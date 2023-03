Al enterarme del lanzamiento del cedé Guatapu –por esta vez, poesía audible y no legible, para variar un poco– sentí el incierto deseo de imaginar un sonido capaz de aproximarme, en la fantasía, por supuesto, a lo que pudo haber sido la experiencia primigenia de la palabra poética en una cultura oral. De alguna manera, quizá poco realista, pero no por ello menos placentera para mí, me gustó fantasear (solo fantasear por ahora, claro, ya que lo podré escuchar recién tras la presentación del martes) con la idea de que esta muestra sonora de poesía actual pudiera, con las herramientas banales y cotidianas de la tecnología de hoy, devolverme algo del embrujo arcaico de un mundo incógnito e incognoscible para nosotros, un momento, o varios, de ese impensable pasado anterior a la invención de la escritura y, por supuesto, a la invención de la imprenta.

Esta (me permito insistir con mi fantasía de viaje en el tiempo) simbiosis de lo rutinario y lo desconocido, de los artefactos tecnológicos que nos rodean cada día y del universo anterior al tránsito de la oralidad a la escritura, recoge las voces y los versos de veintiséis escritores contemporáneos leyendo sus propios textos desde diversos puntos de nuestro continente.

Y precisamente cuando pensaba entrevistarlo, hace apenas un par de días, me topé, por feliz azar, en la brisa de una bonita noche asuncena, con el autor de la iniciativa de recopilar estos materiales de audio en un cedé –y, además, una de las voces poéticas incluidas en la muestra–, el escritor Edgar Pou.

Nos sentamos en un bar cercano y entre un tema y otro fui invitado por él al lanzamiento (que es pasado mañana en el ICPA-GZ) del cedé Guatapu: Voces Poéticas de Latinoamérica. Astuto yo, y sabedor desde el inicio de que estaba brindando con el principal impulsor, entusiasta y responsable del proyecto sobre el cual había escuchado muy variados comentarios en estos días, aproveché nuestro agradable encuentro para hacerle unas cuantas preguntas al respecto. A continuación, comparto con los lectores las partes de nuestra charla en las cuales el editor y poeta Edgar Pou se refiere al cedé, a cuya presentación, de más está decirlo, estamos todos cordialmente invitados.

DEL NOMBRE GUATAPÚ

–¿Por qué esa palabra?

–«Guatapu» es una voz indígena que significa literalmente «sonido del andar» y que designa un instrumento para llamar a los peces, hoy en desuso. Aunque ha sido mencionado en la historia del chamamé, y aunque el término se lee en carteles que anuncian conciertos por ser parte del nombre de algunos grupos de vallenato, finalmente no nos aferramos a esa ni a ninguna otra tradición ni reivindicamos identidad histórica ni antropológica alguna, sino que simplemente hemos sido encantados por el sonido de esta palabra guaraní, como niños o ratones por un flautista de Hamelin.

DE CÓMO SE ARMÓ EL PROYECTO

–¿Cómo se armó el proyecto?

–La denominación de «proyecto» es puramente retórica en este caso, pues hace menos de un año simplemente surgió la idea de invitar a algunos poetas paraguayos para armar una especie de audiolibro de poesía, y aunque en cierto momento me dije que en realidad lo que quería era hacer un festival de poesía, luego caí en la cuenta de que no había recursos ni para traer a la poeta más cercana, por ejemplo, que vive en Areguá. Entonces, divagando por la calle sin luna, me encontré con Maggie Torres (poeta paraguaya) y Levin Colmar (artista alemán en sempiterno tránsito por Suramérica) y les propuse armar una recopilación de todas las voces de poetas que pudiéramos recolectar hasta llenar un cedé, y, a la vez, hacer a los participantes parte del proyecto, pidiéndoles sugerencias y añadiendo a la lista nombres nuevos… y eso fue el inicio.

DE LA ORGANIZACIÓN

–Debió suponer un gran esfuerzo de organización…

–Es en realidad un encuentro azaroso, solidario y alegre de poetas que cantan y ríen y hacen lo que siempre han hecho desde hace miles de años, al costado del camino, mientras las bombas caen sobre Palestina y en todas las fronteras surge la rabia contra lo extranjero. El cedé se empezó a armar en febrero y acabamos con las aguas del Niño de marzo. Escribimos a cada poeta invitándole a sumarse; muchos de los convocados respondieron que sí de buenas a primeras, sin preguntar nada, por el mero placer de dar su poesía.

Cabe destacar que todo el gasto de producción ha sido totalmente solventado por nosotros y que la distribución internacional se hará mediante los poetas y la gente amiga, que podrá copiar y distribuir a su antojo el material. Esperemos que esta mínima muestra, que no pretende ser una antología, sirva de inspiración para nuevas y más variadas colecciones de poesía.

DE DÓNDE BUSCAR EL CEDÉ

–¿Dónde puedo comprar un cedé de Guatapu?

–El cedé se vende la noche del lanzamiento; después, en revisterías, librerías o directamente con nosotros, y ni ahí en amazon.

GUATAPU: EL LUGAR SIN ESPACIO

Luego de haber conversado con Edgar, solo me queda, pues, añadir:

Damas y caballeros, con ustedes, desde todas las esquinas de un solo sonido ubicuo y sin fronteras, desde Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, México, Honduras, Ecuador, Perú, Venezuela y Paraguay, los poetas Lourdes Saavedra Berbetty (Bolivia), Fredy Yezzed (Colombia), Yaxkin Melchy (México), Marta Mondrian (Paraguay), Perro en un Cohete (Argentina), Lalo Barrubia (Uruguay), Víctor Vimos (Ecuador), Urpi Orihuela (Perú), Carlos Bazzano (Paraguay), Rodrigo Garcia Lopes (Brasil), Mónica Gameros (México), Ioshua (Argentina), Maggie Torres (Paraguay), Carla Sagulo (Argentina), Edgar Pou (Paraguay), Agustín Benelli (Chile), Gerardo Grande (México), Jussara Salazar (Brasil), Reynaldo Jiménez (Perú), Cristina Chain (Chile), Roberto Oropeza (Bolivia), Cristino Bogado (Paraguay), Martín Barea Mattos (Uruguay), Erika Reginato (Venezuela), Nérvinson Machado (Venezuela) y Mayra Oyuela (Honduras).

La muy diversa poesía, de varios autores y países, que suena en este cedé podría ser la banda sonora de una película cuyos escenarios cambiasen vertiginosamente, poblados por voces; así, veintiséis personas de doce países de América Latina nos acercan a ese lugar sin espacio que inventa la palabra. Los materiales (textos y voces) que conforman la muestra fueron cedidos por sus autores solo para esta publicación, y el correspondiente copyright es de cada autor. La muestra de poesía actual de Latinoamérica Guatapu no tiene fines de lucro, es totalmente autogestionada, carece de cualquier tipo de financiamiento o auspicio institucional, y se ha realizado con la sola cooperación de los propios autores, que generosamente han aportado sus creaciones.

Guatapu reúne sus voces. Escuchemos.

La cita: Lanzamiento del cedé Guatapu: Voces Poéticas de Latinoamérica

El día: Martes 5 de abril

La hora: 19:30

El lugar: Centro Cultural Paraguayo-Alemán (ICPA-GZ). Calle Juan de Salazar número 310, casi Avenida Artigas, Asunción.

Estamos todos cordialmente invitados. La entrada es libre y gratuita, y la salida también.

