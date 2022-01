Caja Fiscal cerró con déficit del 31%

El Ministerio de Hacienda dio a conocer este martes el informe sobre los resultados financieros de la Caja Fiscal acumulado al mes de diciembre último y confirma el creciente saldo rojo de la entidad que administra la jubilación de los funcionarios públicos.

El informe señala que de enero a diciembre el aporte de los activos llegó a más de G. 2,4 billones (US$ 357,2 millones), mientras que el pago de haberes a jubilados superó los G. G. 3,5 billones (US$ 521,4 millones), quedando una diferencia negativa de G. 1,1 billón (US$ 164,1 millones).

Lea más: En cinco años se destinaron de los impuestos US$ 671 millones para cubrir agujero de Caja Fiscal

La Caja de Jubilaciones tiene registrado a diciembre pasado 231.938 funcionarios activos que aportan cada mes el 16% de sus ingresos y 67.984 jubilados que perciben sus haberes cada mes, incluyendo una gratificación a fin de cada año.

La entidad está conformada por seis sectores públicos: empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, que registran superávit en sus cuentas de 68%, 18% y 14%, respectivamente. Además, policías, militares y maestros, pero estos registran déficit de 62%, 77% y 43%, respectivamente.

El déficit de los docentes se financia con parte de los recursos que disponen los sectores superavitarios civiles y en el caso de policías y militares, con los fondos obtenidos a través de la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía en general.

Déficit de cada año

En saldo rojo consecutivo viene desde 2015, cuando cerró en G. 70.161 millones; en 2016 fue de G. 429.060 millones; en 2017 llegó a G. 541.859 millones; en 2018 alcanzó 644.927 millones; en 2019 aumentó a G. 785.992 y el año pasado, poco más de G. 1 billón.

Lea más: Jubilados rechazan plan de Hacienda

En 2020 mediante la Ley N° 6809 de Consolidación Económica y de Contención Social se asignó hasta US$ 79,1 millones para financiar las jubilaciones y pensiones; en tanto que en 2020 del préstamo autorizado por Ley de Emergencia Sanitaria destinado US$ 51 millones para cubrir las jubilaciones y pensiones de este sector.

Las autoridades de Hacienda advirtieron sobre la necesidad urgente de realizar una reforma para que el sistema sea sostenible en el tiempo, pero hasta la fecha no presentaron ningún proyecto al Congreso. Por su parte, las asociaciones de jubilados rechazaron un plan que se había manejado en Hacienda que suspende equiparación de militares y policías, así también aquellos que jubilaron antes de los 62 años que aporten de nuevo.

Lea más: Barreto pide reformar la Caja Fiscal para evitar “un gran dolor a jubilados”