Nutrición: la importancia de consumir leche

Consumo de leche y derivados

El consumo de lácteos es importante en todas las etapas de la vida, en la niñez y la adolescencia, en el embarazo y en periodo de lactancia, en las mujeres en etapa de la menopausia y en la edad adulta, señala el el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).

Las Guías Alimentarias del Paraguay recomiendan el consumo de 3 porciones diarias de leche, yogur o queso para mantener huesos y dientes fuertes.

Según el INAN la leche y sus derivados se pueden consumir de distintas maneras, se puede consumir sola o combinado según las siguientes opciones:

Leche con mate cocido, café o té (se recomienda utilizar mayor proporción de la leche 200ml)

Flan de budín.

Candial.

Crema de maicena.

Mazamorra.

Kiveve.

Licuado de fruta con leche.

Yogur con trozos de fruta.

Polenta, arroz o fideo con queso.

Las bebidas vegetales o jugos (de soja, coco, almendra, etc) son mal llamados leche de soja o coco, etc. estos jugos no contienen la cantidad de nutrientes necesarios, principalmente de calcio, para cubrir las necesidades del organismo. Por lo tanto, estos jugos no pueden reemplazar el consumo de leche, advierte el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).

INAN recomienda que antes de adquirir los lácteos se debe leer la información nutricional, fecha de vencimiento y formas de conservación del alimento. Todas las leches líquidas y sus derivados deben guardarse en la heladera a una temperatura no superior a 8°C.