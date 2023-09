Especial sobre el poeta paraguayo Edgar Pou (1969 - 2023) en El Suplemento Cultural

El Suplemento Cultural de ABC Color dedica hoy un número especial a la memoria del narrador, poeta, editor y agitador contracultural Edgar Pou, quien falleció en Asunción el pasado sábado 2 de septiembre con tan solo 54 años de edad.

Edgar Pou –pseudónimo literario del escritor paraguayo Edgardo Cazal– nació en Canendiyú en 1969. Cultivó la poesía y el cuento y publicó docenas de libros con editoriales alternativas y cartoneras. Formó parte de un equipo de autores-editores movidos por el afán de democratizar la lectura con libros artesanales y de vivificar la literatura con el aliento del jopara, el “portunhol selvagem” y todas las formas del multilingüismo. Deja un rico catálogo de títulos como Pombero Tamaguxi, Hamburguesa de Moñai, Besacaballos, El Quinielero Patafísico y Mantra Karape, entre otros.

En 2012, condujo el programa de literatura “Los Domingos de Ña Vida” en Radio Nacional del Paraguay. En 2016, lanzó el cedé Guatapu: Voces Poéticas de Latinoamérica, con poesía actual de Bolivia, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, México, Venezuela, Honduras, Ecuador y Paraguay, “realizado de manera autogestionada, con amor y sin apoyo de fondos económicos terrícolas”. En 2017 inició con sus hijos, los escritores Xavier y Barchi, el proyecto editorial independiente Avagatá Kartonera, que sigue creciendo hasta hoy.

El periodista y docente universitario Nicolás García Recoaro escribió en el diario porteño Tiempo Argentino: «”Evanescente autor de la poesía más inventiva y corajuda de Paraguay de los últimos 15 años. No teme tocar las teclas sacrosantas del español y el guaraní al mismo tiempo. Si mezclamos al mismo tiempo política y belleza, sexo y belleza, ¿por qué no dos lenguas que, como nosotros, van muriendo un poco cada día?”, dijo de su obra el escritor Cristino Bogado... “Uno de los autores que más ha hecho en Paraguay por llevar la literatura a aquellas personas a las cuales la literatura no suele ir a buscar, siempre con el mismo entusiasmo y sin pensar jamás en publicidad ni en reconocimiento”, escribió la poeta Montserrat Álvarez en las páginas del diario asunceno ABC Color».

“Generoso, nos regaló dos relatos en jopara para Los chongos de Roa Bastos, la antología de narrativa contemporánea del Paraguay que editamos en 2011 con Alfredo Grieco y Bavio y Sergio Di Nucci en Santiago Arcos Editor... Son gemas que bailan el ritmo cachaquero de las barriadas de Lambaré y La Chacarita. También la herencia campesina e indígena. Historias del Paraguay del siglo XXI”, prosigue el artículo de García Recoaro “Adiós en jopara: una despedida al poeta paraguayo Édgar Pou” (Tiempo Argentino, 04/09/2023).

“Dossier Edgar Pou” en El Suplemento Cultural

Edgar Pou deja un rico legado integrado no solo por sus libros sino también por el ejemplo de sus generosos emprendimientos literarios. En la edición de hoy de ABC Color, El Suplemento Cultural le dedica un número especial en el que colaboran, desde Paraguay, Argentina, Alemania y Brasil, escritores, editores y críticos literarios como Timo Berger, Léonce Lupette, Galundia Moera, Cristino Bogado, Ricardo Piña, Carlos Bazzano, Régis Bonvicino y Douglas Diegues.

“Presentación: Dossier Edgar Pou”.

“La antigua rabia del mar” (Poema de Edgar Pou)

“Miel verde de la absenta”, por Régis Bonvicino.

“El Big despertar de Pou”, por Cristino Bogado.

“Una banda que rompía el molde”, por Ricardo Piña.

“Niño Kurupí Eterno”, por Galundia Moera.

“Peteĩ pukavy para Pou”, por Léonce Lupette.

“Guardián del monte”, por Carlos Bazzano.

“Como navaja de caballo loko”, por Douglas Diegues.

“Los cuentos de un chamán”, por Timo Berger.

Además de fotografías, muchas de ellas inéditas, el Dossier Edgar Pou cuenta con ilustraciones y dibujos realizados por Mon Tzé y Douglas Diegues.

Pou según Pou

En su perfil de blogger, Edgar Pou, a.K.a “ratá pypore”, se presentaba a sí mismo de la siguiente manera:

“Información sobre mí. Intereses: las tortillas, los poemas perdidos, las chicas malas, la música de Cioran, los poemas de Coltrane y Sonic Q. Películas favoritas: Todos nos llamamos Ali, de Fassbinder, El inquilino, de Polanski, Sueños, de Akira Kurosawa, El vientre del arquitecto, de Greenaway, Los olvidados [de Luis Buñuel]. Música favorita: Billie Holiday, Coltrane, Clanna, música iraquí, Quemil Yambay, Mattmos, Sonic Youth, Joy Division, New Model Army, New Order, Bauhaus, Wilco (A.M.), The Flying Burrito Brothers, Nick Drake, Nick Cave, Nico, Velvet U[nderground], Sumo, Santa Sabina. Libros favoritos: Siberia Blues, de Néstor Sánchez, Zama, de Di Benedetto, Palinuro de México, de Fernando del Paso, El inconveniente de haber nacido, de Cioran, El malogrado, de Bernhard, El jorobadito [de Roberto Arlt], Dandy ante el vértigo [de Cristino Bogado], Música ficta [de Joaquín Morales], Temborewi [de Jorge Canese], El astronauta paraguayo [de Douglas Diegues], Zona Dark, de MonTse Álvarez”.

Edgar Pou en El Suplemento Cultural

Edgar Pou atraviesa o protagoniza reportajes, artículos y entrevistas en El Suplemento Cultural a partir de 2014. Mencionemos algunos ejemplos para los interesados en leer más sobre este poeta. “Un hito puso a Asunción a la vanguardia de los encuentros internacionales cuando el poeta Édgar Pou organizó la original, divertida y loca Primera Feria del Libro Kartonero del Mercosur” (“Tigres de cartón”, 06/08/2016). “Ejemplos de libros en una neolengua son los de escritores del jopara o porounhol como Kanese‚ Diegues‚ Edgar Pou” (“Escritura rotoscópica en Yo, El Supremo”, 13/05/2017). “Tuve a Alejandro Cubilla por personaje de ficción una de esas noches en las que se inventan realidades, cuando el escritor Edgar Pou contó que el oblicuo azar lo había llevado a escuchar a Alex Cool de cierta forma improbable” (“Alejandro Cubilla, lustrabotas y músico: Adiós, valiente”, 23/01/2016). “Con Edgar Pou trabajamos en el proceso creativo para darle vuelo a lo literario” (Juan Carlos Lucas en entrevista sobre el film La afinación del diablo, 27/10/2019). “Los poetas ríen y cantan desde hace miles de años al costado del camino mientras las bombas caen” (Edgar Pou entrevistado sobre el cedé Guatapú. Voces poéticas de Latinoamérica, 02/04/2016). Avagatá Kartonera “busca corromper con el vicio de la lectura a todo bípedo implume” (“Avagatá Kartonera, el nuevo sello editor”, 22/04/2017). “Algo conecta el blues con lo koygua, a Charlie Parker con Alex Cool en la mesa de escribir del poeta y notorio melómano Édgar Pou” (“La noche en que se encontraron el bebop y Alex Cool”, 09/08/2014). “Roura hace un arco epojístico sobre los poetas sanjosianos de los años 50... Jorge Kanese, con el teutón-kurepa de Léonce Lupette, el portuñol correntino de Marcelo Silva y en especial con el poeta ñembyense Edgar Pou, remite al futuro” (“Tres poetas alegres”, 17/07/2022), entre muchos otros...

El Suplemento Cultural de ABC Color dedica íntegramente su edición de hoy a la memoria del poeta Edgar Pou (Edgardo Cazal, Canindeyú, 27 de enero de 1969 - Asunción, 2 de septiembre de 2023) con un número especial que reúne testimonios de escritores, editores y críticos literarios desde Paraguay, Argentina, Alemania y Brasil: DOSSIER EDGAR POU.