Déficit de Caja Fiscal es una “bomba”, advierte el director de Jubilaciones

A criterio del titular de la Caja Fiscal el saldo rojo de la entidad “es una bomba” y hay poco tiempo para implementar una solución integral, por lo que considera que urgentemente se debe consensuar una alternativa entre todos los sectores para paliar el resultado negativo.

Delgado fue claro al señalar que esta situación deficitaria que arrastra la entidad que administra la jubilación del sector público podría ser catastrófica, incluso tumbar gobiernos si no se realiza nada para minimizar su impacto en el futuro.

El nuevo director de Jubilaciones asumió el cargo a finales de diciembre del año pasado y ayer estuvo en “Enfoque Económico”, programa transmitido por ABC AM 730 y ABC TV, en donde dio un panorama de la situación financiera de la Caja Fiscal y de los trabajos que están impulsando para mejorar el sistema.

Adelantó que empezaron reuniones con algunos sectores componentes de la Caja Fiscal, buscando consensuar algunas medidas para llegar al Congreso con un proyecto de ley que permita suavizar el problema financiero y que, además, sea la base para que el próximo gobierno pueda profundizar la reforma.

Delgado dijo que sería imprudente hablar ya de algo concreto sobre los ajustes que se pretende proponer, pero indicó que se apunta a un termino medio para darle tiempo al próximo gobierno a llevar adelante la reforma. En ese sentido, insistió que es urgente consensuar una alternativa, ya que sería muy difícil cortar con el 100% del déficit.

Coincide con aquellos analistas que opinan que las reformas normalmente se realizan en el inicio de un gobierno, pero que en este caso no se puede seguir esperando porque el problema se volverá insostenible.

Nuevas leyes aumentan el déficit

El titular de la Caja Fiscal indicó el déficit se incrementa debido a varios factores, entre ellos que tras la última reforma encarada, se aprobaron nuevas leyes con beneficios diferentes y citó como ejemplo los casos de enfermeras, obstetra, guardaparques, psicólogos, médicos, entre otros.

Hizo hincapié en que es importante mantener la sostenibilidad de la Caja, porque si no se garantiza podría ser muy peligroso ya que la diferencia se cubre con recursos del Tesoro.

En enero la referida caja del sector público arrancó el año con déficit del 28%. Según el informe de Hacienda, ingresó en concepto de aportes G. 223.944 millones (US$ 32,3 millones al cambio vigente) y se pagaron beneficios por G. 312.323 millones (US$ 45 millones), quedando una diferencia negativa de G. 88.379 millones (US$ 12,7 millones).

Delgado explicó que están en situación deficitaria el sector de policías con 45%; militares, 67%; y docentes, 46%. Los primeros dos, se financian con recursos del Tesoro, en tanto que docentes se cubre con el superávit que registran los demás sectores superavitarios, como son los empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales.

Déficit anual y proyección a 2029

El año pasado el ejercicio cerró con un saldo rojo acumulado de más de G. 1,1 billón (US$ 163,4 millones al cambio vigente), lo que representó una diferencia negativa del -31% entre el ingreso proveniente de los aportes de los funcionarios activos y los haberes pagados a los jubilados. Los datos de Hacienda indican que la Caja registra déficit consecutivo desde 2015 y este monto viene aumentando considerablemente año tras año.

De acuerdo con las proyecciones financieras realizadas por el Ministerio de Hacienda, en el 2029 la ciudadanía estará pagando mediante los impuestos en torno a US$ 3.536 millones para cubrir el déficit de las jubilaciones en el sector público, lo que hace que la situación de la Caja Fiscal se vuelva insostenible sin una reforma.