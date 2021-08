Prometen retomar vacunación de primeras dosis en setiembre

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones resaltó que se recibirán importantes cantidades de vacunas para primeras dosis en el mes de setiembre. Ya se tienen 300.000 de AstraZeneca y 106.000 de Sputnik, mientras que se prevé la llegada de 50.800 de Moderna y al menos 400.000 de Pfizer, cada semana.

Con esas dosis, desde el próximo mes -probablemente en la segunda o tercera semana- se podrá retomar la campaña de vacunación con primeras dosis. En primer lugar, apuntarán a los adolescentes mayores de 12 años con patologías y todos los adultos mayores de 20, que son los grupos habilitados que quedaron pendientes por la baja cantidad de vacunas en julio.

Así también, hizo énfasis en que utilizarán las AstraZeneca para llegar a los mayores de 50 años que forman parte del grupo de riesgo de adquirir las formas graves de la enfermedad, internarse o hasta perder la vida por el COVID. Comentó que necesitan avanzar en esa franja etaria sobre todo ante el ingreso de la variante delta.

De la misma manera, contó que las vacunas de Moderna sobre todo serán utilizadas para inmunizar a las embarazadas que ahora van cumpliendo 20 semanas de gestación.

También volvió a decir que están trabajando en la formación de las cuadrillas para poder trasladarse hasta las viviendas de las personas consideradas más vulnerables y así facilitar la vacunación.

Sobre los adolescentes sin patologías de base y los jóvenes de 18 a 19 años, dijo que serán los siguientes, después de todos los “pendientes” de la última etapa.

El Dr. Castro aprovechó la ocasión para dirigirse a la población y exhortar a que cumpla todas las recomendaciones sanitarias pese a haber recibido las dos dosis contra el coronavirus, especialmente si conviven con personas que no se vacunaron aún.

Cabe resaltar que luego de todo un mes destinado exclusivamente a la aplicación de segundas dosis, mañana se cierra el calendario para quienes debían completar su esquema. Según lo previsto, la reactivación con el primer biológico posiblemente se haría el lunes 6 de setiembre, pero el calendario aún no fue difundido para saber el orden de priorización.

Entre hoy y mañana pueden acudir los que recibieron la primera dosis de Sputnik V hasta el 26 de mayo, la AstraZeneca hasta el 15 de julio, la Moderna hasta el 31 de julio y la Pfizer hasta el 28 de julio. Hoy les corresponde a quienes tengan terminación de cédulas del 4 al 6 y mañana, del 7 al 9.

La preocupación de las personas que aún no se inmunizaron aumentó con la confirmación de la primera muerte de un paciente contagiado con la variante delta. Se trató de un adulto de 40 años que no recibió ninguna de las dosis, por lo cual desde Salud hacen énfasis en la importancia de las vacunas, pero todavía no se ha retomado la campaña.

