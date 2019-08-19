Abdo reconoce a Hezbollah como terrorista y anuncia más controles financieros

A través del decreto del Ejecutivo N° 2.307/19, el mandatario reconoció la designación como organizaciones terroristas globales de ISIS y Al Qaeda y como organizaciones terroristas internacionales a las milicias armadas de Hamas y Hezbollah, informó hoy el ministro en una rueda de prensa en el Palacio de López.

“Este decreto obliga a desplegar un protocolo en el área de seguridad, fundamentalmente en el área de financiamiento de las actividades de estas organizaciones, los brazos armados (...) para llevar adelante la lucha contra el terrorismo internacional”, dijo Juan Ernesto Villamayor.

Informaciones de Inteligencia dan cuenta de que el grupo criminal de Brasil Primer Comando da Capital (PCC) opera en las ciudades fronterizas con Paraguay, especialmente en zona de Alto Paraná, y lava dinero para narcotraficantes y para el grupo terrorista Hezbollah.

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Estados Unidos había expresado su deseo de que tanto Brasil como Paraguay se unieran a la decisión argentina para ayudar a frenar el financiamiento al terrorismo global. El reconocimiento de la designación de organizaciones terroristas fue adoptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de Decimoctavo Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).

Pero poco antes de que Luis Alberto Castiglioni dimitiera como ministro de Relaciones Exteriores, estuvo reunido en el Líbano con autoridades públicas y políticos que abiertamente son aliados de Hezbollah.

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El titular del Ministerio del Interior recalcó que se reforzará la tarea de los organismos de prevención del terrorismo y los sistemas de control y flujos de divisas.