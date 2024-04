Definición de tarifa de Itaipú está en el “minuto de descuento”, dice presidente Peña

La primera actividad de la agenda presidencial de este martes se cumplió en Ciudad del Este. En mandatario Santiago Peña marcó presencia en la inauguración de una empresa multinacional de contact center, que se instala por primera vez en nuestro país y tiene como objetivo crear unas 2.000 fuentes de empleo.

Al término de la actividad, el presidente -al ser consultado por la prensa- se refirió a la tarifa de Itaipú mencionando que mientras no sea anunciada no está definida. “Esto termina recién cuando se da el pitazo final, uno está ya pidiendo tiempo, hora, pero hasta que no se anuncie esto todavía no está formalizado”, expresó.

Añadió que sigue expectante y que sobre la definición del precio cree que “estamos en el minuto de descuento”.

“Nos sentimos inseguros”, dijo Peña

En otro momento habló de la inseguridad, mencionando el asalto tipo comando contra la sede del Banco Nacional del Fomento (BNF) en el distrito de Natalio en Itapúa, ocurrido el pasado fin de semana. Expuso que esa situación les obliga a redoblar esfuerzos en materia de seguridad.

“Somos conscientes, nos sentimos inseguros, no estamos satisfechos, yo no estoy satisfecho y vamos a trabajar para que podamos hacer un mejor trabajo”, indicó el jefe de Estado.

En encuentro empresarial se realizó en el shopping Plaza City, del Km 8 Monday, de Ciudad del Este.