Menopausia: qué hacer para no perder masa muscular en esta etapa

“Esa tasa se llama metabolismo. Este proceso puede hacer que sea más difícil mantener un peso saludable. Si la mujer continúa comiendo de la misma forma y no hace más actividad física, es probable que aumente de peso”, afirma Carolina Sosky, nutricionista especializada en diversas áreas como en trastornos de la alimentación, inmunonutrición, nutrición deportiva, nutrigenética y nutrición infantil.

Carolina Sosky también dice que los factores genéticos también podrían influir en el aumento de peso durante la menopausia. En caso de tener padres u otros parientes cercanos con peso extra alrededor del abdomen, es probable heredarlo si no se toman las medidas adecuadas.

“Otros factores, como llevar una dieta que no sea saludable y no dormir lo suficiente, podrían contribuir al aumento de peso en la menopausia. Cuando las personas no duermen lo suficiente, tienden a picotear y a comer y beber más calorías” recalca Sosky.

