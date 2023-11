Ambiente seguro para adelgazar

“Esto no significa que nunca más comerías el alimento que te gusta, pero si sabes que no puedes evitar comer un paquete grande de galletitas, no la compremos, mejor que lleves a casa un paquete pequeño que venga en porción individual, al igual que si no puedes evitar comer una tableta entera de chocolate, no lo lleves, mejor lleva algo pequeño para no comer más que eso. Tampoco es buena idea llevar 1 kg de helado a casa, mejor comprar lo que se va a consumir en el momento para no excedernos”, manifiesta la nutricionista clínica Shirley Cardozo.

Enfatiza la nutricionista que se trata de crear un ambiente que nos permita controlar en cantidad y calidad la ingesta de alimentos, ya que será más apropiado tener siempre frutas a mano que golosinas y snacks comerciales.

Algunos tips:

Compra solo lo necesario.

Cocina la porción justa, para la cantidad de comensales.

