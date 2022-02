Caja Fiscal arrancó el año con déficit del 28%

El informe sobre los resultados financieros de la Caja Fiscal revela que en enero ingresó en concepto de aportes G. 223.944 millones (US$ 32,3 millones al cambio vigente) y se pagaron beneficios por G. 312.323 millones (US$ 45 millones), quedando una diferencia negativa de G. 88.379 millones (US$ 12,7 millones).

Explica que el sector civil compuesto por maestros históricamente arrastra un déficit, que en el primer mes de este año fue de -46%, lo cual representa G. 59.780 millones (US$ 8,6 millones).

El sector de las Fuerzas Públicas, integrado por militares y policías, sigue manteniendo un déficit de -67% y -45%, respectivamente, lo que representa en conjunto G. 63.748 millones (US$ 9,1 millones) al cierre de enero del presente ejercicio fiscal.

“En cuanto a los demás sectores de la Caja Fiscal, los empleados públicos, los docentes universitarios y los magistrados judiciales tienen superávit del 64%, 12% y 11%, respectivamente”, indica el informe.

Los datos mencionados en el informe de Hacienda indican que actualmente existen 225.631 aportantes activos de la Caja Fiscal y 67.568 jubilados. De esta cantidad, 48.660 jubilados, entre maestros, policías y militares, son los que arrastran las pérdidas mensuales.

Revisión profunda del sistema

El informe expresa que Hacienda “lleva adelante una revisión profunda de la Caja Fiscal con el objetivo de asegurar la equidad y la sostenibilidad de la misma, ya que el sistema previsional presenta retos en cuanto a la sustentabilidad actuarial y en gran medida la evolución demográfica plantea desafíos, por lo que la edad de jubilación y el aumento de los beneficios sin los ajustes requeridos en cuanto a la fuente de financiamiento conllevarán riesgos de sostenibilidad financiera”.

El año pasado había cerrado el ejercicio 2021 con un saldo rojo acumulado de más de G. 1,1 billón (US$ 163,4 millones al cambio vigente), lo que representó una diferencia negativa del -31% entre el ingreso proveniente de los aportes de los funcionarios activos y los haberes pagados a los jubilados.