacer converger todas las rutas del dinero de los contribuyentes (público y privado) mediante la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En los demás entes energéticos se impuso el dejar hacer

En los demás entes energéticos se impuso el dejar hacer a los mi$mos equipos (laisses faire), que tenían la experiencia y el apalancamiento político adecuado, aunque no por ellos ¡resultados! Aclaró en este punto, que apenas soy un ingeniero, aunque no de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), pero autodidacta en finanzas (MBA).

Este accionar de los “Chicagos Voy’s” ya me llamó la atención durante la redacción del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, porque solo se concentraron en las finanzas como un core; donde, por ejemplo la banca e intermediación financiera tuvieron en el 2023 unos de sus mejores resultados del lustro.

La prensa destacaba que ganancias de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en Letras de Regulación Monetaria del Banco Central del Paraguay, comisiones por préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados. Esto no es “desarrolli$mo”, pero me llama la atención el énfasis sobre la tasa cambiaria, la inflación, la macroeconomía, el endeudamiento, y que sean mucho más laxos respecto al déficit fiscal e inclusive nulos en la Administración por Resultados/Objetivos (APO/APR) de los entes energéticos, ni hablemos de corrupción, ni de “nepobabies akãne”. Sin embargo, los “Chicago Voy’s” y otros (UNA) no pueden desconocer la APO/APR, ya enseñado por Peter Drucker a mediados de los 50 (aun no existían la $uelamericana do Garage, ni la Uni LEO, ni el zoom, entre otros).

Contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben hacer. Sino, contrata a los más baratos (inclusive leguleyos) y que hagan lo que tú les dices. Warren Buffet

Sabemos que el new gobierno decidió que el 100% de los consejeros de IB (CDA) fuesen ministros (ignoro por que no hizo lo mismo en la EBY, quizás sin mala fe), quizás con la experiencia del anterior gobierno, el que tras la fallida Acta Bilateral de mayo 2019, conformó el CDA con brillantes “Hacademicos en Blanco”, inclusive de la UNA, pero con 0 (cero) resultados, tras haberse creado cuatro grupos de trabajo (Técnico, Jurídico, Comercial y Económico), integrados por gurús, muchos renombrados colegas del IPP$E. (decreto PE 3173/2019 de fecha 28-12-18). A pesar del escándalo, en lo político del anterior gobierno, solo le bastó hacer un pequeño enroque ministerial para zafar.

Tampoco haré juicio de valor de los colegas del IPP$E (no es GI$E, UNA), ahora muy preocupados por la falta de inver$ión generosa en el sector, ya que hay mucho material que se puede leer y rememorar. Ver (4).

Recuerdo las afirmaciones realizadas durante el anterior gobierno (MAB), en su cargo de coordinador de la Mesa de Negociaciones IB23, que quizás por su vasta experiencia (renti$mo) es new consejeiro de Itaipú, Ing. Héctor Richer, (ex)vicepresidente del IPPSE. “Nada impide que se puedan adelantar las negociaciones del Anexo C de Itaipú si Brasil lo propone y Paraguay lo considera conveniente, teniendo en cuenta que desde el 2021 la deuda de la binacional comenzará a caer”. (ver 5). Claro como signatario de la RCA 06/97 (deuda espuria), debió salir en contra del informe oficial de la CGR al respecto, e inclusive ayudar a redactar el libro de JCW “‘Itaipú- La respuesta pendiente” (Ver 6 y 8)– “Si quieres que no se sepa, no lo hagas”.

Recuerdo que la contraparte (Brasil) optó por deshacer todo, a sabiendas de que “nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”, así sea un “mazzo hazmerreír”. No olvidemos que el Ing. Luisão Villordao acordó la primera contratación ANDE - IB plurianual (2019-22), a cambio de mantener los privilegios (acuerdo operativo), de modo a asegurar que los precios no le suban al usuario final hasta el 2023, tras el tarifazo ANDE de marzo 2017 (Pliego 21), post récord Guinness IB 2016 (+103 mil GWh).

Pero cumplido el hito y teóricamente la deuda 100% pagada (pero no auditada) de la obra mais cara do mundo (récord Guinness), el costo medio de IB debió bajar conforme al estricto cumplimiento del Anexo C y, por ende, mayores utilidades emergentes para la ANDE en primera instancia, pero los “Chicago Voy’s” optaron por otra táctica: mantener la tarifa “halta/hintermedia” y con ello el $tatu quo binacional”, los gurús energéticos e históricos del IPP$E, aparentemente fueron desplazados y hoy actúa como líder de la mesa de negociación el licenciado y ministro de Industria y Comercio y como vocero nuestro el canciller, cuando no hay CARRO.

La pregunta clave es “Cual es la estrategia”, para deducirla como dice SUN TU, observaremos el devenir de su principal actor: la ANDE, ya que quizás este sea el objetivo mayor de los “Chicago Voy’s”. En mi teoría (no multicriterio) se cumple el axioma: tarifa es consecuencia y no causa.

La ANDE y su cuadro de resultados

Ya he escrito al respecto, ver (2) que no lo repetiré, pero ahora usaré el cuadro de resultados publicado recientemente en el portal ANDE (https://www.ande.gov.py/contables.php?cat=3).

No haré un juicio de valor al respecto, ya que solo lo usaré como ejemplo. Es una información valiosa y ejemplo real de una Administración pública, calificada como exitosa por los “Chicago Voy’s” del Equipo Económico y por ello, quizás reconfirmados para continuar en lo que saben con cero (0) resultados, ante el cumplimiento del hito IB 23, donde básicamente se presentaba la alternativa de soltar amarras (desarrolli$mo) y/o reconfigurar la locación de permanecer amarrado al mismo muelle (renti$mo), tal como ocurrió en el último hemisiglo pasado, ya que siempre nossas autoridades pensaron que lo mejor para la ANDE era también lo mejor para el Paraguay (¿?).

No obstante, la supervivencia de la ANDE, tal como ocurrió entre el 2003 y el 2007 y otros, cada vez depende más de las dádivas que recibe y no como resultado del “nego$io” monopólico. El Brasil, astuto, sabe que la mejor forma de negociar con Paraguay es asfixiando (financieramente) a la ANDE, pero no que muera (Copaco), y así hubo salvatajes realizado en el periodo 2002/2003 por los mismos gurús energéticos que hoy pregonan +Inversión, pero sin mirar atrás, ni chistar. El Brasil en contrapartida, necesita que los mi$mos sigan haciendo lo que siempre hicieron, para conseguir los mi$mos resultados históricos obtenidos (90% de la producción y de los beneficios económicos – financieros emergentes).

Para la comparación señalada tome una tasa de cambio que en internet figura como promedio anual, pero se puede tomar otra (memoria, por ejemplo), total la variación no moverá el Amperímetro.

El cuadro arroja información muy útil de cómo va el partido, teniendo en cuenta que el Consumo Total País 2023 fue de aproximadamente 22.078 GWh ± 0,1%, considerando todas las fuentes (IB, EBY & ACY), Espectacular, podemos evidenciar que el consumo 2023 vs 22 creció un feroz 12,4%, pero la EE Facturada solo el 6,6% (50%). Esto evidenciaría que la EE NO FACTURADA (Venta menos Compra) sigue aumentando. Podemos concluir que con la ACTUAL Administración la EE NO Facturada subió desde un 25,3% (2020) a superar el 31% (2023), aunque se publique las Pérdidas Totales un 2% inferior, no mueve el amperímetro. Ver (1). La ANDE no factura 1 de cada 4 KWh que compra (directa y/o indirectamente) de las fuentes. Aunque la culpa hoy sea supuestamente de las criptomonedas, les recuerdo al lector Sapiens que la tasa de EE No Facturada es mayor al 25% desde la década pasada.

No haré juicio de valor sobre los demás resultados ya que la Memoria 2023, que aún no ha sido publicada y me reservo para la ocasión, pero supongo no estará muy lejos de la publicación realizada en julio 2023, titulado “2024 – Escucharemos el réquiem para la ANDE, (Ver 2) que invito al lector sapiens a releer.

Evidentemente mayor % de EE No facturada equivale a menos Ingresos y, por ende, si los gastos se mantienen o aumentan, la rentabilidad seguirá siendo negativa (Guatemala a Paraguay). Esto no es nuevo, ya en el Informe de CADEP denominado “Análisis de la Eficiencia de las Empresas Públicas en Paraguay” de Juan B. Cresta Arias – publicado en Febrero 2017 dice: (pág 16 - sic)

… El mayor gasto contempla un aumento en los recursos destinados a inversión física, pero también han aumentado de manera sostenida los gastos en remuneraciones, a pesar de los recortes en la dotación, y esto podría haber afectado la rentabilidad.

O sea, el diagnóstico estaba, solo que no se hizo nada a la fecha, ya que las observaciones son igual de válidas, podemos observar que prácticamente los Gastos del personal y los servicios no personales equivalen al 25% de la tarifa venta, mientras que según el presupuesto estos gastos representan el 15/16%, no tengo nada en contra al respecto, pero aumentar gastos sin beneficios, ni en la UNA.

En puridad, la compra de EE de las fuentes se lleva prácticamente más del 65% de las ventas, aunque según el presupuesto presentado 2024 sea solo el 37%, donde hay una baja del 24,5% estimado en los montos, o sea esto indica claramente que los de la ANDE, que se supone entienden su negocio, sabían que la tarifa sería a la baja, aunque para el marketing binacional sea a la alta.

El verdadero negocio de la estatal

Tal como muestra la planilla oficial: Ingresos Operativos = Egresos Operativos, entonces la pregunta es ¿cuál es el negocio de la ANDE, que vende monopólicamente solo un producto y, sin embargo, muestra contablemente (maquillado) cierta rentabilidad. Entonces ¿cómo argumentan que la TARIFA es POLITICA? ¿Será verdad o realmente no saben cómo hacer rentable un nego$io monopólico y estratégico?

La planilla muestra que el verdadero nego$io de la ANDE no es la EE, sino que son los ingresos no operativos, en el que el mayor aportante es la dádiva binacional, este 2023 llego el $alvatore de U$S 246 millones, recordando que en la memoria 2022 (pág 165 – tabla 10.9) la donación apenas fue de U$S 107 millones, con una menor tarifa “hintermedia” de IB. Es más que evidente, que esta “dona$ión” sale de IB de los mayores costos de explotación, enmascarados como gastos “$ociales”, que el año pasado superaron, según fuentes brasileras, la friolera suma de US$ 1.512 millones, monto que se pretende mantener contra viento y tratado.

O sea, del mismo cuero sale la correa (la tarifa) y, por ende, la ANDE sobrevive no por el “nego$io” monopólico de su único producto, sino en realidad por las daádivas que recibe de IB, hechos que condicionan la negocia$ión binacional, esto explica porque de boca para afuera se pregona el “desarrolli$mo”, pero en realidad la supervivencia depende de las dádivas del “renti$mo”, justamente a eso yo le he llamado jaque Mate Pastor (sin despeinarse).

Triplicó su endeudamiento, pero...

Pero entonces, de qué sirve comprar barato si no facturó ni el 27% de entrada como mínimo y del resto que facturó la morosidad llega al 30% y al final solo cobró en tiempo y forma menos del 50% del producto, para el “new desarrolli$mo”. Tal como lo expresé en (2), la new ANDE se auto- congratula porque duplicó la inversión y va por más, pero ni fala de que triplicó el endeudamiento en la última década.

Quizás por ello, los “Chicago Voy’s” hayan cambiado el objetivo empresarial y pretendan matar dos pájaros de un tiro, ya que todo lo citado precedentemente es gestión, pero condiciona la estrategia de la negociación. Muerto el perro, acabó la rabia, pero quizás perdure el escozor.

La siguiente pregunta sería hasta cuándo durara este calvario, la respuesta parece obvia: 2028 (pre power crunch o apagão), por eso se busca negociar una tarifa “hintermedia”, plurianual, que permita sobrevivir mínimo hasta esa fecha y dejarle la pelota tatá al próximo gobierno. Es obvio, que mientras más baja sea la tarifa “hintermedia”, las dádivas serán menores y la ANDE puede encallar inclusive antes del 2028, entonces, como último recurso, el equipo económico sacara de la galera otro tarifazo salvatore (Pliego 22), ya que de APR/APO mejor ni hablar.

Los “Chicago Voy’s” empresariales necesitan que la ANDE siga sobreviviendo, ya que aún hay mucha infraestructura pública por desarrollar y monopolizar y para ello buscan concordar con los rapais, quienes necesitan de los mi$mos para que sigan haciendo lo mi$mo y así obtener los mi$mos resultados.

El lector sapiens puede sacar sus propias conclusiones, aunque quizás mi raciocinio sea algo sesgado, por ello aceptaré la crítica pública de similar manera y circunstancia a como siempre lo hice.

¿Se olvidaron de la EBY?

Si este sería el escenario paraguaio wintowin post hito, me preguntó porque no ha sido considerada la EBY en esta estrategia, quizás porque “NO HAY MALA FE” o el Aña Cua es muy, pero muy profundo y solo si tienes alas, como los angeles podés tomar de arriba, tal como ocurrió con la ANDE, en la última quemazón. pero cuál sería el escenario rapais con el superávit de la cuenta de explotación de IB, producto de la TARIFA “HINTERMEDIA”.

Solo los galácticos indivisos, creen que defender los intereses binacionales en IB y/o EBY a través de la ANDE favorece al Paraguay. La historia demostró todo lo contrario, camino a la Copaconización, así como murió la línea baja, morirá el monopolio correlí, pero muitos estarán melhor.

“Cualquier necio puede saber, lo importante es entender – El dinero podrá comprar libros, incluso becas en USA, para ver Chicago, pero jamás la sabiduria” - Quod natura non dat, Salmantica non præstat. La soberanía no se pide, se ejerce, así como la tarifa no es causa, es consecuencia.

No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia

Derrota

La historia nos (de)muestra que siempre hemos sido derrotados en estas lides bina$ionales, inclusive con Jaque Mate Pa$tor.

Causa

Porque no tuvimos estrategia y confundir roles, al aceptar “in prima facie” el renti$mo maletinero y dejar que el soldado juegue a ser general.

Dádivas

La supervivencia de la ANDE, tal como ocurrió entre el 2003 y 2007, cada vez más depende más de las dádivas y no como resultado del negó$io monopólico.

¿Venta?

El verdadero negó$io de la ANDE no es la EE, sino que son los Ingresos No Operativos, donde el mayor aportante es la dadiva binacional.

