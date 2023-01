La reacción de Hugo Velázquez tras conocer la sanción de Estados Unidos

El vicepresidente de la República Hugo Velázquez dijo que así como en la primera calificación que había recibido de la embajada americana de “significativamente corrupto”, en esta oportunidad lo acusaron “a través de un tercero de intentar sobornar a un funcionario público en un expediente donde tenía intereses financieros”.

El político negó categóricamente estas acusaciones, y aunque “ahora se modifica un poco, sigo sin saber de qué hablan”. Comentó que “le cuesta mucho”, responder efectivamente a las acusaciones “porque esta vez un poco más general”.

Velázquez puntualizó que nunca tuvo “nada que ver con organizaciones ni delictivas ni terroristas”. “Toda la vida he sido amante de la paz; combatimos desde el Congreso Nacional y en este gobierno declaramos a organizaciones terroristas”, argumentó el vicepresidente.

Recordó que cuando fue a Estados Unidos, fue “felicitado” por congresistas por poner su “grano de arena”, en el rechazo al terrorismo desde el gobierno paraguayo.

Velázquez solicitó información sobre su caso en Estados Unidos

Con respecto a su situación, mencionó que ha solicitado información al Departamento de Estado de los Estados Unidos, para interiorizarse de qué exactamente tienen en su contra, pero primero le dieron muchos trámite previos. Añadió que recién hace dos semanas, le informaron a su abogado que le darían a conocer los elementos por los cuales le sacaron su visa.

A su vez, comentó que recurrió a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ante esta dependencia, se puso a disposición y preguntó si habrá a algún sumario. Pero a pesar de esto, no le dan los datos que necesita.

“Estoy vacío de contenido sobre lo que hacen referencia, porque no establecen un tema específico sino uno general”, expresó. Añadió que para él lo más grave es “que conociendo mi cercanía con agencias de Estados Unidos, me quieran involucrar en nexos con organizaciones terroristas”.

Niega “categóricamente”, relación con grupos terroristas

Con respecto a su supuesto envío de representantes a reuniones en donde se discutían contratos estatales y cobraban sobornos, remarcó que nunca tuvo relación con grupos terroristas. “Jamás. Niego categóricamente que yo haya enviado a alguien a alguna reunión con gente involucrada con el terrorismo”, puntualizó.

Al consultársele si consideró renunciar a su cargo, respondió tajante: “no voy a renunciar, no cambió nada de lo que había expresado en la primera vez. No me están diciendo nada solo acusaciones vagas en general. Es todo mentira”, sostuvo.

Litigará en la justicia estadounidense

Comentó que la OFAC le está dando posibilidad de recurrir a la justicia. “Aceptaron darme los documentos en la OFAC, mientras el Departamento de Estado no me ha argumentado por qué me sacaron la visa”, señaló.

Lo único que será diferente esta vez, puntualizó Velázquez, es que ahora sí recurrirá a la Justicia de Estados Unidos para litigar y defenderse.

Explicó a su vez no tiene “ninguna relación comercial en Estados Unidos, ni bienes, ni cuenta”. “Esto no me afecta mucho (las sanciones financieras) porque no tengo nada ahí, salvo el golpe mediático”, aclaró.

“No voy a renunciar”, dice Velázquez

Aseguró que lo eligió “el pueblo, y mientras no me presenten un contenido con el cual pueda tener vergüenza del pueblo, no voy a renunciar”.

El embajador estadounidense manifestó que el vicepresidente de la República vendió su “influencia política al mejor postor”. Asimismo, señaló que Velázquez “ha trabajado para protegerse a sí mismo y a sus socios criminales”, incluso “sobornando, intentando sobornar y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva”.

Se lo señaló también de realizar regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de la aplicación de la ley a cambio de sobornos”, derivando así que representantes de Cartes y Velázquez “cobren sobornos en esas reuniones”.