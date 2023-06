Cumbre del Mercosur: proponen que peaje fluvial argentino sea tema clave

El injustificado cobro de un derecho de paso impuesto por el Ministerio de Transporte de Argentina en concepto de un peaje, US$ 1,47 (un dólar con cuarenta y siete centavos) por tonelada de registro neto a las embarcaciones que surcan el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, de la Hidrovía Paraguay-Paraná, desde el 1 de enero de este año deberá ser un tema central que lleve la delegación paraguaya en la LXII Cumbre del Mercosur, los días 3 y 4 de julio próximo, en Puerto Yguazú, Tres Fronteras, Argentina, según propuso Juan Carlos Muñoz, referente del sector naviero de nuestro país.

En una conversación telefónica, Muñoz informó acerca de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay - Paraná, en la que las delegaciones de Argentina y Brasil solicitaron postergar la reunión que había sido pactada para hoy, en la debían tratar de nuevo el asunto del peaje impuesto por el gobierno argentino en el tramo fluvial de referencia.

El empresario agregó que la información difundida por el sitio web Comex Latam, especializada en informaciones del sector, señala que Argentina pidió que se postergue la reunión prevista para hoy y pase para el jueves 8 de este mes, pero que Brasil respondió que se requiere aún más tiempo para poder sumar a todos los técnicos.

Lea más: Informe argentino no logra justificar peaje fluvial, advierten en Cancillería

Dijo que, según la noticia, las autoridades de la Comisión del Acuerdo propusieron aplazar la reunión para los días 21 y 22 de este mes, porque la intención es llevarla a cabo antes de la cumbre de presidentes del Mercosur.

Recordó que las delegaciones de Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay rechazaron por injustificado el peaje fluvial impuesto por Argentina, esto en la 58ª reunión de la Comisión del Acuerdo, que tuvo lugar desde el 17 de mayo último hasta el 19, en el Uruguay.

La controvertida medida, con la que no están de acuerdo nuestro país, Uruguay, Bolivia y Brasil, ha generado distintos intercambios en el seno de la referida comisión regional, así como en las reuniones bilaterales que hubo entre Paraguay y Argentina en la instancia de las cancillerías, sin que Argentina cambiase su postura.

La multimillonaria facturación hasta mayo

Las facturas emitidas por Argentina como peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto a las embarcaciones que surcan el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, de la Hidrovía Paraguay-Paraná, desde el 1 de enero de este año, se estiman hasta ahora en unos US$ 5 millones. Pero hasta la fecha, solo una empresa pagó y lo hizo bajo protesta, unos US$ 800.000, según informaron fuentes.