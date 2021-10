Estiman que en 2029, por déficit en la Caja Fiscal, ya estaremos pagando alrededor de US$ 3.500 millones

El déficit por las jubilaciones del sector público representa alrededor del 5% de las recaudaciones tributarias anuales. Es decir, solo este año se estaría pagando con nuestros impuestos casi US$ 190 millones. Sin embargo, este monto se duplicaría para el próximo año y fácilmente podría llegar a US$ 408 millones, 114% más, de acuerdo con estimaciones de agentes privados, realizadas en base a datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

El creciente déficit en la Caja fiscal genera preocupación debido a que cada año va creciendo el monto que se debe cubrir con los recursos estatales a fin de cubrir el desfasaje entre los aportes de los funcionarios y lo que se está pagando por las jubilaciones de los mismos.

Según los mismos datos, para el 2029 este déficit se incrementaría a US$ 3.536 millones por año, casi la totalidad de la suma que se recauda hoy por nuestros impuestos. Estimando un crecimiento supuesto del 10% anual en las recaudaciones impositivas, cubrir el agujero en la caja fiscal llevaría casi el 50% de los ingresos tributarios para ese periodo.

Ingresos tributarios

Con respecto a los ingresos tributarios, para el 2022, las proyecciones del Poder Ejecutivo apuntan a alrededor de G. 27,5 billones (US$ 3.985 millones), de los cuales casi el 80% estaría destinado a cubrir salarios de la función pública y el déficit de la Caja Fiscal para las jubilaciones de los mismos. O sea, G. 80 de cada G. 100 recaudado usarán para cubrir gastos relacionados con remuneraciones de los funcionarios públicos el próximo año.

La Caja Fiscal, al mes de setiembre, contaba con 229.868 aportantes, que son los funcionarios activos y 67.685 jubilados. Los sectores deficitarios actualmente son: policías, con -62% de saldo rojo al mes de setiembre; militares (-76%) y docentes, (-46%). Mientras que los sectores con superávit son: empleados públicos (71%), docentes universitarios (21%) y magistrados judiciales, (19%).

Ya se pagó más de US$ 600 millones

Tras la reforma parcial de 2004, realizada por el exministro Dionisio Borda, la aplicación de algunos ajustes permitió reducir el déficit por un tiempo, pero esto nuevamente fue creciendo debido a varias modificaciones realizadas por el Congreso posteriormente, así como por la máxima instancia judicial para la equiparación de salarios de jubilados respecto a sus pares del sector activo.

Hasta el 2014, la Caja Fiscal presentaba saldo positivo; sin embargo, desde el 2015 se produce un quiebre y se pasó a un déficit de G. 70.000 millones a finales de ese año y así sucesivamente fue subiendo hasta llegar a G. 1,017 billones en el 2020.

Desde el 2015 hasta setiembre último, el Tesoro destinó más de G. 4,36 billones (US$ 633 millones al cambio vigente) para financiar el déficit con dinero que aporta toda la ciudadanía que paga impuestos.

Inequidad del sistema jubilatorio

Al respecto, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira alertó en varias oportunidades sobre el peligro que representa para las arcas del Estado este agujero en la Caja Fiscal. Instó igualmente avanzar en reformas estructurales urgentes que permitan, por un lado, igualar las condiciones para el acceso a la jubilación (más años de aportes, aumentar la edad para jubilación, reducir beneficios), ya que actualmente hay mucha diferencia en el sistema, lo cual crea desigualdad entre los propios funcionarios públicos.

A esto se suman los constantes pedidos de reajustes salariales exigidos por médicos y docentes, lo cual calificó como una “injusticia” y que se requerirá de más impuestos para financiar los pedidos de estos dos sectores. Actualmente, el pago de servicios profesionales en sector docente y médico representa el 50% de los ingresos tributarios, lo cual es una injusticia frente a los demás sectores.

Urgente reforma

Por su parte, el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, también volvió a insistir en la necesidad de que se lleve a cabo una reforma en la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, atendiendo a que se encuentra en un proceso de deterioro gradual y que esta situación financiera se debe corregir antes de que explote para evitar que “el dolor sea tan grande” para los jubilados.

A modo de ejemplo, señaló que a los beneficiarios de la Caja Bancaria se les recortó el 50% de la jubilación porque no había plata para pagarles, “es la realidad y la realidad cuando hay que enfrentarla hay que enfrentarla, no hay forma de salvar creando mágicamente el dinero, no existe esa magia”, enfatizó

