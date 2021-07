Vacunación: Salud hará corte al mediodía para precisar disponibilidad de dosis

Desde anoche y tempranas horas de este sábado muchos adultos mayores de 55 años en adelante ya se acercaron a los centros vacunatorios para poder recibir las dosis antiCOVID. La afluencia de personas es importante en cada local, por lo que se duda que haya biológicos disponibles para todos.

Al respecto, el Dr. Martínez señaló que al mediodía harán un corte de la cantidad de vacunados para poder conocer la disponibilidad de las dosis. Afirmó que informarán sobre las novedades a la ciudadanía. “El primer corte lo vamos a hacer al mediodía. Seguramente el Dr. Héctor Castro (director del PAI) lo va a anunciar. Vamos a ver la cantidad de personas. Hay muchísima gente”, sostuvo.

Lea más: Más de 1.000 metros de cola por la vacuna contra el coronavirus

De igual forma, instó a la ciudadanía habilitada para la inmunización que se acerquen a los distintos locales para recibir las dosis. “No importa que se terminen las dosis. Lo importante es que se pueda inmunizar a la mayor cantidad posible. La vacuna da vida”, declaró.

Igualmente, el viceministro señaló que el horario –hasta las 17:00- sería extendido en caso de que haya dosis disponibles y personas que aún no se inmunizaron. Recalcó que el objetivo es que se vacune la mayor cantidad de adultos en esta jornada. “Hoy tiene que ser el día en que lo posible se vacune a la mayor gente posible”, expresó.

Así también, el Dr. Hernán Martínez refirió que analizarán arrancar más temprano la jornada de mañana, domingo, considerando que hay personas que ya aguardan turno desde una noche previa.

Al ser consultado si hay información sobre el arribo próximo de más dosis, refirió que existen compromisos de liberación de los biológicos por parte de las productoras, pero indicó que aún no tiene las fechas precisas.

Por otra parte, el funcionario de Salud aseguró que habrá biológicos Sputnik V para los que deban recibir su segunda aplicación con esta vacuna. Tampoco pudo precisar alguna fecha de remisión de estos biológicos.

Lea más: Presionados por las críticas, Salud acelera e inicia vacunación masiva

Desde el lunes se podrán registrar las personas mayores de edad, que –según indicaron- servirá para la planificación a futuro de la campaña de vacunación. En ese sentido, el Dr. Martínez indicó que posiblemente se estará empleando el sistema de priorización y acotó que en principio sería de acuerdo a factores de riesgo. Anunció que en la próxima semana habrá novedades al respecto.

¿Cuál es la situación respecto a insumos?

El viceministro de Atención Integral también habló sobre la situación en salud pública en cuanto a insumos. Señaló que actualmente hay problemas de provisión de guantes desechables, por lo que no cuentan en los hospitales.

Así también indicó que no están contando con algunos fármacos antibióticos. Afirmó que están insistiendo con las empresas contratadas para la provisión inmediata de estos insumos, ya que indicó que son lotes adjudicados.

En ese contexto, también refirió que la baja disponibilidad de estos y otros insumos se da debido a la burocracia en la cual deben realizar las adjudicaciones, considerando que la ley vigente no le permite al Ministerio de Salud aplicar las compras directas. “Como Ministerio no podemos hacer compras directas. Salud no puede esperar estos plazos para entrega de medicamentos e insumos en 25 días”, cuestionó.

Lea más: Explosión de balón de oxígeno en IPS Central no pasó a mayores

Sobre la situación del oxígeno, el Dr. Martínez señaló que sigue habiendo dificultades en la provisión, pero resaltó que la producción de Acepar es un gran alivio para Salud. Además, indicó autoridades irán al exterior en busca de adquirir plantas prefabricadas, de ese modo poder acelerar con el plan de un sistema de producción en cada cabecera departamental. “El tema de oxígeno sigue preocupando pero por lo menos tenemos la provisión de Acepar que nos dará un oxígeno importante”, dijo.