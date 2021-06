Más de 300 adultos no pudieron vacunarse en Villarrica

Esta mañana se registró una masiva concurrencia de adultos mayores en el vacunatorio del Hospital Regional montado en el estadio Ykuá Pytã de Villarrica, donde se estimó que acudieron más de 800 personas desde los 55 años de edad, provenientes tanto del centro y barrios de esta ciudad como de las compañías y otros distritos del departamento de Guairá.

Solo se repartieron 500 boletas para la vacunación de este jueves, por lo que más de 300 personas no pudieron recibir la primera dosis de la AstraZeneca y muchos adultos se quejaron de la organización y de la falta de dosis.

Carlos Ramírez Castillo se expresó que es la segunda vez que acude al vacunatorio y no pudo acceder a la inoculación, “Vengo de Félix Pérez Cardozo, es la segunda vez que no me toca, hoy desde temprano vine y ya no me tocó el número. Falta mejor organización y más personal, hay muchísima gente esperando. En otros lados se vacunan hasta de noche e inclusive los domingos”, expresó

Al respecto, la Jefa de Vacunación, Lic. Adis Aguirre, indicó que con la liberación de la terminación de número de cédula, hubo una concurrencia de pacientes demasiado abultada que sobrepasó la capacidad de los enfermeros, “La capacidad humana de los licenciados ya no da para tanta gente, además impacientada, porque somos las mismas personas que estamos de lunes a viernes en este vacunatorio”, explicó Aguirre.

Por último, refirió que hay una disponibilidad de 700 vacunas, pero sólo se aplicará 500, primero por el poco tiempo y segundo por la capacidad humana que se vio sobrepasada, “Mañana se aplicarán el resto faltante, ahora humanamente es imposible, además si lo hacemos ahora, mañana ya no tendremos vacunas”, reveló.

El vacunatorio de Villarrica es la referencial en del departamento de Guairá. En el lugar se habilitaron seis brigadas para la aplicación de las vacunas además del sistema autovac, pero igualmente no dieron abasto ante la gran demanda de pacientes.