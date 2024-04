Artista paraguaya realiza seminario en el VII Congreso de Arte Acción de la Universidad Complutense de Madrid “Acción Spring(t)”

En este mes de abril Sandra Dinnendahl López participa del VII Congreso de Arte Acción de la Universidad Complutense de Madrid “Acción Spring(t), donde viene realizando un seminario sobre performance en Paraguay en la Universidad Politécnica de Valéncia para alumnos del Máster de Producción Artística y desarrollará un taller en Karne Kunst (Berlín, Alemania) que culminará con una muestra colectiva.

“Su trabajo centra la instalación, el performance, el objeto-arte, video-arte y dibujo. Sus principales intereses temáticos incluyen la mediación de discursos críticos sobre memoria, identidades colectivas, historias de conflicto, formas de alteridad y tensiones sociopolíticas entre comunidades”, explica Juan Florenciañez Lic. en Diseño Gráfico.

Lea más: "Comedia inusual", una exposición de la artista visual Victoria Bedoya

-Tu trayectoria internacional y tus colaboraciones con artistas locales y regionales son constantes. ¿Cómo crees que estas experiencias han influido en tu trabajo artístico y en tus proyectos culturales en Paraguay?

Desde que regresé al Paraguay en el 2016, luego de vivir en el exterior por diez años, he intentado encontrar un equilibrio entre mi trabajo dentro de Paraguay y por fuera. Busco maneras de fusionar ambos, para visibilizar e internacionalizar como gestora cultural artistas paraguayos y crear oportunidades para que artistas regionales e internacionales establezcan vínculos con las escenas artísticas y culturales del país. Hay una insuficiencia de oportunidades para producción artística, curaduría y gestión cultural en Paraguay, en especial para financiar proyectos y en particular para personas que viven en el interior del país, ya que todo suele estar centralizado en la capital. Por este motivo postularse a convocatorias regionales e internacionales y trabajar con instituciones y agentes fuera del país me es imprescindible, aunque no solo requiere mucho tiempo y constancia, sino también mucha flexibilidad que es imposible para personas que no pueden fácilmente ausentarse de sus vidas cotidianas para un festival, una residencia o un taller en otro país. Un detalle importante a tener en cuenta a la hora de postular a convocatorias es que hay que aceptar una gran cantidad de rechazo y, a la vez, entender que eso no demerita el valor o relevancia del trabajo propio.

-¿Cómo surgió la oportunidad de participar en la muestra internacional de performance?

Lea más: Ajustes sociales en la obra de Bruno Poletti

Me encuentro en una etapa de mi carrera en arte y cultura donde he generado una red de contactos que me mantienen informada de convocatorias y oportunidades relevantes e interesantes para mi perfil, así como yo también envío las que encuentro a mis contactos. En la instancia de Acción Spring(t), mi colega y amiga Vane Jesús, brasileña que está culminando su doctorado en Valencia, me sugirió la convocatoria. Afortunadamente quedé seleccionada y estoy muy emocionada de participar.

¿Hubo algún aspecto de tu trabajo artístico o de tu proceso creativo que hayas adaptado específicamente para este evento en Madrid?

Mi trabajo actualmente gira en torno a la decolonialidad, marxismo y anticapitalismo y feminismos interseccionales como el ecofeminismo, enfoques que cobran una importancia renovada al situarlos en una ciudad con tanta historia y presente imperialista como Madrid. Me nutro tanto de literatura académica y activista sobre estos temas como de poesía. Utilizaré textos de estos campos de autores sudamericanxs para contextualizar y respaldar las acciones y gestos de la obra. En cuanto a materiales, debo trabajar con parquedad ya que estando de viaje limita las posibilidades que tengo para adquirirlos. Me obliga a darle mayor protagonismo a lo corporal y verbal.

-¿Cómo describirías el papel que tiene la performance en tu práctica artística y en tu visión del arte contemporáneo?

Lea más: Juan Florenciáñez: artista multifacético

Mi interés en la performance es multifacético. Por un lado, ha sido un género utilizado y valorizado por excelencia por artistas latinoamericanxs, en particular mujeres y disidencias sexuales y de género. Por otro lado, contiene un potencial anticapitalista ya que, como dice Peggy Phelan, “no ahorra nada, si no que solo gasta,” resistiendo así el capital. Me refiero también a Eleonora Fabiao, quien escribe sobre la precariedad ontológica del performance, y a Coco Fusco, quien describe el performance en espacios públicos como una oportunidad para resistir simbólicamente al estado. En mi experiencia como participante y gestora de eventos de performance, como Temporal Festival de Arte que tuvo su tercera edición en Asunción en agosto del 2023, la performance requiere la vulnerabilidad de unx artista y crea un momento donde podemos potencializar la ternura radical a través de contenciones colectivas.

-Además, estás trabajando en otros proyectos en Berlín, ¿podes contarnos más sobre ello?

En Berlín guiaré en el espacio Karne Kunst un taller titulado “An dem das Wort von der Flüchtigkeit Fleisch ward,” extracto de un poema de la poeta exiliada judía alemana Hilde Domin que se traduce a “donde la palabra volátil se hizo carne.” La propuesta es una serie de encuentros para trabajar con un grupo de artistas de Latinoamérica y del Levante mediterráneo radicadxs en Berlín conceptos en torno a la decolonialidad, el anticapitalismo y el feminismo interseccional en relación al performance y la colectividad. El taller será del 26 al 29 de abril y culminará con una muestra colectiva el 30 de abril. La directora de Karne Kunst, Marcela Villanueva, y yo ideamos esta propuesta para trabajar de “sur a sur,” vinculando artistas de Latinoamérica con artistas de Palestina. La convocatoria, que está abierta hasta el 10 de abril, utiliza el lenguaje neutro de “Levante mediterráneo” porque ahora mismo se está viviendo un clima de censura y castigo en Alemania hacia personas que critican abiertamente el genocidio en Gaza y la implicación del estado alemán en ello. Karne Kunst ha generado eventos y actividades para artistas palestinas este año, para crear una plataforma, tan urgente y necesaria, para sus luchas y obras.

Sobre la artista

Sandra es artista, investigadora y gestora cultural de Asunción. En el 2010 obtuvo su licenciatura en Artes Visuales y en Escritura Creativa de Oberlin College (EEUU).

En el 2015 obtuvo su maestría en Arte en Contexto de la Universidad de Artes de Berlín (Alemania). Desde el 2016 se ha instalado nuevamente en Paraguay, donde ha iniciado varios proyectos y plataformas culturales en colaboración con artistas locales y regionales, incluyendo: Temporal Festival de Arte, Festival Confluencias de Arte, Proyecto Enajenar / En Casa Ajena, Red Gris, Las Aguadas Residencia de Arte y la Residencia flotante: La deíxis del río.

En el 2019 fue recipiente de la beca “International Research Fellowship” del National Museum of Modern and Contemporary Art Seoul (Seúl, Corea del Sur).

En el 2020 fue representante de Paraguay para el Continuo Latidoamericano de Performance: Cartografías en contexto. En el 2021 fue seleccionada como consejera del área de artes visuales para el Consejo Nacional de Cultura de Paraguay (CONCULTURA). En el 2022 formó parte del equipo curatorial de JustMad (España) y de Equinox Feria de Arte (Argentina) y recibió el Francis Greenburger Fellowship for Mitigating Ethnic and Religious Conflict para la residencia de arte de Art Omi (NY, EEUU). En el 2023 participó de la residencia FlussLab Onsite:Delta (Tigre, Argentina) y de ArteCo (Corrientes, Argentina).