In memoriam: celebridades y personalidades que murieron en 2023

El año 2023 estuvo marcado por la muerte de muchas celebridades y personas conocidas de todo el mundo. Desde actores y músicos hasta políticos y deportistas, el mundo perdió a algunas de sus figuras más icónicas.

Enero

Lisa Marie Presley

La única hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, falleció el 12 de enero, a los 54 años, tras haber sido hospitalizada a causa de un paro cardíaco.

Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.

Gina Lollobrigida

Una de las grandes estrellas italianas de la historia del cine, falleció el 16 de enero con 95 años de edad.

Su fama ascendió enormemente en las décadas de los cincuenta y de los sesenta, también por su papel en el ciclo " Pane, amore e...” de Luigi Comencini. En aquellos años, la “Lollo” se dividía entre los estudios de Cinecittà de Roma y Hollywood, con trabajos inolvidables como “Beat the Devil” (La burla del diablo, 1953) con Humphrey Bogart, o “Trapeze” (1956) con Tony Curtis y Burt Lancaster.

Febrero

Paco Rabanne

El diseñador franco-español Paco Rabanne falleció a los 88 años en su domicilio de Portstall el 3 de febrero, en el noroeste de Francia. El diseñador español Paco Rabanne, bautizado por Coco Chanel como el “metalúrgico” de la moda, se labró un lugar especial en ese selecto mundo, armado simplemente con unas pinzas y planchas de metal.

Francisco Rabaneda y Cuervo, nacido el 18 de febrero de 1934 en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco, hizo una gran carrera de modisto y creador de perfumes, sobre todo en Francia como Paco Rabanne.

Raquel Welch

Raquel Welch falleció a los 82 años el 15 de febrero. Fue una actriz y un icono sexual de los setenta, recordada por filmes como “One Million Years B.C.” y por ser un icono sexual de la década de los sesenta.

Hija de un ingeniero boliviano que se mudó a Estados Unidos, nació en Chicago en 1940. Su camino en la industria del entretenimiento comenzó de la mano de Elvis Presley con un pequeño papel en “Roustabout” (1964) y más tarde obtendría trabajos con más peso en filmes como “Fantastic Voyage” (1966).

Su carrera despegó con la aventura prehistórica de “One Million Years B.C.” (1966). La imagen de Welch y su icónico bikini afianzó su estatus de “sex-symbol” en una cinta cuyo póster promocional pasó a la historia del cine.

Marzo

Tome Sizemore

El actor estadounidense Tom Sizemore (61), uno de los protagonistas de “Rescatando al soldado Ryan” (Saving private Ryan”), falleció el 3 de marzo en un hospital de Burbank, California, después de sufrir un aneurisma cerebral.

El actor nacido en Detroit (Michigan), formó parte del reparto de varias exitosas películas, algunas de ellas relacionadas con el mundo del crimen o la guerra entre la década de los noventa y principios del siglo XXI.

Entre ellas se encuentran, además de “Rescatando al soldado Ryan” junto al oscarizado Tom Hanks, “Heat”, “Natural Born Killers” (“Asesinos natos”), “Pearl Harbor”, “The Relic” y “Black Hawk Down” (“La caída del Halcón Negro”).

Abril

Andrés García

Falleció el actor mexicano Andrés García a los 81 años el 4 de abril después de varios meses de deterioro en su estado de salud.

García fue un reconocido actor de telenovelas y de películas, de los llamados galanes, que nació en 1941 en Santo Domingo, en República Dominicana, y aunque vivió en su país natal durante su infancia, sus padres migraron a México y consiguió la nacionalidad mexicana.

Fue en México donde inició su vida actoral, durante su juventud, y trabajó en Acapulco, en el sureño estado de Guerrero.

Su papel más reconocido fue el de Pedro Navaja en la película del mismo nombre (1984). En 1967 había participado en la película “Chanoc”, filme que dio inicio a una prolífica carrera con cerca de un centenar de películas, pero también telenovelas mexicanas como “El privilegio de amar” o “El cuerpo del deseo”.

Mayo

Tina Turnner

Tina Turner, la cantante de origen estadounidense considerada la reina del rock, murió el 24 de mayo. La artista tenía 83 años y su deceso se produjo en su casa de Küsnacht, Suiza.

“Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana”.

Junio

Silvio Berlusconi

El exprimer ministro de Italia falleció el 12 de junio en Milán, tenía 83 años, y con su muerte desparece un personaje clave de la vida política de Italia.

Berlusconi murió en el hospital San Raffaele de Milán a causa de la leucemia que padecía.

Julio

Sinéad O’Conor

La cantante irlandesa Sinéad O’Conor falleció a los 56 años el 26 de julio.

La artista, principalmente conocida por el éxito “Nothing compares 2 U”, lanzó diez álbumes a lo largo de su carrera.

Sinéad O’Connor, la cantante que hizo de su cabeza rapada un sello a principios de los 90 cuando dominó las listas de éxitos.

La artista nació en Dublín, Irlanda, el 8 de diciembre de 1966. Tuvo una niñez complicada y a los quince años fue internada en una escuela-reformatorio. Con el aliento de sus profesores inició su camino en la música.

Tras abandonar el colegio buscó enfocarse en su carrera musical, comenzó a estudiar canto y piano en el Dublin College of Music y se sostuvo enviando telegramas cantados.

Uno de sus primeros trabajos que realizó fue con la banda sonora de la película “Captive”, junto al guitarrista de U2, The Edge.

Agosto

Silvina Luna

Falleció a los 43 años el 31 de agosto. La modelo, actriz y presentadora de televisión argentina murió mientras luchaba contra una insuficiencia renal aguda provocada por mala praxis en una operación estética a la que se sometió en 2011.

Durante dos meses y medio esperaba un trasplante de riñón.

Nacida en la ciudad santafesina de Rosario, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo publicitaria, aunque saltó a la fama en el país suramericano por su participación en la segunda edición del programa de telerrealidad “Gran Hermano”.

Como actriz integró elencos de varias obras de teatro de revista y comedia, en televisión tuvo participaciones especiales en novelas y papeles en series como “El Capo” y “Ciega a Citas” y protagonizó en 2015 su primer filme, “Loca ella, loco yo”.

Septiembre

Édgar Pou

Edgardo Cazal era su nombre verdadero, nació el 27 de enero de 1969 y murió el 2 de septiembre, dejando un gran vacío en la comunidad literaria.

Édgar Pou, pseudónimo literario del poeta y editor ñembyense Edgardo Cazal falleció a consecuencia de una devastadora enfermedad.

Deja un rico legado integrado no solo por varios libros de su autoría sino también por el ejemplo de sus diversos emprendimientos artísticos.

Octubre

Matthew Perry

Matthew Perry (54), actor, recordado por su actuación en la serie Friends donde su personaje era Chandler Bing. Fue encontrado muerto el sábado 28 de octubre en su casa de Los Ángeles.

Perry logró su popularidad gracias a ‘Friends’, que trataba de la vida de un grupo de seis amigos encarnados, además, por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que duró diez temporadas entre 1994 y 2004.

Asimismo, protagonizó películas como ‘The Whole Nine Yards’, en la que compartió pantalla con Bruce Willis.

Según confesó el propio actor en su libro ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ (2022), mientras formó parte del elenco de ‘Friends’ sufrió varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

“La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry fueron los efectos agudos de la ketamina”, afirmó el Departamento Médico Forense de Los Ángeles.

Noviembre

Annick Sanjurjo Casciero

La escritora e investigadora del ñanduti, autora del libro “Ñanduti, encaje paraguayo”, falleció el 13 de noviembre, a los 89 años en su casa de Maryland, Estados Unidos.

La investigadora realizó publicaciones sobre la obra de Gabriel Casaccia y las artes visuales en el Paraguay.

En diciembre de 2001 publicó el libro “Ñanduti, encaje paraguayo”, en el que reunió su amplia investigación acerca de este tejido artesanal.

Desempeñó varios cargos en la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabajó en los archivos del Museo de Arte Contemporáneo de América Latina de esta institución.

Rosalynn Carter

La exprimera dama de Estados Unidos, esposa del expresidente Jimmy Carter (1977-1981), falleció el 19 de noviembre a los 96 años en Plains (Georgia).

Rosalynn Carter trabajó incansablemente a favor de la reforma de la salud mental y profesionalizó el papel de esposa del presidente. Fue además, fundadora del Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores.

Rosalynn Carter había empezado a recibir cuidados paliativos en su casa. Ella y su esposo, de 99 años, se encontraban juntos recibiendo estos cuidados.

Los Carter trabajaron por la paz mundial y los derechos humanos en nombre del Centro Carter, una ONG con sede en Atlanta, la capital de Georgia.

Henry Kissinger

Ex secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger murió a los 100 años el 29 de noviembre.

Henry Kissinger fue considerado una figura clave de la diplomacia estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Fue secretario de Estado durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford, y favoreció las relaciones diplomáticas amistosas con las dictaduras militares de derecha en el Cono Sur y otras partes de Latinoamérica.

Fue acusado de promover y respaldar a las dictaduras y desarrollar la Operación Cóndor, que incluía a Paraguay.

Diciembre

Walter Harms

El diputado paraguayo Walter Harms falleció en un accidente aéreo en Guayaibí, San Pedro el 2 de diciembre.

Walter Harms (ANR), viajaba con Carlos Harms, José González y César Godoy, todos ellos víctimas fatales del accidente aéreo de la aeronave Cessna 210 matrícula ZP-BDN.

El legislador era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de diputados de Paraguay.

El Congreso Nacional declaró duelo por tres días.

Ryan O’Neal

El actor estadounidense Ryan O’Neal, nominado al Oscar, estrella de Love Story falleció el 8 de diciembre, a los 82 años.

Ryan O’Neal, actor de Estados Unidos inició una carrera extraordinaria en Hollywood en la década de 1970.

Andre Braugher

Andre Braugher, protagonista de “Homicidios: La vida en la calle” y ‘Brooklyn Nine-Nine’, falleció 11 de diciembre, a los 61 años.

Braugher era conocido por varios papeles, siendo uno de los más queridos el del capitán de policía Raymond Holt en la serie de Fox/NBC “Brooklyn Nine-Nine”.

El actor estadounidense ganador de dos Emmy estudió en la Universidad de Stanford, cursó arte dramático en Juilliard School (Nueva York) y saltó a la fama en 1989 por la película dramática Gloria.

La misma estaba ambientada en la guerra civil estadounidense y ganadora de dos Óscar, que protagonizó junto a Denzel Washington y Matthew Broderick.

Juan Carlos Moreno

Falleció Juan Carlos Moreno (69) el 18 de diciembre. El actor chileno que llegó a Paraguay en los 80 es recordado hasta hoy por haber dado vida al muñeco “Tiger” y su frase “Pichiruchis” en la TV.

Protagonizó diversas obras de teatro y participó en varias producciones televisivas y cinematográficas.

Moreno nació el 11 de abril de 1954 en Rancagua, Chile. Llegó a nuestro país en la década del ‘80 y se instaló en la escena local, al igual que su primo el recordado titiritero y actor Héctor “Tito” García.

Formó parte de diversas obras de teatro como “Todos en París conocen”, “Pluto”, “Una extraña pareja”, “El amor verde”, “Del otro lado”.

Fue hallado sin vida en su departamento.

Iván Almeida

Iván Almeida murió a los 45 años el 23 de diciembre, debido a problemas cardíacos. El hijo del exfutbolista y director técnico Ever Hugo Almeida había dirigido a Tacuary en este 2023.

Almeida también fue arquero atajando en Olimpia y Cerro Corá hasta que decidió integrar, como ayudante, del cuerpo técnico de su padre, formando parte de la recordada campaña del Decano en la Copa Libertadores 2013.

Posteriormente, Almeida dirigió de forma independiente, desde las divisiones formativas del Franjeado a la Primera División. Fue DT de Sol de América, River Plate y hasta hace muy poco, en Tacuary, participando de la Copa Sudamericana.

