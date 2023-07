Solidaridad con el poeta paraguayo Edgar Pou

Edgar Pou es el pseudónimo del poeta Edgardo Cazal (Ñemby, 1969), conocido en el circuito literario alternativo por libros como Pombero Tamaguxi, Hamburguesa de Moñai, Besacaballos o El Quinielero Patafísico. Siempre al margen del mercado editorial comercial, con un pequeño grupo de escritores incómodos y audaces importó a Paraguay la movida cartonera de Buenos Aires, y organizó en junio de 2011 la Feria del Libro Kartonero del Mercosur en Asunción. En 2012 condujo el programa de arte y literatura “Los Domingos de Ña Vida” en Radio Nacional del Paraguay. En 2016 lanzó el cedé Guatapu: Voces Poéticas de Latinoamérica, amplia muestra de poesía actual de Bolivia, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Venezuela, Argentina, Chile, Honduras, Perú, Ecuador y Paraguay, un cedé “realizado de manera autogestionada, con amor y sin apoyo de fondos económicos terrícolas”.

En 2015, desde el asentamiento Gaspar Rodríguez de Francia de la ciudad de Itauguá, Édgar Pou comenzó a realizar talleres de edición y armado de libros artesanales y ciclos de lectura de poesía en espacios públicos de la zona. Ha llevado a cabo a lo largo de estos años muchas otras actividades con ese mismo espíritu: talleres en barrios populares, en puntos alejados de los circuitos publicitados y visibles, en el Bañado, en el presidio del Buen Pastor… Édgar y yo también nos trepamos sin pagar pasaje al raudo y fugaz Colectivo Barrett junto con otros escritores igualmente excéntricos, como Miguel Méndez, Carlos Bazzano, Cristino Bogado, Eulo García o Julio Benegas. En 2017, Édgar inició con sus hijos, los escritores Xavier y Barchi, el proyecto editorial independiente Avagatá Kartonera, que sigue creciendo hasta hoy.

El poeta ñembyense, que se encontraba internado desde el lunes en el Hospital Central de Luque a causa de un ACV, ha sido trasladado anoche a las 22:00 horas al Instituto de Medicina Tropical (IMT), en Asunción, para tratarse un cuadro de toxoplasmosis.

Melómano, erudito, estrafalario, vicioso, tremendamente divertido, Édgar Pou, a quien conocí como una mente brillante e indisciplinada mucho antes de que se convirtiera en escritor, tuvo un debut inesperado e insólitamente tardío como poeta, pasados largamente los 30 años de edad. Desde el principio, sin embargo, resultó evidente que es una de las muy contadas voces realmente dignas de atención en la poesía actual del país.

Pero Édgar Pou no es solo un gran poeta, sino uno de los autores que más han hecho en Paraguay por llevar la literatura a aquellas personas a las cuales la literatura no suele ir a buscar, siempre con entusiasmo y sin pensar jamás en publicidad ni en reconocimientos. Para quienes deseen brindar su apoyo al poeta y a su familia en este difícil momento, la dirección del Instituto de Medicina Tropical (IMT) es: Avenida Venezuela casi Sargento José León Gauto, Asunción, y los datos para colaborar son: Janis Cazal - C. I. 4647292 / Caja de Ahorro Sudameris 8047400 (celular de Janis: 0981 502449).

