Situación sanitaria de EE.UU. no afectará provisión de vacunas al Paraguay, garantiza ministro de Salud

Al cumplirse seis meses de su asunción al cargo de ministro de Salud Pública, el doctor Julio Borba hizo referencia a avances y situación de la pandemia en cuanto a vacunas y camas de terapia intensiva en el contexto de los trabajos que se realizan en el sistema de salud.

El jefe de la cartera sanitaria destacó la inversión que se está dando desde hace seis meses y que ha modificado el escenario de la crisis pandémica en Paraguay, que en principio era más preocupante y ahora se encuentra cuando menos más estabilizado.

Al consultársele si la situación de la variante delta en EE.UU. repercutiría en la provisión de vacunas, respondió que ese trámite no se verá afectado porque hay un contrato asegurado para la provisión y el envío de las dosis.

Apertura con Argentina está cercana

En otro orden, con respecto a la creación de un protocolo sanitario y comercial con Argentina para la apertura gradual de nuestro comercio fronterizo y traslado de personas, Borba dijo que este se tiene elaborado desde hace tiempo. A partir de ahora, solo falta el diálogo entre los gobiernos y las cancillerías para acordar que se abran las fronteras y allí aplicar el protocolo.

Este lunes, en el Instituto Nacional de Cardiología “Prof. Dr. Juan A. Cattoni”, más conocido como el Hospital San Jorge, el presidente Mario Abdo Benítez participó de un acto oficial en el que fue instalado un búnker para un tomógrafo de alta gama.

Epidemia silenciosa

En la oportunidad, el director del instituto cardiológico, Marcos Melgarejo, puntualizó que en el mundo 17 millones de personas fallecen al año, mientras que en Paraguay 6.000, por enfermedades cardiovasculares. Como se puede notar, la afectación del sistema cardiovascular es una epidemia silenciosa que padecemos en Paraguay.

En este nosocomio, cerca de 30.000 personas consultan al año por problemas cardiovasculares, por lo que se requiere de una importante infraestructura.

Durante el acto oficial también anunciaron que se construirá un albergue para refugiar a la gran cantidad de personas que concurren de todo el territorio tanto para consultar como para acompañar a pacientes.

Nicanor habló de instituciones débiles

El presidente de la Entidad Binacional Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, también estuvo presente, teniendo en cuenta que la EBY es inversora del centro hospitalario.

El director de Yacyretá no desaprovechó la inauguración para apuntar a los detractores del Gobierno y dijo que “la sociedad crítica es importante, pero lo que abundan son los criticones”.

Destacó la gestión de la administración de Abdo Benítez en materia de inversiones en salud, la política fiscal/económica y los planes de protección social.

El director siguió alabando la gestión de Mario Abdo, indicando que cuando pasen los tiempos electorales se podrá valorar la gestión actual. Agregó que el Presidente no está preparando licitaciones para sus empresas, no atropella un Congreso, pero las instituciones son frágiles y por eso no se puede acabar con el lavado de dinero.

Duarte Frutos dijo que la inversión en el San Jorge hasta ahora llega a G. 9.200 millones, como parte de un plan de mejora del Instituto Cardiológico Dr. Cattoni.