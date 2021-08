Mejoró este año el aprovechamiento local de la energía de Yacyretá, pero la improvisación continúa

De acuerdo con los registros que divulga mensualmente la entidad binacional (EBY), de enero a julio de 2021 la empresa eléctrica estatal retiró de central Yacyetá 1.175 GWh (1 GWh = 1000 MWh), contra 757 de similar período, pero del ejercicio precedente, 55,1% más.

El salto de la tasa de consumo de la energía de la central paraguayo/argentina, pese su innegable importancia, no debe convertirse en el árbol que no tape el bosque. En efecto, el aprovechamiento local de la producción de Yacyretá, aún en 2021, apenas excede el 15% del total, en tanto que el 85% alimenta al sistema argentino y, a través de él, al brasileño, según de técnicos independientes del sector energía de nuestro país.

Lea más: Consumo de electricidad de nuestro mercado aumentó menos del 1% en 2021

Si miramos desde la perspectiva de la mitad paraguaya en Yacyretá, tal como lo consagra el Tratado, su Art. XIII específicamente, nuestro país, en los siete meses que transcurrieron, “cedió” a la Argentina 3.529 MWh, o sea el 82% de su energía. La tasa de aprovechamiento nacional, por ende, fue del 18%.

Atraso de US$ 100 millones

En el bosque que no debemos perder de vista confundidos por el árbol del soberbio crecimiento de la tasa de aprovechamiento de la energía de la central paraguayo/argentina, es la calidad de pago de la excluyente beneficiaria de nuestro excedente en Yacyretá: Argentina.

Según fuentes de sus oficinas paraguayas, la mora argentina en concepto de compensación por cesión de energía, en defintiva el precio que nos pagan o nos deberían pagar por los MWh que no utlizamos de nuestro propiedad, suma hoy US$ 100 millones.

Parte de esta deuda (US$ 26 millones), data de 2019, otra considerable (US$ 52 millones) del año pasado, y los restantes US$ 22 millones se acumularon en el primer semestre del presente año. ¿Es penalizada la conducta morosa de los beneficiarios exclusivos de nuestro excedente en Yacyretá con alguna tasa? Nada se sabe. No hay información oficial.

Lea más: A finales de abril, la mora argentina con Paraguay era de US$ 95 millones

Improvisaciones

En lo concerniente al ámbito interno de las decisiones sobre las binacionales, la experiencia demuestra un comportamiento sumamente irregular. En otras palabras, no debería extrañarnos que de pronto, luego de este 55% de aumento, la curva del gráfico que muestra la tendencia del aprovechameinto de Yacyretá en Paraguay vuelva a caer y con mucho estrépito, tal como ocurrió en el pasado, inclusive reciente.

Voceros de la ANDE, ante la pregunta sobre las causas de esa conducta, se limitaban a responder que la energía de Itaipú es más barata. Sin embargo, pudo saberse que la la estatal paga por cada MWh de Yacyretá solo US$ 22,63/MWh, pese a que la tarifa política que le impusieron a la EBY con la inagotable Nota Rerversal del o de enero de 1992, con los últimos ajustes, oscila entre US$ 40 y US$ 44/MWh.

Oficialmente la ANDE abona la tarifa mencionada porque impugna la vigencia del instrumento diplomático de referencia, tal lo hizo el Legislativo nacional en junio de 1994.

Acerca del comportamiento de la central en un año catigado por el fenómeno La Niña, los registros oficiales muestran que si comparamos el actual ejercicio con el del año pasado, hay una merma de 9,72% o sea 7.739 GWh contra 8.572 GWh.