La verdadera ruta del dinero desviado por Nicolás Léoz

El 4 de febrero de este año la Confederación Sudamericana de Fútbol presentó al Ministerio Público una denuncia innominada por posible lavado de dinero desviado de la institución por su expresidente Nicolás Léoz. Si ese fuera realmente el objetivo no habría nada que objetar. Lamentablemente, hasta el momento todo indica que el verdadero propósito es manchar arbitraria e injustificadamente el nombre de una institución financiera en particular, que no está involucrada en los hechos, y, más grave aun, deliberadamente evitar la investigación de importantes indicios que saltaron en el marco de una denuncia anterior de la propia Conmebol.