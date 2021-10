Elecciones municipales: “Nenecho ganó solo un poco de tiempo”, dice Johanna Ortega

“Los resultados, lastimosamente, reflejan la victoria electoral de ‘Nenecho’ Rodríguez. Nuestra evaluación es que pudo haber ganado la campaña electoral pero no la campaña política”, dijo Ortega hoy en conversación con ABC Cardinal sobre las elecciones municipales que se realizaron ayer en 261 distritos del país, con un amplio margen de victoria colorada.

Para la representante de la izquierda, quien quedó en tercer sitio con 4,68% de los votos del electorado de Asunción, lo que Rodríguez llegó a ganar ayer fue solo “tiempo”, porque consideró que desde la oposición se debe seguir insistiendo en el pedido de rendición de cuentas.

Ortega fue quien impulsó el pedido de acceso a la información gracias a lo cual se conocieron los “Nenecho papers”, en que se evidenció con facturas cómo el intendente electo ayer favoreció a varias empresas e hizo presuntas compras sobrefacturadas en plena pandemia.

Hay más “Nenecho papers”

Johanna Ortega afirmó que lo que la Comuna capitalina “liberó” la semana pasada es solo un tercio de las evidencias de los gastos que se hicieron en 2020, año en el que se gastó en total G. 21.000 millones de dinero de los contribuyentes asuncenos con la excusa de la emergencia por COVID.

La política manifestó que seguirá peleando para que más documentos salgan a la luz de modo a que Rodríguez explique y rinda cuentas sobre estos gastos. “En algún momento se va a acabar este modelo de gobernar de Nenecho en la Municipalidad”, aseguró. En ese contexto, recordó además que este año también se hicieron compras con los fondos de emergencia.

Victoriosos en construir algo nuevo

Ortega logró reunir 12.044 votos con el 100% de las mesas escrutadas. Indicó, sin embargo, que su conglomerado político “salió victorioso en construir algo nuevo” y consideró que la misión a futuro es “poner el debate político en un nivel que se merecen los asuncenos”.

Sobre Eduardo Nakayama, quien quedó segundo en las elecciones con 108.485 votos, dijo que “lamentaba que no hubiese conjunción de ideas con él” para pensar en una alianza previa. “Si pensamos en la oposición no podemos pensar en el descarte de las fuerzas políticas. Hubo una especie de ninguneo al principio”, manifestó, al tiempo de recordar que el político liberal prefirió el acuerdo con Patria Querida que con ella. “Tenemos validación ciudadana en una cantidad de votos, que es solo el principio”, dijo.

Gastos mínimos

Ortega contó que su campaña siempre apuntó al voto joven y que sus gastos de campaña fueron mínimos con aportes de los partidos que formaron parte de la alianza. “Nuestros gastos de campaña fueron mínimos, menos de US$ 10.000, creo que no llegamos a US$ 5.000, tengo que sentarme a ver eso con el director de campaña”, señaló.

La política añadió que con su campaña tampoco “ensució o empapeló la ciudad”. “El 70% de nuestra campaña fue en redes, nuestro foco fue el voto joven”, concluyó.