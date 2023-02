Tras escándalo, ahora Parxin dice que informará a la municipalidad sobre venta de acciones

Tras una semana de publicaciones en nuestro diario, que han denunciado un cambio de la empresa líder del consorcio Parxin, que ejecutará el contrato de estacionamiento tarifado, el consorcio respondió confirmando que ahora informaría a la Municipalidad de Asunción sobre la venta interna de acciones del 2016, lo que antes había negado.

Lea más: Silencio de mayoría de concejales, pese a escándalo en contrato Parxin

Según la escritura pública firmada por el representante de Geolatina SA el año pasado, “en fecha 13 de junio de año 2016, por escritura pública Nro. 100 pasada por ante Escribana Katya Ayala, Geolatina SA adquirió de Onix Parque SA el porcentual de participación en el Consorcio de referencia (Parxin), acreciendo su tenencia en 20%, totalizando a la fecha el sesenta por ciento (60%) del Consorcio”.

De esta manera, la nueva empresa líder del consorcio Parxin sería Geolatina. Esta no cuenta con experiencia requerida. El cambio se habría hecho sin el permiso de la comuna, lo que va en contra de la Ley de Concesiones.

Pedro Britos, representante de Parxin, primeramente dijo el jueves pasado que Onix SA seguía siendo la empresa líder y minutos después apuntó que lo iba a averiguar mejor.

Lea más: Aparece otra operación entre los socios originales de Parxin que podría ser ilegal

Se le consultó nuevamente, esta vez por escrito: “Dijo que iba a revisar documentos sobre el tema de la venta entre Onix y Geolatina. ¿Pudo reconfirmar esos datos?”, fue la pregunta.

Britos respondió: “Pondremos toda esta información a disposición del Municipio, para el esclarecimiento y transparencia de todo el proceso”. Britos no negó la venta y confirmó que finalmente presentarán la comunicación al municipio.

También consultamos: “Cuando se realizó la venta de acciones interna entre Onix y Geolatina en el 2016, ¿esto fue comunicado a la Municipalidad de Asunción?”. Britos respondió: Pondremos toda esta información a disposición del municipio, cumpliendo con las disposiciones de la resolución emanada en el día de la fecha.

Britos se refirió a la resolución del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) que, tras la presión, decidió suspender temporalmente el estacionamiento tarifado y abrir una auditoría interna.

Lea más: Negociaron venta de estacionamiento tarifado por USD 1,5 millones a Edivi SA

Por otra parte, consultamos a Parxin, sobre la anunciada investigación por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en torno a las denuncias sobre el contrato. “Me parece bien, estamos seguros de que cuando tengan toda la información sobre este tema puntual, nos darán la razón y corroborarán que no se hizo nada fuera de lo que establece la Ley de Concesiones, de hecho la Corte Suprema de Justicia así resolvió ante todas las objeciones realizadas en su momento. Hoy es cosa Juzgada, solo queda acatar la Sentencia Definitiva y ejecutar el contrato o pagar la multa”, sentenció su representante.

Edivi SA

ABC también denunció la existencia de cartas de compromiso de venta entre Geolatina SA y la firma Edivi SA que datan de agosto del 2022. En las mismas Geolatina SA promete 1,5 millones de dólares por el 60% de acciones de Parxin. Esto tampoco fue comunicado a la municipalidad de manera oficial. Aunque autoridades municipales habrían estado al tanto.

Sobre este punto, Britos contestó: “No existe porcentaje vendido a nadie, no existe compraventa formalizada de Geolatina a Edivi SA, no existe cesión de derechos sobre el consorcio, lo que existe es una Carta de Intención y Compromiso que está supeditada a actos externos, en este caso el acto principal es la aprobación previa por parte del Municipio, si eso no ocurre ese documento privado interpartes, queda tal cual como fue nominada, es decir en una intención”.

Lea más: Contraloría pedirá explicaciones a Nenecho sobre escándalo de Parxin

Edivi SA es de la familia Díaz de Vivar. La firma fue beneficiada con varios contratos en el periodo del entonces presidente Horacio Cartes. Luis Fernando Canillas es representante legal de la empresa. Su familia forma parte del primer anillo de Horacio Cartes.

Emilio “Tiky” Cubas

Asimismo, en la carta de compromiso aparece como codeudora la empresa EAC Business Group, cuyo accionista es Emilio “Tiky” Cubas. Este es exconsejero de Yacyretá y también ligado a Cartes. Horacio Cartes es el padrino político del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.